ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำท่วม พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ลูกค้าแห่มาเช็กอินจนไวรัล นั่งกินพร้อมดูฝูงปลา

           ร้านก๋วยเตี๋ยวพลิกสถานการณ์น้ำท่วมให้เป็นจุดขาย เปิดประสบการณ์นั่งกินกลางน้ำ พร้อมชมฝูงปลาตะเพียนว่ายข้างโต๊ะ สื่อแห่ทำข่าวจนลูกค้าแน่นร้าน

ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำท่วม พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปุ้ย ก๋วยเตี๋ยวไก่ ใต้สะพานวัดบางพระ

           กลายเป็นไวรัลสู้ชีวิตของลูกค้า หลังไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าจิต ริมแม่น้ำท่าจีน ใต้สะพานวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม แต่จากสถานการณ์น้ำท่วมสูง ทำให้ลูกค้าได้นั่งกินใกล้ชิดกับฝูงปลาตะเพียนว่ายข้างโต๊ะจนกลายเป็นภาพหาดูยาก

ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำท่วม พลิกวิกฤตเป็นโอกาส


           หลังจากมีลูกค้ามาถ่ายคลิปบรรยากาศรานก๋วยเตี๋ยวใกล้ชิดฝูงปลาจนเป็นไวรัล ปรากฏว่า ร้านสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส กลายเป็นจุดขายที่เดียวในประเทศไทย ที่ลูกค้าสามารถกินก๋วยเตี๋ยวในน้ำ พร้อมชมฝูงปลา รวมทั้งยังมีกิจกรรมให้อาหารปลา และสปาเท้า ส่งผลให้ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด มีลูกค้าแน่นร้าน และมีสื่อดังจากไทยและต่างประเทศเข้ามาทำข่าวเป็นจำนวนมาก

ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำท่วม พลิกวิกฤตเป็นโอกาส


           ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก ปุ้ย ก๋วยเตี๋ยวไก่ ใต้สะพานวัดบางพระ เจ้าของร้าน อัปเดตเรื่องราวที่เปลี่ยนวิกฤตจากน้ำท่วมกลายเป็นจุดขาย ด้วยการโพสต์ภาพฝูงปลาที่ขึ้นมาบนพื้นร้านที่ถูกน้ำท่วมจำนวนมากรอลูกค้าที่แวะเวียนมาชิมก๋วยเตี๋ยวและให้อาหาร นอกจากนี้ยังลงบรรยากาศที่มีอินฟลูฯ นักข่าว และลูกค้ามาอุดหนุนที่ร้านอย่างอบอุ่น กลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการหาจุดขายของร้านในภาวะน้ำท่วมอย่างแท้จริง

ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำท่วม พลิกวิกฤตเป็นโอกาส


ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำท่วม พลิกวิกฤตเป็นโอกาส


โพสต์เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:26:00
