ซ้อก้าด โชว์หน้าท้อง ตอบข่าวลือ ซุง ศตาวิน - ท้องแล้วไหม จนแม้แต่แม่แท้ ๆ ยังถาม


          ซ้อก้าด โชว์หน้าท้องชัด ๆ เคลียร์ข้อสงสัย หลังลือสนั่น เลิกกับ ซุง ศตาวิน ? ท้องแล้ว ? จนแม้แต่แม่แท้ ๆ ยังโทร. มาถาม บอกแล้วทำอะไรมา 

ซ้อก้าด
ภาพจาก TikTok cardncyn

          เป็นคลิปที่ถูกพูดถึงอย่างมาก เมื่อ ซ้อก้าด อินฟลูเอนเซอร์สาว ได้ปล่อยคลิป TikTok ตอบคำถามที่ช่วงนี้มีคนถามไถ่เข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งเรื่องที่ว่า เธอท้องแล้วเหรอ และ เลิกกับ ซุง ศตาวิน แล้วหรือไม่ 
          
          ซ้อก้าด เผยว่า เธอเพิ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านหนึ่งมา ก็มีคุณลุงคุณป้าถามถึงเรื่องดังกล่าว หลังได้ข่าวมาจาก TikTok โดยถามว่า "พวกเอ็งท้องกันเหรอ" หรือ "พวกเอ็งเลิกกันเหรอ"

ซ้อก้าด
ภาพจาก TikTok cardncyn

ซ้อก้าด
ภาพจาก TikTok cardncyn
          
          แถมล่าสุด แม้แต่แม่แท้ ๆ ของเธอยังโทร. มาถามว่า "มึงท้องเหรอ ทำไมไม่บอกแม่ก่อน ทำไมให้คนอื่นมาบอกแม่" 

          งานนี้ ซ้อก้าด จึงขอเคลียร์ชัด ๆ ไปเลยว่า "ทุกคน ก้าดไม่ได้ท้อง ! กูแค่กินหมูกระทะเยอะ !"
          
          ส่วนคำถามเรื่องที่เธอเลิกกับ ซุง ศตาวิน หรือไม่นั้น แม้จะไม่มีการพูดออกมาชัดเจน แต่จะสังเกตได้ว่าในคลิป ส่วนที่มีการถ่ายในร้านก๋วยเตี๋ยว ยังได้ยินเสียงของ ซุง ที่ถามคุณป้าอยู่ว่าได้ข่าวเรื่องอะไรมา จึงทำให้มั่นใจได้ว่าทั้งคู่ยังคงอยู่ด้วยกัน ไปกินข้าวและถ่ายคลิปด้วยกัน อีกทั้งในวันต่อมาทั้งคู่ก็ยังถ่ายคลิปไปเชียร์บอลที่สนามศุภชลาศัยกันด้วย 

ซ้อก้าด
ภาพจาก TikTok cardncyn

ซ้อก้าด
ภาพจาก TikTok cardncyn

ซ้อก้าด ซุง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sungstarwin 

