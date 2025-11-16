สั่งไอศกรีมโคนให้ลูกสาว กัดไปคำแรก เกือบเป็นความทรงจำไม่รู้ลืม ลิ้นจะลุกเป็นไฟ

HILIGHT
          สั่งไอศกรีมโคนให้ลูกสาว กัดไปคำแรก เกือบเป็นความทรงจำไม่รู้ลืม ตัวอะไรเนี่ย ถ้าเข้าปากตอนมีชีวิต รับรองลิ้นลุกเป็นไฟแน่



ไอศกรีม

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก ม่ามี้พลอย กะเฮียวัช มีการโพสต์เล่าประสบการณ์การซื้อไอศกรีมโคนเรนโบว์ให้ลูกสาว แต่พอกัดเข้าไปไม่กี่คำ โดนก้อนแข็ง ๆ ส่องดูแล้วแทบช็อก มีตัวปริศนาสีแดง ๆ น้ำตาล ๆ อยู่ข้างใน โชคดีที่ยังไม่เข้าปาก มิเช่นนั้นคงเป็นประสบการณ์ไม่รู้ลืมของลูกแน่นอน



          ด้านชาวเน็ตต่างโล่งใจที่เจอก่อน เพราะถ้าเข้าปาก แล้วมันยังมีชีวิตอยู่ จะกลายเป็นว่า ในปากจะลุกไหม้แทน น่าขนลุกมาก

ไอศกรีม

ไอศกรีม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ม่ามี้พลอย กะเฮียวัช









