รพ.มงกุฎวัฒนะ ฟาด ดีใจฉิบหาย สปสช. จ่ายเงินแล้ว ชี้ควรได้ 23 ล้าน ได้จริง 122 บาท

รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์ฟาด ดีใจฉิบหาย ได้เงินจาก สปสช. งวดนี้แล้ว 122.80 บาท จากที่ควรได้ 23 ล้านบาท ลั่นจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เหรียญทอง แน่นหนา
จากกรณีที่ พล.ต. นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ออกมาทวงถามเงินค่ารักษาผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ค้างจ่ายกว่า 110 ล้านบาท จนกระทบต่อสภาพคล่องของโรงพยาบาล ทำให้ต้องกู้เงินมาจ่ายเงินเดือนพนักงานนั้น
ล่าสุด (28 ตุลาคม 2568) บนเฟซบุ๊กของ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าว ระบุว่า "ตามที่ สปสช. ได้ใช้วิธีการ หาวิธีลดการจ่ายเงิน รพ. มงกุฎวัฒนะ และ รพ. ต่าง ๆ ตามข่าวนั้น รพ.มงกุฎวัฒนะ มีความดีใจฉิบหายที่จะแจ้งให้ทุุกท่านทราบว่า ทาง รพ. ได้รับเงินจาก สปสช. ในรอบเดือน ตุลาคม 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนมากถึง 122.80 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทกับอีกแปดสิบสตางค์) รพ.จะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยต่อไป
ปล. รอบนี้ถ้าจ่ายที่ตามตกลง และหัก prepaid รพ.มงกุฎวัฒนะ ควรได้ประมาณ 23 ล้านบาท"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mongkutwattana Hospital-โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สปสช. ชี้ยอด 122.80 บาท หักลบจากอะไร
ต่อมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โพสต์ชี้แจงว่า ยอดเงินจำนวน 122.80 บาท เนื่องจากหักกลบจากการจ่ายล่วงหน้าที่โอนให้ รพ. ไปแล้ว 70 ล้านบาท
โดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า จากโพสต์ที่ทาง รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้รับเงินโอนจาก สปสช. ในรอบเดือนตุลาคม 2568 เป็นเงิน 122.80 บาทนั้น ทาง รพ.มงกุฎวัฒนะให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 ตุลาคม 2568 สปสช. โอนเงินให้ รพ.มงกุฎวัฒนะ ไปแล้ว 43,765,589.48 บาท โดยเป็นเงินจากกองทุนและบริการหลากหลายประเภท
ทั้งนี้ ในส่วนยอดเงินโอน 122.80 บาทนั้น เป็นหนึ่งในใบแจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Statement) ที่ สปสช. ส่งให้กับทางโรงพยาบาล สาเหตุที่ยอดเงินคงเหลือเป็น 122.80 บาท เนื่องจาก สปสช. ได้หักกลบจากการจ่ายล่วงหน้าให้กับ รพ.มงกุฎวัฒนะไปแล้ว 70 ล้านบาท เมื่อมีผลงานให้บริการจึงหักกลบและเหลือเป็นยอดเงินโอนเข้าบัญชีจำนวน 122.80 บาท
สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าดูเว็บไซต์ของ สปสช. เพื่อตรวจสอบจำนวนเงินโอนที่ สปสช. โอนให้กับหน่วยบริการเป็นค่าบริการทางการแพทย์ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ [ที่นี่] โดยเลือกรายชื่อโรงพยาบาลที่ต้องการเข้าดูได้ หากต้องการดูรายเงินโอนที่ รพ.มงกุฎวัฒนะได้รับ เลือก รพ.มงกุฎวัฒนะ หรือรหัสหน่วยบริการ 11722
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รพ.มงกุฎวัฒนะ ฟาดกลับ ลั่นให้ข้อมูลไม่รู้เรื่อง
ด้าน พล.ต. เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ออกมาโต้กลับคำชี้แจงจาก สปสช. ผ่านทางเพจของโรงพยาบาล ระบุว่า "สปสช. ให้ข้อมูลไม่ได้เรื่องอีกแล้วนะครับ ข้อเท็จจริงเป็นดังนี้ครับ (สังเกตไหมครับ สปสช. ใช้แต่ว่าโอนแล้วเท่าไร แต่ไม่บอกว่าควรโอนเท่าไหร่ แล้วไปลดหักเขาเท่าไหร่)
รพ.มงกุฎวัฒนะ ชี้แจงข้อเท็จจริง : ได้รับเงินจาก สปสช. เพียง 122.80 บาท *เฉพาะรอบเดือน ตุลาคม 2568**
ทำไมจึงได้เงินเพียงเท่านี้ ?
