กษัตริย์จิกมี ทรงแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง การอุทิศพระองค์จะเป็นที่รำลึกเสมอ

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ทรงร่วมแสดงความอาลัย ต่อการสวรรคตของ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การอุทิศพระองค์ตลอดทั้งพระชนม์ชีพต่อปวงชนชาวไทย พระมหากรุณาธิคุณ และการประกอบพระราชกรณียกิจอย่างไม่รู้เหนื่อยเพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของพระองค์ สร้างความตื้นตันแด่พสกนิกรนับไม่ถ้วน พระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงด้วยความเคารพรัก และจะยังทรงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนเสมอ
นับเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของพนกสิกรชาวไทย กับการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อเวลา 21.21 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2568
ล่าสุด (25 ตุลาคม) บนโซเชียลมีเดียของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ทรงโพสต์ข้อความแสดงความอาลัย ความว่า สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ทรงแสดงความเสียพระทัยอย่างถึงที่สุด ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประเทศไทย
ทั้งนี้ พนกนิกรชาวภูฏานจะร่วมแสดงความอาลัยไปกับประชาชนชาวไทยในความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้ และร่วมเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
