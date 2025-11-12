แฉโรงเรียนสั่งถังเก็บน้ำ 2,500 ลิตร 12 ถัง ถังละหมื่น พอได้จริงชวนช็อกเหลือแค่นี้

แฉโรงเรียนสั่งถังเก็บน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน 12 ถัง ราคาถังละ 1 หมื่นบาท สุดท้ายได้ 100 ลิตร 2 ถัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน มีการโพสต์แฉโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ทำโครงการจัดซื้อปั๊มน้ำหอยโขง ใบพัดเดียว 4 เครื่อง เครื่องละ 2 หมื่นบาท และถังเก็บน้ำ PE ขนาด 2,500 ลิตร 12 ถัง ถังละ 10,000 บาท พร้อมติดตั้ง จัดซื้อวิธีการเฉพาะเจาะจง งบ 2 แสนบาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
อย่างไรก็ตาม หน้างานกลับได้ถังน้ำขนาด 100 ลิตร จำนวน 2 ใบ ไว้ที่ห้องน้ำชายหญิงอย่างละห้อง ไม่ได้เป็นถังเก็บน้ำ หรือปั๊มน้ำแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องนี้ต้องรอทางโรงเรียนชี้แจงอีกครั้ง