พ่อช็อก ลูกชายวัย 13 เนื้ออัณฑะตาย ต้องถูกตัดออก กังขาเหตุเพราะ รพ. ขริบพลาด !?

 
             เด็กชายวัย 13 ปี ต้องสูญเสียอัณฑะ หลังเข้ารับการขริบเพียง 2 สัปดาห์ ด้านพ่อสุดช้ำใจ ตั้งคำถาม รพ. ทำพลาดหรือไม่ ?
 เด็ก 13 สูญอัณฑะหลังขลิบพลาด

            วันที่ 14 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Mirror media รายงานเหตุการณ์ชวนตกใจ กรณีเด็กชายวัย 13 ปี ต้องสูญเสียอัณฑะอย่างไม่คาดคิด เนื่องจากอัณฑะฝั่งซ้ายเกิดภาวะเนื้อตาย หลังจากที่เข้ารับการขริบจากแพทย์ท้องถิ่น เพียง 2 สัปดาห์

            เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน เด็กชายวัย 13 ปี ถูกพ่อพาไปที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนตำบลหลี่จือ ในเขตฟู่หลิง เพื่อทำการผ่าตัดขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย (ส่วนเกิน) ออกไปเพียงเล็กน้อย แต่สองสัปดาห์ต่อมา เด็กมีอาการปวดอย่างรุนแรงบริเวณท้องซ้ายและร่างกายส่วนล่าง จึงถูกนำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล

            แพทย์ตรวจพบว่า อัณฑะข้างซ้ายเกิดภาวะขาดเลือดและเนื้อตาย จึงจำเป็นต้องตัดออก โดยได้รับความยินยอมจากพ่อแม่

            สอบถามหมอที่ขริบให้เด็กเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ชี้แจงว่า เขาเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อของเด็ก จึงคิดค่าผ่าตัดในราคาพิเศษ โดยเก็บเพียง 1,200 หยวน (ประมาณ 5,300 บาท)  ซึ่งพ่อของเด็กจ่ายด้วยการโอนจากมือถือ แบ่งเป็น 500 หยวน (ประมาณ 2,200 บาท) สำหรับค่าอุปกรณ์ และ 700 หยวน (ประมาณ 3,100 บาท) สำหรับค่าผ่าตัด

            ส่วนประเด็นที่ว่า การขริบให้เด็กนั้นเป็นส่วนที่ทำให้อัณฑะเกิดเนื้อตายหรือไม่ หมอที่ขริบ ชี้แจงว่า โดยปกติแผลหลังการผ่าตัดขริบจะหายได้เองภายในประมาณ 10 วัน และการที่อาการเกิดขึ้นหลังผ่าตัด ไม่ได้เกี่ยวเนื่องเป็นสาเหตุหลักแต่อย่างใด

เด็ก 13 สูญอัณฑะหลังขลิบพลาด

            อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลยอมรับว่า เครื่องมือผ่าตัดที่ใช้ถูกจัดซื้อมาแบบชั่วคราวจากบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ภายนอก และกำลังตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้หรือไม่

            ด้านพ่อของเด็ก ตั้งข้อสงสัยว่าการผ่าตัดของโรงพยาบาลอาจมีความบกพร่อง พร้อมกล่าวว่า ท้ายที่สุด บาดแผลนี้ได้กลายเป็นเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อลูกชายไปทั่งชีวิต หากอัณฑะของเด็กได้รับผลกระทบ จนทำให้โตไปแล้วไม่สามารถมีลูกได้จะทำอย่างไร 

            ขณะที่ เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ระบุว่า ขณะนี้หน่วยงานระดับสูงกำลังดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media 
 



14 กันยายน 2568
