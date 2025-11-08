อ.เจษฎา เปิด 7 ความจริงเกี่ยวกับนมในไทย นมแท้หรือนมผง จำเป็นต้อง Grass Fed ไหม ?

อ.เจษฎา เปิด 7 ความจริงเกี่ยวกับนม นมในไทยคือน้ำนมแท้ หรือนมผง หลังคนอ้างนมในไทยไม่ใช่นมแท้ ทำให้มีผื่นขึ้นแขน จนโซเชียลแตกตื่น
เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคมอย่างมาก ว่าด้วยเรื่องของการดื่มนมและนมวัวในประเทศไทย กรณีมีคนออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการดังในทำนองว่า นมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้ แต่เป็นนมผงที่ผสมสารต่าง ๆ จนทำให้ผู้บริโภคนมหลายคนตกใจ และอาจไม่กล้ากินนมแบบเดิมอีก
ล่าสุด (7 พฤศจิกายน 2568) รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์ถึงดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ว่าด้วยเรื่อง "7 ข้อ ที่รายการ... พูดยังไม่ถูกเกี่ยวกับการดื่มนม"
โดยระบุว่า คลิปตัวอย่างการสัมภาษณ์ที่ถูกปล่อยจากรายการ จะทำให้คนหวาดกลัว "การดื่มนม" อย่างไม่ถูกต้อง ...มีคนแตกตื่นตกใจกันเยอะเลย ตนไม่รู้ว่าในคลิปเต็มรายการจะมีการชี้แจงอะไรบ้าง .. แต่มีหลายประโยคในคลิปนี้ ที่มีปัญหา เช่น
1. "นมในไทย ส่วนมากไม่ใช่นมแท้ มันคือนมผง ผสม บลาบลาบลา"
- อันนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่า ส่วนน้อยหรือส่วนมาก แต่จริง ๆ แล้ว นมในไทยหลายยี่ห้อมาก ที่เป็นน้ำนมโคสดแท้ 100% โดยมีเขียนไว้ชัดเจนที่ข้างกล่อง และก็เป็นยี่ห้อที่หาซื้อไม่ยากด้วย เช่น นมจิตรลดา นมหนองโพ นมไทยเดนมาร์ค นมโฟร์โมสต์ ฯลฯ
ส่วนนม ที่ทำจากนมผงมาผสมน้ำเพื่อคืนรูป ก็มีจำหน่ายโดยไม่ได้ผิดหรือเสียหายอะไร มีเขียนระบุไว้ข้างกล่องชัดเจนเช่นกัน โดยมักจะเป็นพวกนมพร่องไขมัน ไขมันต่ำ หรือนมปรุงแต่งรสชาติ หรือผสมสูตรเสริมสารอาหารสำหรับเด็ก
2. "ดื่มนมมาตั้งแต่เด็ก ให้ตัวสูง ตัวสูง 175 แล้วผื่นขึ้นแขนมาตลอด ไม่รู้มาก่อนว่าเป็น lactose xxxx"
- อันนี้ฟังไม่ชัดว่าเขาพูดว่า แล็กโตสอะไร แต่คำศัพท์ที่มีจริงคือ Lactose Intolerance ภาวะที่ร่างกายย่อยน้ำตาลแล็กโตในนมได้ยาก ทำให้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสียง่าย .. ซึ่งมักจะไม่ได้เป็นตอนเด็ก ๆ เพราะยังย่อยนมแม่ได้ (มีเหมือนกัน แต่น้อยมาก ที่จะย่อยแล็กโตสไม่ได้ตั้งแต่ทารก)
แต่พอโตขึ้นแล้วเลิกดื่มนม ร่างกายเลยหยุดสร้างเอนไซม์สำหรับย่อยแล็กโตส เลยเกิดภาวะนี้ขึ้น.. ซึ่งแก้ได้ด้วยการค่อย ๆ กลับมาดื่มนมทีละน้อย หรือหันไปดื่มนม แล็กโตสฟรี แทน
แต่ภาวะดังกล่าวนี้ ไม่น่าเกี่ยวข้องอะไรกับการที่มีผดผื่นขึ้นที่แขนมานาน ...คนที่ "แพ้นม" จริง ๆ นั้น จะเป็นการแพ้โปรตีนบางอย่างในน้ำนม มักจะมีอาการรุนแรงอย่างรวดเร็ว เช่น ผื่นลมพิษ อาเจียน ท้องเสีย หายใจไม่ออก ฯลฯ
3. "นมวัว รีดออกมาแป็บเดียว บูดเลยนะ"
ในน้ำนมดิบนั้น มีจุลินทรีย์หลายชนิดปนเปื้อนอยู่ (นั่นคือ ทำไมถึงเสี่ยงมาก กับการดื่มนมวัวดิบ) และทำให้น้ำนมเริ่มเสียได้ แต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมง ๆ ครับ ไม่ใช่แค่แป็บเดียว
ปกติแล้ว หลังรีด น้ำนมดิบจะถูกรวมไว้ในภาชนะบรรจุที่สะอาด และขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบโดยเร็วที่สุด ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง เพื่อไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส (ซึ่งจะอยู่ได้ 7-10 วัน) แล้วนำไปให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค เช่น ด้วยวิธีพาสเจอร์ไรซ์ หรือ UHT
ใน ชีส มีน้ำตาลแล็คโตสอยู่ด้วย แต่ปริมาณน้อยกว่านมมาก เนื่องจากกระบวนการผลิตชีส จะแยกแล็คโตสส่วนใหญ่ออกไปในโปรตีนเวย์ และแล็คโตสที่เหลือในชีส จะค่อย ๆ ถูกจุลินทรีย์ในชีสย่อยสลายไประหว่างการหมักชีส ทำให้เหลือน้อยลงเมื่อชีสมีอายุมากขึ้น
ดังนั้น ถ้ามีปัญหาเรื่องการย่อยน้ำตาลแล็กโตในนม จนท้องอืด ก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเวลากินชีส
5. "ถ้าอยู่เมืองไทย อยากกินนมจริง ไม่ใช่นมผง ต้องเป็นนม grass fed"
จริง ๆ อย่างที่เขียนในข้อ 1. แล้วว่า นมในไทยทั่วไปหลายยี่ห้อ ก็เป็นน้ำนมโคสด 100% อยู่แล้ว ไม่ได้ต้องไปหานมพิเศษ ที่เขียนว่า grass fed ซึ่งมีราคาแพง หาซื้อยาก มาการันตีว่าเป็นน้ำนมแท้
ตามนิยามแล้ว นม Grass Fed คือนมที่ได้จากแม่วัว ซึ่งถูกเลี้ยงด้วย "หญ้า" ตามธรรมชาติเป็นหลัก ไม่ค่อยให้อาหารอื่น ๆ เช่น พวกข้าวโพด ถั่วเหลือง ฯลฯ กิน แค่นั้นเอง
...โดยเชื่อกันว่า แม่วัวที่เลี้ยงแบบนี้จะสุขภาพดี ทั้งกายและใจ เพราะได้เดินกินหญ้าในทุ่งกว้าง ๆ ไม่ใช่อยู่ในโรงเรือนแบบวัวนมทั่วไป ...และยังเชื่อกันว่า จะทำให้นมมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น เพราะมีกรดไขมันโอเมก้า 3 มากขึ้น
6. "นมผง มีการใส่สาร ใส่ additive อื่น ๆ ทำให้ละลายน้ำง่าย แต่ไม่ได้เขียนในฉลาก"
ในกระบวนการทำนมผงนั้น ก็แค่นำเอาน้ำนมดิบมาเข้าเครื่องแปรรูปให้เป็นผง และอาจจะมีการเติมสารบางตัว เช่น สารอีมัลซิไฟเออร์ (ช่วยให้ไขมันนมละลายเข้ากันน้ำได้ดี) ซึ่งต้องเป็นสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหาร ในปริมาณที่เหมาะสมตามมาตรฐานว่าปลอดภัย ไม่ได้แปลกอะไร
และถ้าเราซื้อมาเป็นนมผง ฉลากข้างกระป๋อง ข้างกล่อง ก็มักจะมีระบุเอาไว้แล้วว่ามีสารอะไรบ้าง แต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักชื่อทางเคมีพวกนี้
ที่นี้ ถ้าเป็นนมกล่อง ที่เอานมผงมาละลายน้ำอีกที (น้ำเป็นองค์ประกอบหลักจำนวนมาก ในน้ำนม) ปริมาณของสาร aditive ดังกล่าว จะเหลืออยู่น้อยมาก ๆ จนไม่ต้องระบุ ที่ข้างกล่องนมอีก
จริง ๆ แล้วผู้ผลิตมักจะเติมสารที่ชื่อว่า soy lecithin ที่ทำจากถั่วเหลือง ลงไปด้วยครับ ซึ่ง เลซิทิน เป็นสารอาหาร ที่จะมีสมบัติในการเป็นอีมัลซิไฟเออร์ไปในตัวด้วย อันนี้อาจจะเห็นบ้างที่ข้างกล่อง
7. "นี่ยังไม่รวมมีฮอร์โมนด้วยนะ"
ในน้ำวัวมีฮอร์โมนอยู่จริงครับ แต่เป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติ ที่มีอยู่แล้วในพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไร ต่อการบริโภค
และการที่มีข่าวลืออ้างว่า มีการใช้ฮอร์โมนเร่งโต ในการเลี้ยงสัตว์ และจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งนั้น อันนี้เป็นข่าวปลอม ที่มีมานานแล้ว ได้รับการปฏิเสธยืนยันมาโดยตลอด จากทั้งหน่วยงานทางการเกษตรและสาธารณสุข
...สุดท้าย หวังว่าทางรายการจะมีการปรับปรุงแก้ไข ก่อนออกอากาศ แต่โดยรวมแล้ว น่าห่วงมาก ที่จะทำให้คนไทยหวาดกลัวการดื่มนมกันโดยใช่เหตุ
ปล. นี่มาเกาหลี ก็รู้สึกได้ ว่าคนเกาหลีร่างกายสูงใหญ่มาก ซึ่งก็มาจากการที่เขาปรับปรุงโภชนาการ กินอาหารตามแบบตะวันตกมานาน จนร่างกายแข็งแรงขนาดนี้..