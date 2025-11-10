แขกฉุน รร. ไม่คืนค่าห้องหลังเช็กอิน จัดวีรกรรมเด็ดจนน้ำนอง จุดจบจ๋อย จ่าย 1.3 แสน

แขกซีด ยอมชดใช้ 1.3 แสน หลังทำ รร. น้ำท่วมห้องพัก วีรกรรมเดือดหลัง รร. ไม่ยอมคืนค่าห้อง 490 พบเช็กอินไปแล้ว เพิ่งจะมาขอยกเลิกการจอง
ภาพจาก Sina
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า หญิงจีนรายหนึ่งจำต้องจ่ายค่าปรับอ่วม เป็นเงินเกือบ 30,000 หยวน ให้กับทางโรงแรมในเกาะไหหลำ ประเทศจีน หลังจงใจทำน้ำท่วมห้องพักให้เกิดความเสียหาย เพื่อระบายความไม่พอใจที่ถูกโรงแรมปฏิเสธไม่ให้ยกเลิกการจอง โดยเงินที่เธอต้องจ่ายไปนั้นเป็นจำนวนมากกว่าค่าห้องถึง 280 เท่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา เมื่อหญิงคนหนึ่งทำการจองห้องพัก 1 คืน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยจ่ายค่าห้อง 108 หยวน (ราว 490 บาท)
จากนั้นเธอก็มาเช็กอินตอนดึก และขอยกเลิกการจองในครึ่งชั่วโมงต่อมา โดยทำเรื่องผ่านแพลตฟอร์มจองโรงแรม พร้อมขอเงินคืนเต็มจำนวน โดยอ้างเหตุผลว่า "เปลี่ยนแผนการเดินทาง"
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการโรงแรมชี้ว่า เป็นนโยบายของทางโรงแรมที่ไม่อนุญาตให้ยกเลิกการจองหลังเช็กอินแล้ว แต่แขกรายนี้ยืนกรานที่จะยกเลิกห้องพัก โดยอ้างว่าทั้งคุณภาพของห้องพักและฉนวนกันเสียงไม่ดี ทางพนักงานพยายามแก้ไขสถานการณ์ โดยเสนอจะอัปเกรดห้องพักให้ฟรี แต่เธอยืนกรานจะคืนห้องให้ได้
หญิงรายนี้ยังเรียกตำรวจมาที่โรงแรม รวมถึงร้องเรียนเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านสายด่วนของรัฐบาลท้องถิ่น
แต่เหตุวุ่น ๆ ไม่จบลงเท่านั้น ระหว่างรอตำรวจมาที่โรงแรม หญิงรายนี้กลับขึ้นไปเปิดน้ำจากก๊อกที่อ่างล้างมือ รวมถึงเปิดน้ำที่ฝักบัวทิ้งไว้ จงใจทำให้น้ำท่วมห้อง และยังโยนเครื่องนอนต่าง ๆ ไปในห้องน้ำ แถมราดเจลอาบน้ำใส่เครื่องนอนเหล่านั้นด้วย
ภาพจาก Sina
กว่าพนักงานโรงแรมจะรู้ว่าน้ำท่วมห้องพัก ก็เป็นตอนที่มีน้ำรั่วออกมาจากห้องพักของหญิงรายนี้ ที่อยู่ชั้น 2 มายังบริเวณล็อบบี้ของโรงแรม โดยพบว่าก๊อกน้ำถูกเปิดทิ้งไว้ตั้งแต่ช่วงตี 2 จนถึงเช้า ทำให้ห้องพักถูกน้ำท่วมทั้งห้อง เกิดความเสียหายทั้งที่พื้นและผนังห้อง ซึ่งประเมินความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 20,000 หยวน (ราว 90,000 บาท)
ทางโรงแรมจึงเรียกตำรวจมาในวันที่ 28 ตุลาคม พร้อมเรียกร้องความรับผิดชอบจากหญิงรายดังกล่าว สุดท้ายเมื่อทางตำรวจเข้าไปเจรจา หญิงคู่กรณีก็ยอมรับสารภาพ และยอมชดใช้เงินแก่ทางโรงแรมเป็นจำนวนเกือบ 30,000 หยวน (ราว 136,000 บาท)
ภาพจาก Sina
อนึ่ง ตามกฎหมายของจีน ผู้ที่จงใจทำลายทรัพย์สินสาธารณะหรือทรัพย์สินส่วนตัว และทำให้เกิดความเสียหายที่คิดเป็นเงินจำนวนมาก จะต้องถูกควบคุมตัวหรือจ่ายค่าปรับ และหากความเสียหายเกิน 5,000 หยวน (ราว 22,000 บาท) ผู้กระทำความผิดจะต้องถูกสอบสวนความผิดทางอาญาด้วย
ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า "สุดท้ายเธอต้องจ่ายเงินเกือบ 300 เท่า ของค่าห้องพักที่พยายามหลีกเลี่ยง"
นอกจากนี้ยังมีอีกคนชี้ว่า เมื่อเทียบกับผลทางกฎหมายที่หนักกว่ามาก การยอมชดใช้เงิน 30,000 หยวนเพื่อจบเรื่อง ดูจะเป็นบทลงโทษที่เบาไปเลย
และยังมีบางคนชี้ว่า ความโกรธสามารถทำให้เกิดผลที่ร้ายแรงตามมาได้ หากเราไม่สามารถควบคุมความโกรธได้ กฎหมายก็จะเป็นเครื่องมือในการควบคุมที่ดี
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP