คดีสยอง หนุ่มเกาหลีฆ่าแฟนสาว ซ่อนศพในตู้แช่กิมจินานเกือบปี ก่อนความลับถูกเปิด

เปิดคดีสยอง หนุ่มเกาหลีฆ่าแฟนสาวที่คบมานาน 4 ปี เอาซ่อนในตู้เย็นแช่กิมจินานเกือบปี ก่อนความลับถูกเปิด
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยรายงานคดีฆาตกรรมสุดสะเทือนขวัญ ชายชาวเกาหลีรายหนึ่งยอมรับสารภาพว่าได้ฆาตกรรมแฟนสาวที่คบกันมา 4 ปี แล้วนำศพไปซ่อนในตู้เย็นแช่กิมจิ จากนั้นได้สวมรอยเป็นแฟนสาวส่งข้อความคุยกับคนรอบตัวของเธอ ก่อนที่ความลับทั้งหมดจะถูกเปิดโปง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในเมืองกุนซาน จังหวัดช็อลลาเหนือ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2567 ตามรายงานของอัยการระบุว่า ชายวัย 40 ปี โกรธแค้นแฟนสาว หลังจากเธอตำหนิเขาที่ไม่ยอมทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องหุ้นจากเธอ ทำให้รู้สึกว่าตัวเองถูกดูหมิ่น จึงเป็นเหตุให้ทำร้ายแฟนสาวจนถึงแก่ชีวิต
หลังก่อเหตุชายรายนี้ได้นำร่างของแฟนสาวไปซ่อนไว้ในช่องฟรีซของตู้เย็นแช่กิมจิ จากนั้นก็สวมรอยแสร้งว่าเธอยังคงมีชีวิตอยู่ตามปกติ โดยใช้โทรศัพท์มือถือของเธอส่งข้อความไปสนทนากับครอบครัวเป็นครั้งคราว รวมไปถึงทำธุรกรรมในชื่อของเธอ โดยไปกู้เงินจากธนาคารจำนวน 88 ล้านวอน (ราว 1.9 ล้านบาท) แล้วนำไปจ่ายค่าเช่าบ้านที่มีชื่อของเธอเป็นเจ้าของ
ชายรายนี้ปกปิดความผิดมาได้เป็นเวลานานเกือบปี จนกระทั่งน้องสาวของเหยื่อเริ่มสังเกตพบความผิดปกติ สงสัยว่าทำไมพี่สาวของเธอถึงติดต่อผ่านทางข้อความเท่านั้น เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เธอจึงตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจ เมื่อตำรวจลองติดต่อไปที่เบอร์พี่สาวของเธอก็ไม่มีคนรับสาย ก่อนที่น้องสาวจะได้รับข้อความตอบกลับมาว่า "ฉันปลอดภัยดี"
ต่อมาตำรวจพยายามติดต่อไปอีกครั้ง โดยครั้งนี้มีผู้หญิงรับสาย อ้างว่าเป็นเหยื่อสาว แต่สุดท้ายเธอก็ยอมรับสารภาพว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้น แต่ทำตามคำขอของชายรายดังกล่าว ทางตำรวจจึงเข้าไปตรวจสอบที่บ้านของเขา กระทั่งพบศพของเหยื่อสาวในสภาพสมบูรณ์อยู่ภายในตู้เย็นแช่กิมจิที่ถูกตั้งอุณหภูมิไว้อยู่ที่ -32 องศาเซลเซียส
จำเลยถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและทำลายหรือปกปิดศพ รวมถึงการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ โดยในการพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เขาให้การสารภาพว่า
"ฆ่าแฟนสาวด้วยความโกรธแค้น หลังจากรู้สึกว่าเธอดูถูกเหยียดหยาม"
คดีความดังกล่าวสร้างความสะเทือนขวัญให้กับผู้คนและกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ขณะที่ครอบครัวของเหยื่อได้ยื่นจดหมายเรียกร้องให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสถานหนัก โดยการพิจารณาคดีครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2568
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post, The Chosun Daily