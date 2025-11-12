HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เอางี้เลย !? บ่าวสาวตั้งจอโชว์หรา เปิดยอดเงินใส่ซอง ใครให้เท่าไหร่ เห็นทั้งงาน

 
           บ่าวสาวถูกวิจารณ์ หลังตั้งจอโชว์หราหน้างาน ใครใส่ซองเท่าไหร่ เห็นกันทั้งงาน หลังให้ใส่ข้อมูลโชว์แบบเรียลไทม์ โซเชียลชมเก็บข้อมูลได้ดี แต่ไม่น่าโชว์แบบนี้ 

เงินใส่ซอง
ภาพจากTikTok @ipin.irfani 

        วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ fin news รายงานว่า งานแต่งของคู่บ่าวสาวในเมืองบาตู จังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย กลายมาเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์อย่างมาก หลังพบว่าทั้งคู่ใช้วิธีการสุดแหวกแนวในการจดบันทึกแขกที่มาร่วมงาน แทนที่จะเตรียมสมุดลงนามไว้หน้างาน กลับนำระบบดิจิตอลมาใช้ พร้อมแสดงผลขึ้นจอให้ดูแบบเรียลไทม์ 

แต่ในขณะที่การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นั้นได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ต กลับเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้น เมื่อพบว่าข้อมูลที่ทางผู้จัดงานให้แขกกรอกผ่านแท็บเล็ตหรือหน้าจอทัชสกรีนนั้น มีทั้งชื่อ ที่อยู่ ตลอดจนยอดเงินที่จะใส่ซองเป็นของขวัญ โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกโชว์ขึ้นจอแบบไม่มีกั๊ก เรียกว่าเห็นหมดทั้งงาน ว่ามีใครมาบ้าง และใส่ซองกันเท่าไหร่ ! 

เงินใส่ซอง
ภาพจากTikTok @ipin.irfani 

           ในจุดนี้เองที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่หลากหลายบนโซเชียล โดยมีทั้งคนที่ชมไอเดียนี้ซึ่งดูแปลกใหม่และมีประสิทธิภาพในที่บันทึกข้อมูลแขกที่มาร่วมงาน ประหยัดเวลา และยังได้ข้อมูลครบ แต่ยังมีคนมากมายที่กังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว ชี้ว่าการโชว์ยอดเงินให้แขกคนอื่นเห็นกันแบบนี้ อาจสร้างความไม่สบายใจทั้งต่อแขกและตัวบ่าวสาว 

           บางคนยังแนะนำว่าคนที่เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ ควรมีเฉพาะฝ่ายจัดงานและคู่บ่าวสาวเท่านั้น ไม่ใช่นำมาโชว์ให้แขกคนอื่นในงานดูเช่นนี้ 

           แต่ไม่ว่าจะมีข้อดีหรือข้อเสีย วิธีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบดิจิตอลนี้สะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในงานแต่งงานมากขึ้น ต่างจากการจัดพิธีแบบเดิม ๆ ของอินโดนีเซีย ที่ต้องใช้คนทำงานในทุกขั้นตอน และคาดว่าอาจะกลายมาเป็นเทรนด์ใหม่ที่ใช้ในงานแต่งงานของคนยุคนี้ต่อไป  

เงินใส่ซอง
ภาพจากTikTok @ipin.irfani 

เงินใส่ซอง
ภาพจากTikTok @ipin.irfani 

เงินใส่ซอง
ภาพจากTikTok @ipin.irfani 

เงินใส่ซอง
ภาพจากTikTok @ipin.irfani 



ขอบคุณข้อมูลจาก fin news

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เอางี้เลย !? บ่าวสาวตั้งจอโชว์หรา เปิดยอดเงินใส่ซอง ใครให้เท่าไหร่ เห็นทั้งงาน โพสต์เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:18:09 1,255 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย