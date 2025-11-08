HILIGHT
สาวเรียกรถ เจอคนขับเป็นคุณลุงผู้บริหาร ฐานะไม่ธรรมดา เล่าเหตุผลพีค รวยแล้วทำไมยังขับ

 
          สาวเรียกแกร็บ เจอคุณลุงผู้บริหารจบนอก พบรักภรรยาที่ต่างแดน เผยออกมาขับรถเพื่อหาเงินกินเบียร์ เพราะเมียไม่ให้ตังค์ เป็นไวรัล 1.3 ล้าน

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวสุดน่ารักจากผู้ใช้ TikTok @supannikatpc หลังเธอและเพื่อน ๆ เรียกแกร็บเพื่อเดินทาง ก่อนจะพบว่าคุณลุงคนขับนั้น แท้จริงแล้วโปรไฟล์ไม่ธรรมดา เป็นถึงระดับผู้บริหาร โดยมีเหตุผลสุดพีคในการออกมาขับรถรับผู้โดยสารอีกด้วย

          จากในคลิปพบว่ากลุ่มผู้โดยสารต่างรู้สึกประทับใจในการพูดคุยของลุงคนขับ จนอยากรู้ถึงที่มาและที่ไปของคุณลุงในการมาขับรถทั้งที่มีฐานะดีอยู่แล้ว รวมทั้งเรื่องของชีวิตรักและครอบครัว ซึ่งพอได้ฟังคำตอบเรื่องการได้รู้จักกับภรรยาที่ต่างประเทศก็ทำเอาลูกค้าเขินตามจนพากันอุทานพร้อมกัน นอกจากนี้ ลุงคนขับยังให้คำปรึกษาเรื่องของการตัดสินใจทำงานหรือหาประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนอีกด้วย

          เจ้าของคลิป ระบุข้อความว่า คุณลุงแกร็บ จบนอก พบรักกับภรรยาตั้งแต่ตอนเรียนที่ต่างประเทศลูกสาวคนโตเป็นหมอหัวใจอยู่ที่เยอรมนี น้องสาวก็อยู่เยอรมนี เป็น Director อะไรสักอย่างของบริษัท Double A ภรรยาเป็น Regional Manager ของบริษัทอะไรสักอย่าง ประจำภาคพื้นเอเชีย

          ส่วนคุณลุงมาขับแกร็บเพราะว่าง อยากหาตังค์ไปกินเบียร์ เมียไม่ให้เงิน

          พร้อมทิ้งท้ายคำสอนว่า "Honesty and guilt คือสิ่งที่พึงมี"

ชมคลิป 

          คลิปนี้กลายเป็นไวรัลชวนใจฟูจนมียอดเข้าชม 1.3 ล้านครั้ง ซึ่งชาวเน็ตต่างเอ็นดูในความน่ารักและสุภาพของคุณลุง รวมทั้งยังเอ็นดูกลุ่มผู้โดยสารที่มีรีแอคชั่นน่าเอ็นดูสุด ๆ ซึ่งหลาย ๆ คนยังแชร์คล้าย ๆ กันว่า บางครั้งเคยเจอคนขับรถที่มีโปรไฟล์ดี ใช้รถหรูมาขับรถรับผู้โดยสารในลักษณะนี้มาแล้วเช่นกัน

