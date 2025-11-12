เครื่องบินขนส่งทางทหารตุรกี ตกที่จอร์เจีย ระเบิดไฟลุก กำลังพล 20 นาย เสียชีวิตยกลำ

เครื่องบินขนส่งทางทหารตุรกี ตกที่พรมแดนจอร์เจีย กำลังพล 20 นาย เสียชีวิตยกลำ พบเครื่องหมุนเคว้งกระแทกพื้น ก่อนระเบิดไฟลุก
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งทางทหารของกองทัพตุรกี รุ่น C-130 ตกในประเทศจอร์เจีย เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (11 พฤศจิกายน) ตามเวลาท้องถิ่น หลังบินขึ้นจากประเทศอาเซอร์ไบจาน เป็นผลให้ทั้ง 20 คนบนเครื่อง เสียชีวิตยกลำ
เบื้องต้นมีคลิปที่บันทึกภาพเหตุการณ์เครื่องบินตก ที่เกิดขึ้นใกล้พรมแดนอาเซอร์ไบจาน เผยให้เห็นเศษโลหะที่บิดเบี้ยว กระจายอยู่บนเนินหญ้า โดยหลายชิ้นส่วนบริเวณลำตัวเครื่องบินกำลังลุกไหม้ และมีกลุ่มควันดำลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า
นอกจากนี้ยังมีคลิปที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นเครื่องบินที่หมุนวน ค่อย ๆ ลดระดับลงสู่พื้นโลกแล้วระเบิดลุกเป็นไฟ
มีรายงานเพิ่มเติมว่าเครื่องบินลำดังกล่าว อยู่ระหว่างบินกลับจากอาเซอร์ไบจาน มายังตุรกี ก่อนเกิดเหตุเครื่องบินตกในเขตแดนของจอร์เจีย
ด้านประธานาธิบดีเรเจป ทายยิป แอร์โดอัน ของตุรกี ทราบข่าวด่วนระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในกรุงอังการา โดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อวีรชนของตุรกี ที่ต้องเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่
อย่างไรก็ตาม ทางผู้นำตุรกียังไม่ได้เปิดเผยสาเหตุที่เครื่องบินตก และยังไม่เผยยอดผู้เสียชีวิต ขณะที่ต่อมากระทรวงกลาโหมของตุรกี ระบุว่า บนเครื่องบินลำที่ตกมีเจ้าหน้าที่ชาวตุรกีและลูกเรือ รวม 20 นาย
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของตุรกี เผยว่า ทีมได้เข้าถึงซากเครื่องบิน C-130 เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ขณะที่ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยยังดำเนินต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งอาเซอร์ไบจานและเจอร์เจีย
ทั้งนี้ ต่อมา euronews รายงานข้อมูลจากรัฐบาลตุรกี ยืนยันว่าบุคลากรทางทหารทั้ง 20 นายที่เดินทางมากับเครื่องบิน C-130 เสียชีวิตทั้งหมด ขณะนี้ได้เริ่มการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
คลิกชมคลิป ที่นี่
ขอบคุณข้อมูลจาก Reuters, euronews