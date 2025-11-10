HILIGHT
ดราม่าร้อนงานรับรางวัล ศิลปินหญิงคุกเข่านั่งพื้น ศิลปินชายยืนกันนิ่ง เดือดไปถึงต่างชาติ

          ดราม่าร้อน งานประกาศรางวัลในไทย ทีมงานให้ศิลปินหญิงคุกเข่านั่งพื้น ส่วนศิลปินชายยืนกันนิ่ง โดนวิจารณ์เดือดสนั่นไปถึงต่างชาติ

ศิลปินหญิงคุกเข่านั่งพื้น ศิลปินชายยืนกันนิ่ง
ภาพจาก TikTok Awards Thailand

          เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีประเด็นร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอช่วงเวลาหนึ่งในงานประกาศรางวัล TikTok Awards Thailand 2025 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ในช่วงที่ศิลปินมากมายจากหลายค่ายหลายสังกัดเดินขบวนเข้ามาในงาน และถ่ายภาพบริเวณแบ็กดรอป

ศิลปินหญิงคุกเข่านั่งพื้น ศิลปินชายยืนกันนิ่ง
ภาพจาก TikTok Awards Thailand

          ในขณะนั้นมีกลุ่มศิลปินหญิงและกลุ่มศิลปินชายหลายคนรวมตัวถ่ายรูปพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่ แต่ปรากฏว่าทีมงานได้ให้ศิลปินหญิงลงไปนั่งคุกเข่าที่พื้น ท่าทางของพวกเธอเก้ ๆ กัง ๆ และดูลำบากเนื่องจากใส่ชุดกระโปรงและรองเท้าส้นสูง ส่วนศิลปินชายต่างพากันยืนโพสท่าอยู่ด้านหลังตามปกติ 

ศิลปินหญิงคุกเข่านั่งพื้น ศิลปินชายยืนกันนิ่ง


          คลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนแพลตฟอร์มโซเชียล X มีผู้เข้าชมโพสต์มากกว่า 16 ล้านครั้ง ชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์แสดงความไม่พอใจอย่างดุเดือด โดยกล่าวตำหนิทีมงานว่า "เหตุใดถึงให้ศิลปินหญิงนั่งที่พื้น" และที่น่าประหลาดใจยิ่งไปกว่านั้นคือ "เหล่าศิลปินชายมากกว่าสิบชีวิตด้านหลัง ไม่มีใครคัดค้าน หรือแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ เอาแต่โพสท่าโชว์ตัวเองต่อไป"

ศิลปินหญิงคุกเข่านั่งพื้น ศิลปินชายยืนกันนิ่ง

ศิลปินหญิงคุกเข่านั่งพื้น ศิลปินชายยืนกันนิ่ง

ศิลปินหญิงคุกเข่านั่งพื้น ศิลปินชายยืนกันนิ่ง


          ไม่เพียงแค่คอมเมนต์ชาวไทยที่เดือด แต่ยังรวมไปถึงชาวเน็ตต่างชาติที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าว ต่างพากันเข้ามาวิจารณ์ด้วยเช่นเดียวกัน โดยกล่าวว่า "พระเจ้า นี่มันปี 2025 ผู้ชายด้านหลังยืนล้วงกระเป๋าดูผู้หญิงด้านหน้าคุกเข่ากับพื้น ในชุดกระโปรง และรองเท้าส้นสูง ไม่มีใครสักคนพูดอะไร" 

          "ไม่มีผู้ชายคนไหนสักคนลงมานั่งคุกเข่า เพื่อให้ผู้หญิงขึ้นไปยืนเลยเหรอ มันน่าเหลือเชื่อมาก ไม่คิดว่ามันแปลก ๆ เหรอ"  

          "มันได้เกี่ยวกับเพศ แต่มันเป็นเรื่องของการตระหนักรู้และเคารพกัน เห็นได้ชัดว่าผู้หญิงใส่ชุดที่ไม่สะดวก แต่ผู้ชายกลับปล่อยให้พวกเธอคุกเข่าลงไปเช่นนั้น มันแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานจิตใจของมนุษย์" 

          "พูดง่าย ๆ คือใส่กางเกงสะดวกกว่าที่จะลงไปนั่งมากกว่าชุดกระโปรง แต่พวกเขามากกว่าสิบคนดูเหมือนว่าจะคิดไม่ได้แม้แต่คนเดียว" 

ศิลปินหญิงคุกเข่านั่งพื้น ศิลปินชายยืนกันนิ่ง

ศิลปินหญิงคุกเข่านั่งพื้น ศิลปินชายยืนกันนิ่ง

ศิลปินหญิงคุกเข่านั่งพื้น ศิลปินชายยืนกันนิ่ง

ศิลปินหญิงคุกเข่านั่งพื้น ศิลปินชายยืนกันนิ่ง







 

ดราม่าร้อนงานรับรางวัล ศิลปินหญิงคุกเข่านั่งพื้น ศิลปินชายยืนกันนิ่ง เดือดไปถึงต่างชาติ โพสต์เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2568
