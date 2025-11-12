HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
hilight > ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินขนส่งทางทหารตุรกี ตกที่จอร์เจีย ระเบิดไฟลุก กำลังพล 20 นาย เสียชีวิตยกลำ

|

 

          เครื่องบินขนส่งทางทหารตุรกี ตกที่พรมแดนจอร์เจีย กำลังพล 20 นาย เสียชีวิตยกลำ พบเครื่องหมุนเคว้งกระแทกพื้น ก่อนระเบิดไฟลุก 
 

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งทางทหารของกองทัพตุรกี รุ่น C-130 ตกในประเทศจอร์เจีย เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (11 พฤศจิกายน) ตามเวลาท้องถิ่น หลังบินขึ้นจากประเทศอาเซอร์ไบจาน เป็นผลให้ทั้ง 20 คนบนเครื่อง เสียชีวิตยกลำ 

 

          เบื้องต้นมีคลิปที่บันทึกภาพเหตุการณ์เครื่องบินตก ที่เกิดขึ้นใกล้พรมแดนอาเซอร์ไบจาน เผยให้เห็นเศษโลหะที่บิดเบี้ยว กระจายอยู่บนเนินหญ้า โดยหลายชิ้นส่วนบริเวณลำตัวเครื่องบินกำลังลุกไหม้ และมีกลุ่มควันดำลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า 

 

          นอกจากนี้ยังมีคลิปที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นเครื่องบินที่หมุนวน ค่อย ๆ ลดระดับลงสู่พื้นโลกแล้วระเบิดลุกเป็นไฟ 

มีรายงานเพิ่มเติมว่าเครื่องบินลำดังกล่าว อยู่ระหว่างบินกลับจากอาเซอร์ไบจาน มายังตุรกี ก่อนเกิดเหตุเครื่องบินตกในเขตแดนของจอร์เจีย 

 

          ด้านประธานาธิบดีเรเจป ทายยิป แอร์โดอัน ของตุรกี ทราบข่าวด่วนระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในกรุงอังการา โดยได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อวีรชนของตุรกี ที่ต้องเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 

 

          อย่างไรก็ตาม ทางผู้นำตุรกียังไม่ได้เปิดเผยสาเหตุที่เครื่องบินตก และยังไม่เผยยอดผู้เสียชีวิต ขณะที่ต่อมากระทรวงกลาโหมของตุรกี ระบุว่า บนเครื่องบินลำที่ตกมีเจ้าหน้าที่ชาวตุรกีและลูกเรือ รวม 20 นาย 


 
          รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของตุรกี เผยว่า ทีมได้เข้าถึงซากเครื่องบิน C-130 เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ขณะที่ปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ภัยยังดำเนินต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งอาเซอร์ไบจานและเจอร์เจีย 

 

          ทั้งนี้ ต่อมา euronews รายงานข้อมูลจากรัฐบาลตุรกี ยืนยันว่าบุคลากรทางทหารทั้ง 20 นายที่เดินทางมากับเครื่องบิน C-130 เสียชีวิตทั้งหมด ขณะนี้ได้เริ่มการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว  

           คลิกชมคลิป ที่นี่

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Reuterseuronews

 

คลิกเพื่ออ่านต่อ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เครื่องบินขนส่งทางทหารตุรกี ตกที่จอร์เจีย ระเบิดไฟลุก กำลังพล 20 นาย เสียชีวิตยกลำ อัปเดตล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:53
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย