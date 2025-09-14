พ่อช็อก ลูกชายวัย 13 เนื้ออัณฑะตาย ต้องถูกตัดออก กังขาเหตุเพราะ รพ. ขริบพลาด !?

เด็กชายวัย 13 ปี ต้องสูญเสียอัณฑะ หลังเข้ารับการขริบเพียง 2 สัปดาห์ ด้านพ่อสุดช้ำใจ ตั้งคำถาม รพ. ทำพลาดหรือไม่ ?
วันที่ 14 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Mirror media รายงานเหตุการณ์ชวนตกใจ กรณีเด็กชายวัย 13 ปี ต้องสูญเสียอัณฑะอย่างไม่คาดคิด เนื่องจากอัณฑะฝั่งซ้ายเกิดภาวะเนื้อตาย หลังจากที่เข้ารับการขริบจากแพทย์ท้องถิ่น เพียง 2 สัปดาห์
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน เด็กชายวัย 13 ปี ถูกพ่อพาไปที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนตำบลหลี่จือ ในเขตฟู่หลิง เพื่อทำการผ่าตัดขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย (ส่วนเกิน) ออกไปเพียงเล็กน้อย แต่สองสัปดาห์ต่อมา เด็กมีอาการปวดอย่างรุนแรงบริเวณท้องซ้ายและร่างกายส่วนล่าง จึงถูกนำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
แพทย์ตรวจพบว่า อัณฑะข้างซ้ายเกิดภาวะขาดเลือดและเนื้อตาย จึงจำเป็นต้องตัดออก โดยได้รับความยินยอมจากพ่อแม่
สอบถามหมอที่ขริบให้เด็กเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ชี้แจงว่า เขาเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อของเด็ก จึงคิดค่าผ่าตัดในราคาพิเศษ โดยเก็บเพียง 1,200 หยวน (ประมาณ 5,300 บาท) ซึ่งพ่อของเด็กจ่ายด้วยการโอนจากมือถือ แบ่งเป็น 500 หยวน (ประมาณ 2,200 บาท) สำหรับค่าอุปกรณ์ และ 700 หยวน (ประมาณ 3,100 บาท) สำหรับค่าผ่าตัด
ส่วนประเด็นที่ว่า การขริบให้เด็กนั้นเป็นส่วนที่ทำให้อัณฑะเกิดเนื้อตายหรือไม่ หมอที่ขริบ ชี้แจงว่า โดยปกติแผลหลังการผ่าตัดขริบจะหายได้เองภายในประมาณ 10 วัน และการที่อาการเกิดขึ้นหลังผ่าตัด ไม่ได้เกี่ยวเนื่องเป็นสาเหตุหลักแต่อย่างใด
ด้านพ่อของเด็ก ตั้งข้อสงสัยว่าการผ่าตัดของโรงพยาบาลอาจมีความบกพร่อง พร้อมกล่าวว่า ท้ายที่สุด บาดแผลนี้ได้กลายเป็นเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อลูกชายไปทั่งชีวิต หากอัณฑะของเด็กได้รับผลกระทบ จนทำให้โตไปแล้วไม่สามารถมีลูกได้จะทำอย่างไร
ขณะที่ เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ระบุว่า ขณะนี้หน่วยงานระดับสูงกำลังดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media