คาเฟ่ดังเขาใหญ่ จับโป๊ะคู่รักแอบถ่ายพรีเวดดิ้งในร้าน ยกเป็นเคสแรกที่ต้องปรับ ฟังดีเทลแล้วยอมใจ

คาเฟ่ Bucolic เขาใหญ่ เจอคู่รักพร้อมทีมถ่ายภาพพรีเวดดิ้งขอถ่ายฟรี แต่จงใจทำผิดกติกาแถมไม่ยอมรับแม้หลักฐานชัด เผยเป็นเคสแรกที่ปรับเงินตั้งแต่เปิดร้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bucolic Khaoyai
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 Bucolic Khaoyai คาเฟ่ดังเขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โพสต์เล่าเหตุการณ์ไม่คาดคิด หลังมีคู่รักแอบถ่ายมาพรีเวดดิ้งในร้านโดยไม่แจ้งให้ร้านทราบ จึงกลายเป็นเคสแรกที่ต้องลงโทษด้วยการปรับเงิน
เพจของคาเฟ่ดังกล่าว ระบุว่า ตั้งแต่เปิดร้านมา วันนี้ได้ปรับเงินคนแอบถ่ายพรีเวดดิ้งเป็นครั้งแรกเลย ยินดีกับผู้โชคดีท่านนั้นด้วย เรื่องมีอยู่ว่า ลูกค้ารายหนึ่งเข้ามาถ่ายพรีเวดดิ้งพร้อมทีมงานประมาณ 7-8 คน พนักงานได้อธิบายว่า ทางร้านมีทั้งแบบถ่ายฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย
หากถ่ายฟรี สามารถใช้กล้องมือถือได้ไม่จำกัดเวลา เหมือนลูกค้าทั่วไป แต่หากใช้กล้องใหญ่ (ซึ่งลูกค้านำมา 2 ตัว) จะคิดอัตราค่าบริการชั่วโมงละ 3,000 บาท โดยสามารถเข้าร้านได้ฟรี 6 คน ถ่ายได้ทุกจุด เปลี่ยนชุดได้ และใช้พร็อพหรืออุปกรณ์แสงไฟได้เต็มที่
ลูกค้ารายนี้เลือกถ่ายแบบฟรี จึงได้รับแจ้งให้เก็บกล้องใหญ่ไว้บนรถ ซึ่งลูกค้าได้นำไปเก็บเพียงหนึ่งตัว แล้วกลับมาบอกพนักงานว่า เก็บเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ตัว แต่ความจริงอีกตัวแอบไว้ในถุงผ้า ก่อนนำออกมาถ่ายในโซนที่ห่างจากพนักงาน โดยมีเพื่อนคอยยืนดูต้นทางไว้ตลอด
เมื่อพนักงานเข้าไปแจ้งอีกครั้ง ลูกค้ากลับปฏิเสธว่าไม่ได้ถ่าย และยืนยันว่าใช้แค่มือถือเท่านั้น พร้อมโต้เถียงไม่ยอมรับผิด กระทั่งทางร้านนำภาพหลักฐานมาแสดง จึงยอมรับและถูกปรับเงิน แต่กว่าจะตกลงได้ก็ใช้เวลานานเกือบครึ่งชั่วโมง เพราะลูกค้ายืนกรานว่าจะไม่จ่าย
ทางร้านระบุเหตุผลในการเรียกเก็บเงินไว้ 3 ข้อ ได้แก่
1. ลูกค้าที่มาถ่ายพรีเวดดิ้งมักรบกวนผู้อื่นที่มานั่งจิบกาแฟหรือถ่ายรูปปกติ เพราะมีการตั้งกล้องขนาดใหญ่ ตะโกนสั่งโพส มีพร็อพจำนวนมาก และใช้เวลานานในแต่ละมุม ทำให้ลูกค้าทั่วไปรู้สึกถูกเอาเปรียบ ทั้งที่เสียค่าใช้จ่ายเท่ากัน
2. เพื่อคัดกรองไม่ให้มีผู้มาถ่ายพรีเวดดิ้งมากเกินไป หากไม่เก็บเงิน อาจมีแต่คนมาถ่ายพรีฟรีจนแน่นร้าน ตัวอย่างเช่น ลูกค้าทั่วไปซื้อน้ำหนึ่งแก้ว ถ่ายรูปประมาณ 30 นาที แต่คู่พรีเวดดิ้งซื้อน้ำแก้วเดียว ถ่ายภาพอยู่นานถึง 5 ชั่วโมง
3. คาเฟ่เป็นสถานที่เอกชน มีการลงทุนและออกแบบมุมต่าง ๆ เหมือนสตูดิโอถ่ายภาพ การมาถ่ายพรีเวดดิ้งถือเป็นการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพราะภาพจะถูกนำไปโปรโมตต่อ จึงควรมีค่าใช้จ่าย
ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ออกไป ปราฏว่ามีแฟนเพจและชาวเน็ตจำนวนมากเห็นด้วยกับร้านที่เรียกปรับคู่รักแอบถ่ายพรีเวดดิ้ง โดยมองว่าเงินก็ไม่มาก ทำไมไม่ยอมจ่ายให้จบ จะได้ถ่ายกันอย่างสบายใจ ไม่เกิดความขัดแย้ง เวลามองรูปในอนาคตก็จะได้รู้สึกดี ไม่ต้องมานึกถึงเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันเพราะโดนปรับ หรือถ้าอยากประหยัดขนาดนั้น ทำไมไม่ไปถ่ายในพื้นที่สาธารณะ แทนที่จะมาใช้พื้นที่ส่วนบุคคลของคนอื่น
ขณะที่บางส่วนมองว่า จะแต่งทั้งที ยังทำตัวให้คนสาป แทนที่จะทำตัวให้คนยินดี เป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่แปลกจริง ๆ บางรายก็ถึงกับงงว่า การจะถ่ายพรีเวดดิ้งทั้งที จะมาแอบถ่ายทำไม ชีวิตคู่ต้องการความตื่นเต้นขนาดนั้นเลยหรือ เป็นต้น