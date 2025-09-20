หญิงตกบ่อน้ำร้างนาน 54 ชม. แถมถูกงูกัด-เลื้อยรอบตัว แต่รอดมาได้ราวปาฏิหาริย์

ชะตากรรมบีบหัวใจ หญิงวัย 48 ปี ตกบ่อน้ำร้าง แถมถูกงูกัด เป็นเวลานานถึง 54 ชั่วโมง แต่รอดชีวิตมาได้ราวปาฏิหาริย์
ภาพจาก NetEase
ภาพจาก NetEase
ภาพจาก NetEase
ภาพจาก NetEase
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 เว็บไซต์ MS News เกิดเหตุการณ์น่าตกใจขึ้นที่ประเทศจีน เมื่อมีหญิงรายหนึ่งเผชิญชะตากรรมสุดเลวร้ายอย่างไม่คาดฝัน พลัดตกลงไปในบ่อน้ำลึกที่ถูกปล่อยร้าง ไม่มีใครผ่านไปพบ แถมยังถูกงูกัด เป็นเวลานานถึง 54 ชั่วโมง แต่สุดท้ายเธอกลับมีชีวิตรอดออกมาได้ราวกับปาฏิหาริย์
รายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา หญิงวัย 48 ปี รายหนึ่ง ชื่อสกุลฉิน อาศัยในมณฑลฝูเจี้ยน ตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ได้ออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้าน ก่อนจะพลัดตกลงไปในบ่อน้ำลึกที่ด้านบนเต็มไปด้วยหญ้ารกบดบังสายตา เธอติดอยู่ที่ด้านล่างซึ่งมีน้ำเย็น และมีอาการบาดเจ็บ พยายามร้องขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครได้ยิน
หลังจากฉินไม่ได้กลับไปที่บ้าน ทางครอบครัวจึงเป็นห่วงและออกตามหา แต่ความพยายามของพวกเขาไม่เป็นผลสำเร็จ ไม่มีรู้ว่าเธอหายไปอยู่ที่ไหน ยิ่งเวลาผ่านไปนานขึ้น ความตึงเครียดและความกังวลก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าทางครอบครัวจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามหาและก็พบร่องรอยของเธอ
ภาพจาก NetEase
หลังจากติดตามค้นหามานานกว่า 2 วัน จนเข้าสู่วันที่ 15 กันยายน ทีมกู้ภัยท้องถิ่นได้ลงสำรวจพื้นที่อย่างไม่ย่อท้อ โดยปฏิบัติการนำกำลังค้นหาผ่านพงไม้รกทึบไปทั่วบริเวณ พร้อมทั้งส่งเสียงเรียกชื่อเธออย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเวลาประมาณ 13.45 น. ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ยินเสียงร้องแผ่วเบา จึงพยายามติดตามเสียงนั้น
กระทั่งในที่สุด เจ้าหน้าที่ก็พบบ่อน้ำลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พงหญ้า พร้อมทั้งพบตัวฉิน หญิงที่หายตัวไปและติดอยู่ด้านล่าง เธอยังมีสติพยายามใช้มือที่ซีดเซียวจับรอยแตกบนผนังหินลื่น เพื่อพยุงให้ศีรษะลอยอยู่เหนือผิวน้ำ และริมฝีปากเปลี่ยนเป็นสีม่วง เธออยู่ในสภาพอิดโรย ทั้งจากการแช่อยู่ในน้ำเย็นจัดมาเป็นเวลานานถึง 54 ชั่วโมง รวมไปความหิวโหย และที่น่าตกใจก็คือ เธอถูกงูกัดด้วย
หลังจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกู้ภัยโดยใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ฉินก็ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากบ่อน้ำได้สำเร็จ ก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลทันที โดยพบว่า เธอมีซี่โครงหักทั้ง 2 ข้าง และมีอาการปอดรั่วเล็กน้อย มีร่องรอยของการถูกงูและแมลงกัดต่อยหลายจุด แต่โชคดีที่ไม่ใช่งูพิษ หรือสัตว์มีพิษ ซึ่งแพทย์ได้ช่วยรักษาจนพ้นขีดอันตราย
ภาพจาก NetEase
ต่อมา ฉินได้เปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์ "เฉียดตาย" จากบนเตียงของโรงพยาบาล เผยว่า "ฉันเกาะก้อนหินไว้แน่น ไม่กล้าปล่อยมือเลย ส่วนที่ยากที่สุดคือ ตอนที่มีงูหลายตัวเลื้อยเข้ามารอบตัวและบนตัวฉัน ฉันพยายามอยู่นิ่งให้ได้มากที่สุด แม้แต่ตอนที่ถูกงูกัด ฉันยังไม่ขยับเลย"
ฉินเอาชีวิตรอดมาได้ด้วยการดื่มน้ำในบ่อ ประกอบกับทักษะการว่ายน้ำของเธอ ทำให้สามารถพยุงศีรษะให้ลอยเหนือน้ำได้และเธอยังใช้วิธีแซะหินออกมาจากข้างบ่อเพื่อช่วยพยุงตัว อย่างไรก็ตาม สภาพภายในบ่อน้ำนั้นเลวร้ายมาก ทั้งน้ำเย็นยะเยือก ยุง รวมไปถึงงูน้ำ ยิ่งทำให้เธอย่ำแย่มาก ทั้งเจ็บปวดทางร่างกาย และทรมานทางจิตใจอย่างหนักหนาสาหัสไม่แพ้กัน
"ฉันรู้สึกสิ้นหวังมากจนเกือบจะยอมแพ้หลายครั้ง แต่ฉันคิดถึงแม่วัย 70 ปี พ่อวัย 80 ปี และลูกสาวที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย ถ้าฉันจากไปตอนนี้ พวกเขาจะเป็นยังไง ? จนกระทั่งได้ยินเสียงกู้ภัย จึงใช้แรงเฮือกสุดท้ายร้องไปว่าฉันอยู่ ช่วยฉันด้วย" ฉิน กล่าว
ขณะที่ทางครอบครัวของเธอเผยว่า พวกเขาออกค้นหาในพื้นด้วยตัวเองมากกว่า 6 ครั้ง ตอนนั้นได้เข้าไปใกล้บ่อน้ำแห่งนี้มาก อยู่ห่างเพียงแค่ประมาณ 3 เมตร แต่มองไม่เห็นว่ามีบ่อน้ำและไม่ได้ยินเสียงใด ๆ ลูกชายของเธอรู้สึกเสียใจมาก ที่เข้าไปใกล้จุดที่แม่อยู่มาก แต่ไม่สามารถช่วยเธอได้ในขณะนั้น
อย่างไรก็ดี ขณะนี้อาการของฉินปลอดภัยแล้ว โดยแพทย์คาดว่าเธอน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ภายในเร็ววันนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก MS News
