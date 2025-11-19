ลูกค้าสั่งเมนูสายสุขภาพ พบทากชวนสะพรึง เตือนเจอแบบนี้รีบทิ้ง ห้ามล้างกินต่อเด็ดขาด

ลูกค้าสั่งสลัดโรล เมนูดีต่อสุขภาพ แต่กลับเจอของแถมติดมาด้วย ชาวเน็ตแห่เตือนพบแบบนี้ให้รีบทิ้งห้ามกินต่อ เพราะเสี่ยงอันตรายหนักมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Itsmenínx
จากภาพเป็นสลัดโรลชิ้นหนึ่ง ซึ่งพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดมาด้วย นั่นคือ ตัวทาก โชคดีที่ลูกค้าสังเกตเห็นก่อน เพราะหากเผลอกินเข้าไปอาจเสี่ยงได้รับเชื้อโรคที่สร้างอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัว
เจ้าของโพสต์ ระบุว่า แบบนี้แปลว่าผักไม่มีสารใช่ไหมคะ ป.ล. เพื่อนกำลังทานแล้วเอามาให้ดูค่ะ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Itsmenínx โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร เป็นภาพเมนูสลัดโรล อาหารลดน้ำหนักยอดฮิต แต่งานนี้หากเจอร้านที่ล้างผักไม่สะอาด แทนที่จะดีต่อสุขภาพ อาจเสี่ยงอันตรายกว่าที่คิดก็เป็นได้
ภาพนี้สร้างความตกใจให้กับผู้ที่พบเห็น เพราะนอกจากลักษณะของตัวทากที่ชวนให้คลื่นไส้แล้ว หลายคนยังมองว่าเป็นอะไรที่อันตรายมาก เพราะตัวทากนั้นมีพยาธิที่ทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบได้ บางทีอาจจะอันตรายกว่าผักที่มีสารกันแมลงอีก ดังนั้น ถ้าเจอทากปนมากับผักต้องทิ้งทันที ห้ามกินเด็ดขาด