1. ยอดค่ารักษาพยาบาลที่ควรได้รับ : เดือนตุลาคม 2568 รพ.มงกุฎวัฒนะ มีค่ารักษารวมทั้งสิ้นประมาณ 38 ล้านบาท
2. เงินยืม 60 ล้านบาทจากปี 2567 : เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 รพ.มงกุฎวัฒนะ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงขอให้ สปสช. ชำระหนี้ปี 2567 จำนวน 60 ล้านบาท แต่ สปสช. ไม่ยอมชำระหนี้ กลับเสนอให้ "ยืมเงิน 60 ล้านบาทแทน" ซึ่งต่อมาถูกหักคืนทุกเดือน เดือนละ 5 ล้านบาท รวมถึงเดือนตุลาคมนี้ที่ถูกหักไปอีก 15 ล้านบาท
3. การตรวจแฟ้มผู้ป่วยเพียง 3% แต่ใช้แทน 100% : สปสช. ตรวจเวชระเบียนเพียง 3% แล้วนำข้อผิดพลาดส่วนนั้นไปแทนทั้ง 100% ส่งผลให้ รพ.มงกุฎวัฒนะถูกเรียกคืนเงินค่ารักษาย้อนหลังอีก 23 ล้านบาทเศษ
4. เมื่อหักลบทั้งหมดแล้ว : จากยอด 38 ล้านบาท
- หักเงินยืม 15 ล้านบาท
- หักเรียกคืน 23 ล้านบาทเศษ
- เหลือยอดสุทธิที่ สปสช. โอนให้เพียง 122.80 บาทเท่านั้น
เหตุใด รพ.มงกุฎวัฒนะจึง "ยินดีปรีดา" กับ 122.80 บาท ?
เพราะมีโรงพยาบาลอีกหลายร้อยแห่งทั่วประเทศ ที่ไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียว - บางแห่งยังติดลบ ถูกเรียกคืนอีกด้วย ดังนั้น รพ.มงกุฎวัฒนะ ซึ่งตรวจรักษาผู้ป่วยมากพอ ๆ กับโรงพยาบาลศูนย์ระดับจังหวัด เมื่อยัง "เหลือ" เงินโอนอยู่ 122.80 บาท ก็ถือว่า "โชคดีมากแล้ว" ในระบบที่บิดเบี้ยวเช่นนี้
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม : สปสช. แถลงต่อสื่อว่า "จะไม่มีการเรียกคืนเงินย้อนหลังจากการตรวจแฟ้มผู้ป่วย 3%" แต่ในความเป็นจริง สปสช. เรียกคืนเงินจาก รพ.มงกุฎวัฒนะ 23 ล้านบาทเศษเป็นกรณีพิเศษ
สรุป : รพ.มงกุฎวัฒนะขอยืนยันว่า โรงพยาบาลไม่ได้ปฏิเสธการรักษาผู้ป่วย แต่จำเป็นต้อง "งดให้บริการบัตรทองชั่วคราว" จนกว่า สปสช. จะชำระหนี้ค้างจากปีงบประมาณ 2563 และ 2567 ให้ครบถ้วน