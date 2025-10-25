HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

กษัตริย์จิกมี ทรงแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง การอุทิศพระองค์จะเป็นที่รำลึกเสมอ

          สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ทรงร่วมแสดงความอาลัย ต่อการสวรรคตของ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

กษัตริย์จิกมี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

          นับเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของพนกสิกรชาวไทย กับการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อเวลา 21.21 น. วันที่ 24 ตุลาคม 2568

กษัตริย์จิกมี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

          ล่าสุด (25 ตุลาคม) บนโซเชียลมีเดียของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ทรงโพสต์ข้อความแสดงความอาลัย ความว่า สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ทรงแสดงความเสียพระทัยอย่างถึงที่สุด ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประเทศไทย

          การอุทิศพระองค์ตลอดทั้งพระชนม์ชีพต่อปวงชนชาวไทย พระมหากรุณาธิคุณ และการประกอบพระราชกรณียกิจอย่างไม่รู้เหนื่อยเพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของพระองค์ สร้างความตื้นตันแด่พสกนิกรนับไม่ถ้วน พระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงด้วยความเคารพรัก และจะยังทรงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนเสมอ 

          ทั้งนี้ พนกนิกรชาวภูฏานจะร่วมแสดงความอาลัยไปกับประชาชนชาวไทยในความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้ และร่วมเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 




กษัตริย์จิกมี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

พระพันปีหลวง
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กษัตริย์จิกมี ทรงแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง การอุทิศพระองค์จะเป็นที่รำลึกเสมอ อัปเดตล่าสุด 25 ตุลาคม 2568 เวลา 14:25:07
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง อีฟ กาญจนา คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย