จอนนี่ มือปราบ แจ้งปิดร้าน จอนนี่แซ่บ หลังสู้มาเกือบ 3 ปี ประกาศหาคนเซ้งต่อ

           จอนนี่ มือปราบ ประกาศปิดร้านอาหาร จอนนี่แซ่บ หลังสู้เกือบ 3 ปี ยอมรับไปต่อไม่ไหว แต่ยืนยันจะลุกขึ้นใหม่อีกครั้ง เปิดให้เซ้งร้านต่อ พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ 

จอนนี่ มือปราบ ปิดร้านอาหาร จอนนี่แซ่บ
ภาพจาก ยุทธพล ศรีสมพงษ์

           วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 จอนนี่ มือปราบ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ยุทธพล ศรีสมพงษ์ ประกาศข่าวเศร้าเกี่ยวกับธุรกิจ โดยตัดสินใจปิดกิจการร้านอาหารไทย-ซีฟู้ด จอนนี่แซ่บ วารินชำราบ หลังเปิดมาเป็นเวลา 3 ปี พร้อมระบุว่า

           เปิดมาเกือบ 3 ปี ด้วยสภาวะอะไรหลาย ๆ อย่าง วันนี้ร้านจอนนี่แซ่บผม ผมไปต่อไม่ไหว ผมก็ต้องเลิกและหยุดไป ผมจะเรียนรู้ แล้วจะปัดฝุ่นลุกขึ้นมาสู้ใหม่ สักวันผมจะกลับมาสู้อีก

 จอนนี่ มือปราบ ปิดร้านอาหาร จอนนี่แซ่บ
ภาพจาก ยุทธพล ศรีสมพงษ์

           ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจที่มีให้ผม ผมเก็บของปิดร้าน ปิดกิจการร้านจอนนี่แซ่บวารินชำราบแล้วนะครับ ให้เซ้งร้านต่อนะครับ ใครอยากจะเซ้งพร้อมเจรจาครับ แล้วผมจะกลับมาสู้อีก

จอนนี่ มือปราบ ปิดร้านอาหาร จอนนี่แซ่บ
ภาพจาก ยุทธพล ศรีสมพงษ์

           ด้าน จอนนี่ แชร์ข่าวดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่า นักสู้ที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้ม แต่เป็นคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นเสมอ ทุกความเจ็บปวด คือสิ่งที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และจงจำไว้ว่าความท้าทายในชีวิตมีไว้เพื่อทำให้เราเติบโต ไม่ใช่เพื่อทำให้เราท้อแท้ 

           เข้มแข็งนะจอนนี่

           ผมแพ้ครับ ไม่อายที่จะบอกให้ทุกคนรู้ หาทางลุกสู้ใหม่ครับ


จอนนี่ มือปราบ แจ้งปิดร้าน จอนนี่แซ่บ หลังสู้มาเกือบ 3 ปี ประกาศหาคนเซ้งต่อ
