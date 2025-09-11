ชายเก็บเงิน 21 ล้าน ได้ตอนอายุ 55 ขอเกษียณไปลั้ลลาแค่เดือนเดียว ทำไมจะขอกลับมา

ชายเก็บเงิน 21 ล้าน ได้ตอนอายุ 55 ตัดสินใจเกษียณ หวังได้ใช้ชีวิตอิสระตามที่หวัง ผ่านไปแค่ 1 เดือน ทำไมกลับมาขอทำงาน เผยความท้าทายชีวิตเกษียณ
โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 เว็บไซต์ CTWANT รายงานเรื่องราวของ นายมิโตะ (นามสมมติ) วัย 55 ปี จากจังหวัดชิบะ ของญี่ปุ่น ที่ตั้งเป้าหมายจะเก็บเงินให้ได้ถึง 100 ล้านเยน (ราว 21 ล้านบาท) ผ่านการบริหารทรัพย์สินต่าง ๆ กระทั่งเมื่ออายุ 55 ปี เขาเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการการเกษียณอายุด้วยความสมัครใจของบริษัท และได้รับเงินมาจำนวน 30 ล้านเยน (ราว 6.4 ล้านบาท) ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ
นายมิโตะ ตั้งใจจะเพลิดเพลินกับชีวิตอิสระให้เต็มที่ เขาไม่มีสิ่งใดต้องกังวลแล้ว ทั้งเรื่องเงินและเรื่องงาน ในช่วงแรก ๆ เขาจึงใช้เวลาอยู่บ้าน ดูโทรทัศน์ เล่นเกม ดื่มเหล้าตอนกลางวัน สนุกกับชีวิตอิสระที่ฝันไว้ แต่ผ่านไปแค่ 1 เดือนเท่านั้น ความสุขที่เคยมีก็เริ่มหายไป
หลังออกจากงานมาได้ 1 เดือน นายมิโตะก็เริ่มเหงาและรู้สึกว่างเปล่า เพราะเขาขาดเป้าหมายและความเชื่อมโยงใด ๆ กับผู้อื่น เมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานลงรูปผ่านโซเชียล เขาก็ยิ่งรู้สึกวิตกกันวลและอดเปรียบเทียบกับตัวเองไม่ได้
เขาพยายามใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อเติมเติมช่องว่างในใจ แต่สุดท้ายก็ต้องเสียใจและผิดหวัง ไม่มีอะไรจะแทนที่ความว่างเปล่านั้นได้
สุดท้าย เขาจึงกลับไปร้องขอบริษัทของตัวเอง ให้เขาได้กลับไปทำงานอีกครั้ง แต่ทางบริษัทปฏิเสธ เขาจึงต้องหันไปทำงานจิตอาสาในชุมชนแทน ทั้งช่วยงานเทศกาล ทำงานบริการในโรงอาหารเด็ก และทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม
ด้วยความเชื่อมโยงกับผู้อื่นผ่านความสัมพันธ์ใหม่ และความรู้สึกมีส่วนร่วมกับสังคม ในที่สุดนายมิโตะก็ค้นพบสิ่งที่จะมาเติมเต็มชีวิตอีกครั้ง
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า แม้การเกษียณก่อนกำหนดจะมอบอิสรภาพทางการเงินให้ แต่กลับไม่สามาถรับประกันความสุขได้ สำหรับผู้ที่วางแผนเกษียณ นอกเหนือจากการสะสมทรัพย์สินแล้ว ควรพิจารณาถึงคุณภาพชีวิตและความเชื่อมโยงกับสังคมไปพร้อมกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบ จึงจะบรรลุอิสรภาพทางการเงินและชีวิตที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง
ด้วยการเพิ่มขึ้นของโปรแกรมสมัครใจเกษียณ หรือการเกษียณอายุก่อนกำหนดของบริษัทต่าง ๆ ทำให้มีพนักงานออฟฟิศชาวญี่ปุ่นเลือกที่จะเกษียณอายุก่อนกำหนดเพิ่มขึ้นทุกปี โดยพบว่าในปี 2567 มีพนักงานนับหมื่นจากบริษัทจดทะเบียน 57 แห่ง ที่ตกลงเข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเตือนว่า แม้จะเตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้ว แต่การเกษียณก่อนกำหนด ยังอาจนำมาซึ่งความท้าทายอื่น ๆ อย่างไม่คาดคิด
