ผู้เชี่ยวชาญชี้ 4 อย่างในบ้าน กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ ดูแลไม่ดีอาจป่วยโดยไม่รู้ตัว

          ผู้เชี่ยวชาญชี้ 4 อย่างในบ้านที่กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ ดูแลไม่ดีอาจป่วยโดยไม่รู้ตัว แนะนำควรจัดการยังไง ให้ห่างไกลจากภูมิแพ้ 

4 อย่างในบ้านที่กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้

          หลายคนคงเผชิญปัญหาคัดจมูก ไอ และคันตาอยู่ตลอดทั้งปีจากภูมิแพ้ ไม่ใช่เพียงแค่อากาศเปลี่ยนหรือมีอากาศเฉพาะฤดูกาล รู้หรือไม่ว่าสารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ ในบ้าน เช่น ไรฝุ่น สะเก็ดรังแคสัตว์ ขนสัตว์ รวมถึงแมลงสาบ อาจทำให้ผู้คนเกิดอาการจากภูมิแพ้ได้มากกว่าเกสรดอกไม้ตามฤดูกาล 

          ล่าสุด (12 พฤศจิกายน 2568) เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ ได้ออกมาเผยคำแนะนำจาก ดร.รัวโน โจคส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้จากโรงพยาบาล NYC Health + Hospitals/Kings County เกี่ยวกับของใช้ 4 ประเภทในบ้าน ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีอาการได้ตลอดปี ซึ่งเราควรจะใส่ใจดูแลเป็นประจำ ดังนี้ 

1. เครื่องนอน 

          ไรฝุ่นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจิ๋วจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมอุ่นชื้น เช่น เครื่องนอน ที่นอน พรม เฟอร์นิเจอร์หุ้มผ้า หรือแม้แต่ตุ๊กตาหมีตัวโปรดของลูก ไรฝุ่นเหล่านี้จะคอยกินเซลล์ผิวที่ตายแล้วของมนุษย์ ซึ่งหลุดร่วงออกมาตอนที่เซลล์ผิวใหม่ขึ้น

          ด้วยเหตุนี้ ดร.รัวโน จึงแนะนำให้ลองหาผ้าปูที่นอนกับปลอกหมอนแบบกันไรฝุ่นมาใช้บนที่นอน เพื่อสร้างแนวกั้นระหว่างเรากับไรฝุ่นขณะหลับ เพราะทุก ๆ คนย่อมมีไรฝุ่นอยู่บนเตียง 

4 อย่างในบ้านที่กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้

2. อาหารเหลือ

          การทิ้งจานชามที่สกปรกรวมถึงทิ้งเศษอาหารทิ้งไว้ข้ามคืน อาจดึงดูดทั้งมด แมลงวัน หรือแม้แต่สัตว์ที่มีสารก่อภูมิแพ้อย่างหนูและแมลงสาบ 

          โดยสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ พบได้จากมูล ชิ้นส่วนร่างกาย และตัวของมัน ขณะที่สารก่อภูมิแพ้จากหนู ส่วนใหญ่จะพบในน้ำลาย ปัสสาวะ และขน ขณะที่สารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ ถือเป็นปัญหาหลักที่สำคัญในเขตเมืองของสหรัฐฯ 

          ดร.รัวโน แนะนำให้สร้างนิสัยทิ้งขยะทั้งหมดให้เรียบร้อย เช็ดพื้นผิวที่มีคราบไขมัน รวมถึงนำขยะทิ้งออกจากถังเสมอ

3. เครื่องปรับอากาศ

          อากาศภายในบ้านอาจกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อรา ในฤดูร้อนที่มีความชื้นและฤดูหนาวที่อากาศแห้ง ซึ่งความชื้นที่เกิดขึ้นในช่วงอากาศอบอุ่นจะทำให้เชื้อราเติบโตได้ดี

          ดร.รัวโน แนะนำให้ใช้เครื่องลดความชื้นในฤดูร้อน นอกจากนี้เครื่องปรับอากาศที่ดีควรเปลี่ยนฟิลเตอร์หรือตัวกรองเป็นประจำ เนื่องจากหากฟิลเตอร์อุดตัน ฟิลเตอร์ก็จะดักเก็บความชื้น ฝุ่น และเศษสกปรก ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมต่อการเติบโตของเชื้อรา 

          อีกทั้งช่วงฤดูหนาว ความชื้นจากไอน้ำที่ควบแน่นบนพื้นผิวที่เย็นก็อาจทำให้เกิดเชื้อราได้เช่นกัน เขาจึงแนะนำให้ใช้เครื่องเพิ่มความชื้นในช่วงฤดูหนาว รวมถึงให้หมั่นสังเกตดูสถานที่ภายในบ้านซึ่งเชื้อราเติบโตได้ดี เช่น ที่ชื้นในห้องน้ำ ห้องครัว ห้องใต้ดิน และห้องใต้หลังคา

4 อย่างในบ้านที่กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้

4. สัตว์เลี้ยงของคุณหรือเพื่อนคุณ 

          สะเก็ดรังแคสัตว์เป็นเศษเล็ก ๆ จากผิวหนังที่หลุดออกจากสัตว์ พร้อมกับสัตว์ที่มีขน คนที่พบเจอมันอาจไม่ได้มีเพียงคนที่เลี้ยงสัตว์ อนุภาคสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้อาจติดเสื้อผ้าของคนที่เลี้ยงสัตว์ไป ทำให้เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของพวกเขาเกิดอาการแพ้ได้ ซึ่งการใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีฟิลเตอร์ HEPA จะช่วยกรองสารก่อภูมิแพ้จากแมว ซึ่งเกาะติดกับฝุ่นในอากาศได้


ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post 





