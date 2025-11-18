จอนนี่ มือปราบ แจ้งปิดร้าน จอนนี่แซ่บ หลังสู้มาเกือบ 3 ปี ประกาศหาคนเซ้งต่อ

จอนนี่ มือปราบ ประกาศปิดร้านอาหาร จอนนี่แซ่บ หลังสู้เกือบ 3 ปี ยอมรับไปต่อไม่ไหว แต่ยืนยันจะลุกขึ้นใหม่อีกครั้ง เปิดให้เซ้งร้านต่อ พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ
ภาพจาก ยุทธพล ศรีสมพงษ์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 จอนนี่ มือปราบ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ยุทธพล ศรีสมพงษ์ ประกาศข่าวเศร้าเกี่ยวกับธุรกิจ โดยตัดสินใจปิดกิจการร้านอาหารไทย-ซีฟู้ด จอนนี่แซ่บ วารินชำราบ หลังเปิดมาเป็นเวลา 3 ปี พร้อมระบุว่า
เปิดมาเกือบ 3 ปี ด้วยสภาวะอะไรหลาย ๆ อย่าง วันนี้ร้านจอนนี่แซ่บผม ผมไปต่อไม่ไหว ผมก็ต้องเลิกและหยุดไป ผมจะเรียนรู้ แล้วจะปัดฝุ่นลุกขึ้นมาสู้ใหม่ สักวันผมจะกลับมาสู้อีก
ภาพจาก ยุทธพล ศรีสมพงษ์
ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจที่มีให้ผม ผมเก็บของปิดร้าน ปิดกิจการร้านจอนนี่แซ่บวารินชำราบแล้วนะครับ ให้เซ้งร้านต่อนะครับ ใครอยากจะเซ้งพร้อมเจรจาครับ แล้วผมจะกลับมาสู้อีก
ภาพจาก ยุทธพล ศรีสมพงษ์
ด้าน จอนนี่ แชร์ข่าวดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่า นักสู้ที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้ม แต่เป็นคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นเสมอ ทุกความเจ็บปวด คือสิ่งที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และจงจำไว้ว่าความท้าทายในชีวิตมีไว้เพื่อทำให้เราเติบโต ไม่ใช่เพื่อทำให้เราท้อแท้
เข้มแข็งนะจอนนี่
ผมแพ้ครับ ไม่อายที่จะบอกให้ทุกคนรู้ หาทางลุกสู้ใหม่ครับ