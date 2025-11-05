HILIGHT
เครื่องบินบรรทุกสินค้าตกใกล้สนามบิน ไฟลุกท่วม ระทึกน้ำมันรั่ว คร่า 3 ศพ เจ็บ 11

          เครื่องบินบรรทุกสินค้า UPS ตกขณะเทกออฟ ไฟลุกท่วม คร่า 3 ศพ เจ็บอย่างน้อย 11 ราย ทางการสั่งห้ามคนเข้าใกล้ เร่งควบคุมเพลิง ชี้น้ำมันรั่ว สุดอันตราย 

เครื่องบินบรรทุกสินค้าตกใกล้สนามบิน
ภาพจาก STEPHEN COHEN / AFP

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เครื่องบินบรรทุกสินค้าของ UPS รุ่น MD-11 เที่ยวบิน 2976 เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตก เพียงไม่นานหลังเทกออฟจากสนามบินหลุยส์วิลล์ ในรัฐเคนทักกี สหรัฐฯ และกระแทกพื้นห่างจากจุดสิ้นสุดรันเวย์ไปไม่ถึง 1.6 กิโลเมตร จนเกิดไฟลุกท่วม มีกลุ่มควันดำลอยโขมง โดยเบื้องต้นยืนยันมีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บอย่างน้อย 11 ราย 

          ด้าน สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐฯ (FAA) ระบุว่า เหตุเครื่องบินตกเกิดขึ้นหลังเวลา 23.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ โดยเครื่องบินบรรทุกสินค้าลำดังกล่าวกำลังจะมุ่งหน้าไปยังสนามบินในเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย ขณะนี้ทาง FAA อยู่ระหว่างสอบสวนเหตุการณ์ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติของสหรัฐฯ (NTSB)

เครื่องบินบรรทุกสินค้าตกใกล้สนามบิน
ภาพจาก HANDOUT / COURTESY OF X USER @RYANLSMITH / AFP

          ขณะที่นายกเทศมนตรีของเมืองหลุยส์วิลล์ เปิดเผยว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนจากเหตุการณ์นี้ และไฟจากเครื่องบินยังคงลุกโชน ทำให้ต้องระดมหน่วยงานฉุกเฉินทั้งหมดเข้าตอบสนองต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ ทางการได้สั่งปิดถนนหลายเส้นทางใกล้จุดเกิดเหตุ และขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว 

เครื่องบินบรรทุกสินค้าตกใกล้สนามบิน
ภาพจาก HANDOUT / COURTESY OF X ACCOUNT @LEVIDEAN98 / AFP

          ด้านว่าผู้การรัฐเคนทักกี เตือนประชาชนไม่ให้เข้าใกล้จุดเกิดเหตุเครื่องบินตก เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากไฟลุกไหม้และสามารถเกิดการระเบิดขึ้นได้ พร้อมระบุว่า มีน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า 38,000 แกลลอนอยู่บนเครื่องบินที่ตก

          ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงพยายามควบคุมไฟในจุดเกิดเหตุ พร้อมจัดการกับน้ำมันที่รั่วไหลและเปลวไฟที่ลุกลาม โดยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงยอมรับว่าปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงบนเครื่องบินทำให้เกิดสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่ง 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก CNN


