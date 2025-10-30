โผล่อีก ! คู่รักนัดทำอะไรกันที่ห้องน้ำปั๊มกลางวันแสก ๆ ชอตติดตา เท้าเปล่า 4 ขาในห้องเดียว

เพจดังแฉพฤติกรรมคู่รักนัดเจอกันในห้องน้ำปั๊มกลางวันแสก ๆ เผยคลิปถอดเหลือแค่เท้าเปล่า ทำกิจกรรมบางอย่างในห้องเดียวกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้
กลายเป็นเรื่องราวที่ทำโลกโซเชียลแตกตื่นเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา กับคลิปที่คู่รักวัยรุ่นเข้าไปทำกิจกรรมบางอย่างในห้องน้ำคนพิการที่ปั๊มน้ำมัน แต่เงาที่สะท้อนผ่านประตูกระจกทำให้คนข้างนอกเห็นเข้าเต็ม ๆ จนถึงกับมานั่งดูอย่างจริงจัง
ล่าสุด (30 ตุลาคม 2568 ) เพจเฟซบุ๊ก อีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้ แฉพฤติกรรมสุดฉาวอีกครั้ง หลังมีคู่รักนัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมัน ก่อนจะพากันเข้าไปในห้องน้ำห้องเดียวกันแล้วทำกิจกรรมบางอย่าง ที่พอเห็นแล้วทำเอาคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริง ๆ
