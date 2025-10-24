HILIGHT
สาวไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรก ไว้ใจ ChatGPT จัดการให้ ลงจากเครื่องบินถึงกับช็อก

 
             เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวจากหญิงสาวรายหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เมื่อไม่นานมานี้ เธอวางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียว ซึ่งเป็นการไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของเธอ เธอจึงอาศัยให้ ChatGPT ช่วยจัดการเกี่ยวกับการเดินทางให้ แต่มันกลับกลายเป็น "ประสบการณ์ที่ลืมไม่ลง" จนเกือบจะมีน้ำตา 

             หญิงสาวรายนี้ได้โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียล Threads เผยว่า เธอตั้งใจจะไปไต้หวัน โดยเลือกลงที่สนามบินซงซาน แต่เพราะเธอไว้ใจ ChatGPT มากเกินไปจึงไม่ได้ตรวจเช็กโดยละเอียด เมื่อขึ้นเครื่องบินเธอก็นั่งอ่านหนังสือไปเพลิน ๆ รวมทั้งยังนั่งทำแพลนเที่ยวในไต้หวันด้วยความตื่นเต้น โดยรวบรวมสถานที่ที่น่าสนใจไว้หลายที่ 

แต่ปรากฏว่าเมื่อลงมาถึงสนามบินเธอก็ต้องตกใจมาก เพราะมันคือสนามบินมัตสึยามะ ในจังหวัดเอฮิเมะ ของญี่ปุ่น นั่นหมายความว่า หลังจากเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว หญิงสาวยังคงอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และเท้าของเธอยังไม่ได้ไปแตะไต้หวันแม้แต่นิดเดียว 

             "มันโง่มาก ทำไมฉันถึงทำพลาดแบบนี้นะ ตอนนี้ฉันน่าจะอยู่ไต้หวัน แล้วฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย ฉันงงกับตัวเองมาก และฉันเกือบร้องไห้" หญิงสาวกล่าว พร้อมทั้งโพสต์ภาพพาสปอร์ต และข้อความเชิงตัดพ้อว่า "พาสปอร์ตเล่มใหม่ของฉันที่ไม่เคยได้ใช้" 

ChatGPT
ภาพจาก Threads @gohan._.chan_ 

             โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลทั้งในญี่ปุ่นและไต้หวัน ชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแสดงความเห็นใจ และเข้าใจเนื่องจากเธอเพิ่งเดินทางครั้งแรกคงจะยังไม่รู้อะไรมากนัก แต่การพึ่งพา ChatGPT มากเกินไปก็คงจะเป็นบทเรียน และไต้หวันอยู่ใกล้ญี่ปุ่น เวลาบินก็สั้นด้วย เธอคงไม่ทันได้รู้ตัว คนในไต้หวันบางรายแนะนำว่า "เลือกสนามบินเถาหยวนปลอดภัยกว่า" 

             นอกจากนี้ ยังมีชาวเน็ตชาวญี่ปุ่นในท้องถิ่นในจังหวัดเอฮิเมะ เข้าไปช่วยแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง และร้านอาหารในพื้นที่ กันอย่างกระตือรือร้น โดยแนะนำให้เธอใช้โอกาสนี้ไปเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารท้องถิ่น เช่น โดโกะออนเซ็น ปราสาทมัตสึยามะ คิริโนะโมริไดฟุกุ และโบโยะดังโงะ (Boyo Dango) 

             ต่อมา เจ้าของโพสต์ได้อัปเดตว่าเธอรู้สึกประทับใจกับการตอบรับจากทุกคนมาก เธอได้ตัดสินใจทิ้งความเสียใจ และจะตั้งใจเที่ยวในจังหวัดเอฮิเมะ โดยเธอจดสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนแนะนำไว้เรียบร้อยแล้ว แม้จะเป็นการเดินทางที่ผิดพลาด แต่มันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำไปตลอดอย่างแน่นอน 


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday


สาวไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรก ไว้ใจ ChatGPT จัดการให้ ลงจากเครื่องบินถึงกับช็อก โพสต์เมื่อ 24 ตุลาคม 2568
