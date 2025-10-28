Amazon จ่อปลด 30,000 ตำแหน่งทั่วโลก ลดต้นทุนครั้งใหญ่ คาดใช้ AI ช่วยแทน

Amazon เตรียมปลดพนักงานองค์กรกว่า 30,000 ตำแหน่งทั่วโลก เดินหน้าลดต้นทุน ปรับโครงสร้างองค์กรและใช้ AI เข้ามาแทนที่งานซ้ำซ้อน
ภาพจาก bluestork / Shutterstock.com
วันที่ 28 ตุลาคม 2568 สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า Amazon ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีระดับโลก เตรียมลดตำแหน่งงานในส่วนองค์กร สูงสุดถึง 30,000 ตำแหน่ง เริ่มตั้งแต่วันนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย และการแก้ไขปัญหาการจ้างงานเกินความจำเป็น จากช่วงที่เกิดความต้องการพุ่งสูงระหว่างการระบาดของโควิด-19
แหล่งข่าววงใน 3 ราย เปิดเผยว่า Amazon มีแผนจะปรับลดจำนวนพนักงานในส่วนงานองค์กรลงมากถึง 30,000 ตำแหน่ง คิดเป็นเกือบ 10% เมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานในองค์กรราว 350,000 คน และนับเป็นการปลดพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัท นับตั้งแต่การลดพนักงาน 27,000 ตำแหน่งเมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา
การปรับลดพนักงานรอบนี้ คาดว่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับหลายแผนก รวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ People Experience and Technology (PXT), ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายอุปกรณ์และบริการ, Amazon Web Services (AWS) ซึ่งเป็นหน่วยที่ทำกำไรสูงสุดของบริษัท โดยผู้จัดการทีมที่ได้รับผลกระทบ ถูกสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสื่อสารกับพนักงานที่จะได้รับแจ้งผ่านอีเมลในวันถัดไป
แอนดี้ แจสซีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Amazon กำลังดำเนินการตามแผนลดความซ้ำซ้อนและระบบการบริหารที่มากเกินไป โดยเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการ ซึ่งไม่นานนี้ เขายังเผยว่าได้นำ AI มาปรับใช้งานด้วยแล้ว ผลที่ตามมาคือการปรับลดตำแหน่งจ้างงานที่ซ้ำซ้อนออกไป
ด้าน สกาย คานาเวส นักวิเคราะห์จาก eMarketer ระบุว่า ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ เป็นการส่งสัญญาณว่า Amazon นำ AI มาใช้ในภายในทีมงานองค์กร จนเริ่มเห็นผลลัพธ์ได้จริง และมากพอที่จะนำไปสู่การปรับลดพนักงานลงได้ไม่น้อย
หนึ่งในมาตรการที่ส่งผลให้เกิดการปลดพนักงานจำนวนมาก คือนโยบายให้พนักงานกลับเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศ สัปดาห์ละ 5 วัน ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่เข้มงวดที่สุดในกลุ่มบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ พนักงานบางคนที่ไม่เข้ามาทำงานในออฟฟิศเป็นประจำ เพราะอยู่ไกลหรือมีเหตุผลอื่น ถูกนับว่ายินยอมลาออกโดยสมัครใจ และไม่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัท แต่โดยรวมแล้วก็ยังไม่สามารถลดจำนวนพนักงานได้มากพอ จนนำไปสู่การต้องปลดเพิ่มในครั้งนี้
แม้หน่วยธุรกิจคลาวด์ AWS จะยังเป็นเครื่องจักรทำกำไรหลัก โดยมียอดขายไตรมาสสอง เพิ่มขึ้น 17.5% แต่ยังต่ำกว่าคู่แข่งอย่าง Microsoft Azure ที่โต 39% และ Google Cloud ของ Alphabet ที่โต 32% แต่คาดว่าไตรมาสสาม AWS จะทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นราว 18% ขณะเดียวกัน AWS เพิ่งเผชิญเหตุระบบล่มกว่า 15 ชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อแอปฯ ยอดฮิตอย่าง Snapchat และ Venmo
อย่างไรก็ตาม Amazon ยังคาดว่าจะมีฤดูกาลขายปลายปีที่คึกคัก โดยจะจ้างพนักงานชั่วคราวเพิ่มอีก 250,000 คน เพื่อรองรับงานในคลังสินค้าและศูนย์จัดส่งสินค้า ล่าสุด พวกเขายังประกาศปรับโครงสร้างภายในแผนก PXT ที่ดูแลด้านความหลากหลาย เพื่อเลื่อนตำแหน่งบุคลากรสู่บทบาทใหม่ ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก Reuters