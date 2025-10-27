คุณลุงเก็บขยะตามชายหาด ใครจะรู้เจอสมบัติของจริง สุดดีใจ แค่ชิ้นนี้ก็ได้เป็นแสน

คุณลุงเก็บขยะตามชายหาด ใครจะรู้เจอขุมทรัพย์ของจริง สุดดีใจ แค่ชิ้นนี้ก็ได้เป็นแสนแล้ว จากที่คาดหวังไว้ 5 หมื่น เผยของชิ้นอื่น ๆ ขายได้เท่าไหร่
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0
เป็นคลิปไวรัลที่ได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์ กรณีของชายคนหนึ่งที่มีงานอดิเรกเป็นนักล่าสมบัติตามชายหาด กับการค้นพบขุมทรัพย์ที่คาดไม่ถึง และเพิ่งได้รู้ความจริงในวันที่นำชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่พบมายังร้านทองใน จ.สระบุรี
จาก TikTok @namobanchangtongdaengso0 ที่นำคลิปดังกล่าวมาเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้ เผยให้เห็นคุณลุงคนหนึ่ง ที่นำข้าวของต่าง ๆ ที่ค้นพบมาให้ร้านทองช่วยตรวจสอบ ว่าเป็นทองที่ขายได้ราคาหรือไม่ โดยตั้งความหวังว่าอยากได้สัก 50,000 บาท
คุณลุงเล่าว่า ตนขับรถไกลจาก จ.พังงา มาถึงร้านที่ จ.สระบุรี สำหรับข้าวของเหล่านี้ได้มาจากการที่คุณลุงมักจะนำเครื่องตรวจจับโลหะ ไปแสกนหาตามชายหาดสาธารณะในวันหยุด โดยทำมานานถึง 3 ปีแล้ว จะเจอของหรือไม่ก็ต้องอาศัยโชคช่วย ใช่ว่าจะได้ทุกวัน แต่บางวันเจอของหลายชิ้นก็มี
แม้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจ แต่สำหรับคุณลุงงานอดิเรกนี้ทำให้ได้ออกกำลังกายด้วย และยังเป็นงานจิตอาสาที่ช่วยเก็บขยะ เพราะตามชายหาดนั้นเต็มไปด้วยตะปู ขวดเบียร์ ปากขวด รวมถึงฝาเบียร์ที่มีคนเดินเหยียบกัน
สำหรับของอื่น ๆ ที่พบนั้น แม้จะมีทั้งสร้อย แหวนต่าง ๆ แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของมีค่าจริงหรือไม่ ขนาดสร้อยเส้นหนึ่งที่พบ ยังถูกดินเกาะเป็นก้อน และถูกเกลือกัดจนเป็นรูพรุน บางชิ้นพบถูกฝังอยู่ในระดับความลึกถึง 1 ฟุต
แม้จะไม่มั่นใจว่าของที่นำมาใช่ทองจริงหรือไม่ แต่ช่างนะโมบอกเลยว่า คุณลุงเจอขุมทรัพย์แล้ว พร้อมหยิบแหวนเพชรในกองขึ้นมา 1 วง บอกว่านี่คือขุมทรัพย์มูลค่าหลายแสนบาท เป็นเพชรแท้ น้ำงามมาก สวยมาก เพชรระดับนี้น่าจะมีมูลค่ากว่า 1-3 แสนบาท ซึ่งตนแนะนำว่าให้เก็บไว้เป็นสมบัติ และน่าจะนำไปออกใบเซอร์
ด้านลูกค้าที่มาได้ทราบดังนั้นก็ตื่นเต้นดีใจมาก เพราะเพิ่งรู้ตอนนั้นเองว่าพบเจอขุมทรัพย์เข้าจริง ๆ
ในส่วนของชิ้นอื่น ๆ นั้น ทางช่างได้คัดแยกของที่น่าจะเป็นทองคำ นำไปตรวจและหลอม โดยสุดท้ายพบว่าทองคำที่สามารถขายได้นั้น ทางร้านให้ราคาอยู่ที่ 76,766 บาท ทำให้ลูกค้าทั้ง 2 คนยิ้มอย่างตื่นเต้นดีใจ เพราะเกินกว่าที่คาดคิดว่า แถมยังได้รู้เรื่องแหวนเพชรอีกด้วย บอกเลยว่าคุ้มค่ามาก
