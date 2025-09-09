ศัลยแพทย์ใจสู้ แม้ไร้ขา 2 ข้าง นอนคุกยาวหลังโป๊ะ จงใจตัดขา เคลมประกัน 20 ล้าน

ศัลยแพทย์ใจสู้แม้ถูกตัดขา 2 ข้าง ถูกตัดสินจำคุก หลังพบตัดขาตัวเอง เคลมเงินประกันกว่า 20 ล้าน พบรสนิยมไม่ปกติ คลั่งไคล้การตัดอวัยวะ
ภาพจาก Instagram bionicsurgeon
วันที่ 4 กันยายน 2568 เว็บไซต์เดอะการ์เดี้ยน รายงานว่า ศาลอังกฤษสั่งจำคุกศัลยแพทย์วัย 49 ปี เป็นเวลานาน 2 ปี 8 เดือน หลังแช่แข็งขาของตัวเองจนต้องตัดอวัยวะ ก่อนเคลมเงินประกันกว่า 20 ล้านบาท จากบริษัทประกัน 2 แห่ง โดยอ้างว่าถูกตัดขาเนื่องจากอาการป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด แทนที่จะบอกความจริงเรื่องการทำร้ายตัวเอง
ระหว่างการพิจารณาคดีในศาล ผู้พิพากษาทราบว่าในเดือนพฤษภาคม 2562 นีล ฮอปเปอร์ ศัลยแพทย์หลอดเลือด จากเมืองทรูโร เทศมณฑลคอร์นวอลล์ ของอังกฤษ ถูกตัดขาทั้ง 2 ข้างตั้งแต่เข่าลงไป เนื่องจากอาการป่วยปริศนา แต่ความจริงแล้วเขาใช้น้ำแข็งแห้งในการแช่แข็งขาของตัวเอง จนอยู่ในสภาพที่ต้องตัดทิ้ง ก่อนจะเคลมสินไหมจากบริษัทประกัน 2 แห่ง จนได้เงินมาจำนวน 466,653.81 ปอนด์ (ราว 20 ล้านบาท)
ศาลยังรับฟังพยานหลักฐานเพิ่มเติม จนทราบว่าการกระทำของฮอปเปอร์ เป็นไปเพื่อตอบสนองความพึงพอใจทางเพศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดอวัยวะของมนุษย์ โดยเจ้าตัวได้ให้การรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกง จำนวน 2 กระทง และข้อหาครอบครองสื่อลามกอนามารที่มีลักษณะรุนแรง จำนวน 3 กระทง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ชื่อ EunuchMaker
ภาพจาก Instagram bionicsurgeon
ภาพจาก Instagram bionicsurgeon
สำหรับที่มาการเอาผิดฮอปเปอร์ สืบเนื่องมาจากการสืบสวนคดีของ มาริอุส กุสตัฟสัน ผู้อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์ EunuchMaker ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นหัวหน้าขบวนการตัดแต่งร่างกายมนุษย์แบบสุดโต่ง ซึ่งขบวนการของเขามีการตอนอวัยวะเพศชาย ตัดอัณฑะ ตลอดจนการกระทำอื่น ๆ ต่อร่างกายมนุษย์ โดยเหยื่อบางรายอายุเพียง 16 ปีเท่านั้น
สำหรับ นีล ฮอปเปอร์ ก่อนหน้านี้เขาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศัลยแพทย์ ที่ยังคงมุ่งมั่นทำงานแม้จะไร้ขาทั้ง 2 ข้าง เคยถูกสัมภาษณ์จาก BBC และรายการโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม เขาถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 หลังถูกจับกุมครั้งแรก จากนั้นก็ถูกระงับการขึ้นทะเบียนแพทย์ในช่วงสิ้นปีเดียวกัน และปัจจุบันภรรยาของเขากำลังเดินเรื่องหย่า
ทั้งนี้ แม้หน่วยงานต้นสังกัดจะยืนยันว่า ข้อหาของศัลยแพทย์รายนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ แต่อดีตผู้ป่วยของฮอปเปอร์ รวมถึงคนที่เคยถูกตัดอวัยวะ กำลังติดต่อไปยังบริษัทกฎหมายเพื่อขอคำปรึกษา เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการรักษา ว่าพวกเขาอาจจะได้รับการรักษาบางอย่างโดยไม่จำเป็น
ภาพจาก Instagram bionicsurgeon
ขอบคุณข้อมูลจาก The Guardian, BBC