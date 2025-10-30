HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

โผล่อีก ! คู่รักนัดทำอะไรกันที่ห้องน้ำปั๊มกลางวันแสก ๆ ชอตติดตา เท้าเปล่า 4 ขาในห้องเดียว

 
          เพจดังแฉพฤติกรรมคู่รักนัดเจอกันในห้องน้ำปั๊มกลางวันแสก ๆ เผยคลิปถอดเหลือแค่เท้าเปล่า ทำกิจกรรมบางอย่างในห้องเดียวกัน

คู่รักเล่นสยิวในห้องน้ำปั๊มกลางวันแสก ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

          กลายเป็นเรื่องราวที่ทำโลกโซเชียลแตกตื่นเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา กับคลิปที่คู่รักวัยรุ่นเข้าไปทำกิจกรรมบางอย่างในห้องน้ำคนพิการที่ปั๊มน้ำมัน แต่เงาที่สะท้อนผ่านประตูกระจกทำให้คนข้างนอกเห็นเข้าเต็ม ๆ จนถึงกับมานั่งดูอย่างจริงจัง

          ล่าสุด (30 ตุลาคม 2568 ) เพจเฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้ แฉพฤติกรรมสุดฉาวอีกครั้ง หลังมีคู่รักนัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมัน ก่อนจะพากันเข้าไปในห้องน้ำห้องเดียวกันแล้วทำกิจกรรมบางอย่าง ที่พอเห็นแล้วทำเอาคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริง ๆ

คู่รักเล่นสยิวในห้องน้ำปั๊มกลางวันแสก ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

          เพจดังกล่าวเผยภาพ 2 เหตุการณ์ เริ่มจากด้านนอกห้องน้ำที่มีคู่รักดังกล่าวจอดรถจักรยานยนต์เอาไว้ ส่วนอีกเหตุการณ์คือฉากรักในห้องน้ำ ทั้งคู่เข้าไปในห้องน้ำห้องเดียวกัน แต่ช่องว่างที่ใต้ห้องน้ำเผยให้เห็นว่าทั้งสองคนต่างถอดรองเท้า เหลือเพียงเท้าเปล่า และยืนอยู่ในลักษณะที่หันไปในทางเดียวกัน โดยระบุว่าพิกัดที่ปั๊มดัง สาขา  ทุ่งกราด-แหลมฉบัง จ.ชลบุรี

คู่รักเล่นสยิวในห้องน้ำปั๊มกลางวันแสก ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้

          ภายหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไป ทำเอาชาวเน็ตวิจารณ์กันเพียบ หลายคนงงใจว่าทำไมยังกล้ามาทำแบบนี้ที่ปั๊มน้ำมันตอนกลางวันแสก ๆ ทั้งที่ก่อนหน้าก็เพิ่งจะมีข่าวโด่งดังไปว่อนโซเชียล บ้างก็แซวว่าเพิ่งรู้ว่าเข้าห้องน้ำต้องถอดรองเท้า หรือคนอะไรมีตั้ง 4 ขา เป็นต้น

คู่รักเล่นสยิวในห้องน้ำปั๊มกลางวันแสก ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โผล่อีก ! คู่รักนัดทำอะไรกันที่ห้องน้ำปั๊มกลางวันแสก ๆ ชอตติดตา เท้าเปล่า 4 ขาในห้องเดียว โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 10:49:13 3,244 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ แรร์เอิร์ธ คืออะไร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย