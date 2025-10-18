HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จับครีมกันแดดปลอมยี่ห้อดัง พร้อมเปิด 4 จุดวิธีแยกของแท้ - ปลอม จะได้ไม่พลาด

          จับครีมกันแดดปลอมยี่ห้อดัง พร้อมเปิด 4 จุดวิธีแยกของแท้กับปลอม ดูกันยังไง ยึดได้กว่า 2,500 ขวด วางขายตามท้องตลาด

วิธีแยกครีมกันแดดปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.

          วันที่ 18 ตุลาคม 2568 เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ. รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นโกดังใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จับกุมผู้ต้องหาเปิดโกดังครีมกันแดด JABS ปลอมกว่า 2,500 ขวดที่เอาไว้ขายออนไลน์หลอกลวงผู้บริโภค

วิธีแยกครีมกันแดดปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.

          ทั้งนี้ จุดที่ทำให้ลูกค้าจับโป๊ะได้จนนำมาสู่การจับกุมคือ แพ็คเกจ ฟอนต์ สี และสัมผัสโลชั่น ไม่ตรงกับของแท้ จนนำมาสู่การจับกุม

          เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การสารภาพว่า สินค้านี้คือของตนจริง และมีไว้ขายจริง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป

วิธีแยกครีมกันแดดปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.

วิธีดูของแท้ ของปลอม


          ช่อง 3 นำเสนอถึงวิธีการดูของแท้กับปลอมเอาไว้ดังนี้

          - แพ็คเกจบรรจุภัณฑ์ ฟอนต์ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เหมือนกัน ไม่คมชัด เมื่อเทียบกับฟอนต์ของแท้

          - ผิวสัมผัสของโลชั่นไม่ลื่น เมื่อเทียบกับของแท้จะมีความลื่นกว่า

          - บริเวณเกลียวตรงคอของขวดสินค้าของแท้จะมีเพียง 2 เกลียว สินค้าของปลอมจะมี 3 เส้น

          - สีบนฉลากชิ้นฟิล์ม ไม่คมชัด สีไม่สด เท่ากับสินค้าของแท้


ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จับครีมกันแดดปลอมยี่ห้อดัง พร้อมเปิด 4 จุดวิธีแยกของแท้ - ปลอม จะได้ไม่พลาด โพสต์เมื่อ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 15:44:05 3,121 อ่าน
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย