เอางี้เลย !? บ่าวสาวตั้งจอโชว์หรา เปิดยอดเงินใส่ซอง ใครให้เท่าไหร่ เห็นทั้งงาน

บ่าวสาวถูกวิจารณ์ หลังตั้งจอโชว์หราหน้างาน ใครใส่ซองเท่าไหร่ เห็นกันทั้งงาน หลังให้ใส่ข้อมูลโชว์แบบเรียลไทม์ โซเชียลชมเก็บข้อมูลได้ดี แต่ไม่น่าโชว์แบบนี้
ภาพจากTikTok @ipin.irfani
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ fin news รายงานว่า งานแต่งของคู่บ่าวสาวในเมืองบาตู จังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย กลายมาเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์อย่างมาก หลังพบว่าทั้งคู่ใช้วิธีการสุดแหวกแนวในการจดบันทึกแขกที่มาร่วมงาน แทนที่จะเตรียมสมุดลงนามไว้หน้างาน กลับนำระบบดิจิตอลมาใช้ พร้อมแสดงผลขึ้นจอให้ดูแบบเรียลไทม์
แต่ในขณะที่การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นั้นได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ต กลับเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้น เมื่อพบว่าข้อมูลที่ทางผู้จัดงานให้แขกกรอกผ่านแท็บเล็ตหรือหน้าจอทัชสกรีนนั้น มีทั้งชื่อ ที่อยู่ ตลอดจนยอดเงินที่จะใส่ซองเป็นของขวัญ โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกโชว์ขึ้นจอแบบไม่มีกั๊ก เรียกว่าเห็นหมดทั้งงาน ว่ามีใครมาบ้าง และใส่ซองกันเท่าไหร่ !
บางคนยังแนะนำว่าคนที่เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ ควรมีเฉพาะฝ่ายจัดงานและคู่บ่าวสาวเท่านั้น ไม่ใช่นำมาโชว์ให้แขกคนอื่นในงานดูเช่นนี้
แต่ไม่ว่าจะมีข้อดีหรือข้อเสีย วิธีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบดิจิตอลนี้สะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในงานแต่งงานมากขึ้น ต่างจากการจัดพิธีแบบเดิม ๆ ของอินโดนีเซีย ที่ต้องใช้คนทำงานในทุกขั้นตอน และคาดว่าอาจะกลายมาเป็นเทรนด์ใหม่ที่ใช้ในงานแต่งงานของคนยุคนี้ต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก fin news