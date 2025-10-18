จับครีมกันแดดปลอมยี่ห้อดัง พร้อมเปิด 4 จุดวิธีแยกของแท้ - ปลอม จะได้ไม่พลาด

จับครีมกันแดดปลอมยี่ห้อดัง พร้อมเปิด 4 จุดวิธีแยกของแท้กับปลอม ดูกันยังไง ยึดได้กว่า 2,500 ขวด วางขายตามท้องตลาด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.
วันที่ 18 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ. รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นโกดังใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จับกุมผู้ต้องหาเปิดโกดังครีมกันแดด JABS ปลอมกว่า 2,500 ขวดที่เอาไว้ขายออนไลน์หลอกลวงผู้บริโภค
ทั้งนี้ จุดที่ทำให้ลูกค้าจับโป๊ะได้จนนำมาสู่การจับกุมคือ แพ็คเกจ ฟอนต์ สี และสัมผัสโลชั่น ไม่ตรงกับของแท้ จนนำมาสู่การจับกุม
เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การสารภาพว่า สินค้านี้คือของตนจริง และมีไว้ขายจริง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป
วิธีดูของแท้ ของปลอม
ช่อง 3 นำเสนอถึงวิธีการดูของแท้กับปลอมเอาไว้ดังนี้
- แพ็คเกจบรรจุภัณฑ์ ฟอนต์ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เหมือนกัน ไม่คมชัด เมื่อเทียบกับฟอนต์ของแท้
- ผิวสัมผัสของโลชั่นไม่ลื่น เมื่อเทียบกับของแท้จะมีความลื่นกว่า
- บริเวณเกลียวตรงคอของขวดสินค้าของแท้จะมีเพียง 2 เกลียว สินค้าของปลอมจะมี 3 เส้น
- สีบนฉลากชิ้นฟิล์ม ไม่คมชัด สีไม่สด เท่ากับสินค้าของแท้
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3