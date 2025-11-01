HILIGHT
ตรงเป๊ะ ! เลขทะเบียนรถป้ายแดง อ.เบียร์ คนตื่นธรรม แม่นสุด แฟนคลับเฮกันถ้วนหน้า

          เปิดเลขทะเบียนรถป้ายแดง อ.เบียร์ คนตื่นธรรม เพิ่งถอยล่าสุดเมื่อไม่กี่วัน แฟนคลับแห่ซื้อตาม ถูกหวยดีใจกันถ้วนหน้า  


ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนตื่นธรรม

          ผลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ล่าสุดงวด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 รางวัลที่ 1 คือ 345898 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ 87 โดยเหล่าแฟนคลับของ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ต่างพากันเฮกันถ้วนหน้า หลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อน หลายคนพากันไปซื้อเลขทะเบียนรถป้ายแดงของอ.เบียร์ ที่เพิ่งถอยใหม่มาล่าสุด

          โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา อ.เบียร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก คนตื่นธรรม เผยภาพคู่กับรถยนต์คันใหม่สีดำที่เพิ่งถอยออกจากโชว์รูม แต่สิ่งที่แฟน ๆ สังเกตจับตาจ้อง ก็คือทะเบียนรถป้ายแดง นั่นคือเลข 8887 ก่อนที่จะเอาไปเสี่ยงโชคกันเอง 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนตื่นธรรม




ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนตื่นธรรม

          และล่าสุด เมื่อผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ออกมาเป็น 87 เหล่าแฟนคลับต่างถูกหวย ร้องเฮกันถ้วนหน้า พากันเข้าไปขอบคุณอ.เบียร์ ก่อนที่อ.เบียร์ จะโพสต์รูปภาพถือกระโถนคู่ใจพร้อมทำหน้าเข้ม และเขียนแคปชั่นว่า "ไหนใครเล่นหวย"  




ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนตื่นธรรม






 

ตรงเป๊ะ ! เลขทะเบียนรถป้ายแดง อ.เบียร์ คนตื่นธรรม แม่นสุด แฟนคลับเฮกันถ้วนหน้า อัปเดตล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20:50:12
