HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ลูกค้าสั่งเมนูสายสุขภาพ พบทากชวนสะพรึง เตือนเจอแบบนี้รีบทิ้ง ห้ามล้างกินต่อเด็ดขาด

          ลูกค้าสั่งสลัดโรล เมนูดีต่อสุขภาพ แต่กลับเจอของแถมติดมาด้วย ชาวเน็ตแห่เตือนพบแบบนี้ให้รีบทิ้งห้ามกินต่อ เพราะเสี่ยงอันตรายหนักมาก

ลูกค้าสั่งสลัดโรล แต่กลับเจอของแถมติดมาด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Itsmenínx 

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Itsmenínx โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร เป็นภาพเมนูสลัดโรล อาหารลดน้ำหนักยอดฮิต แต่งานนี้หากเจอร้านที่ล้างผักไม่สะอาด แทนที่จะดีต่อสุขภาพ อาจเสี่ยงอันตรายกว่าที่คิดก็เป็นได้

          จากภาพเป็นสลัดโรลชิ้นหนึ่ง ซึ่งพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดมาด้วย นั่นคือ ตัวทาก โชคดีที่ลูกค้าสังเกตเห็นก่อน เพราะหากเผลอกินเข้าไปอาจเสี่ยงได้รับเชื้อโรคที่สร้างอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัว

          เจ้าของโพสต์ ระบุว่า แบบนี้แปลว่าผักไม่มีสารใช่ไหมคะ ป.ล. เพื่อนกำลังทานแล้วเอามาให้ดูค่ะ

          ภาพนี้สร้างความตกใจให้กับผู้ที่พบเห็น เพราะนอกจากลักษณะของตัวทากที่ชวนให้คลื่นไส้แล้ว หลายคนยังมองว่าเป็นอะไรที่อันตรายมาก เพราะตัวทากนั้นมีพยาธิที่ทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบได้ บางทีอาจจะอันตรายกว่าผักที่มีสารกันแมลงอีก ดังนั้น ถ้าเจอทากปนมากับผักต้องทิ้งทันที ห้ามกินเด็ดขาด

ลูกค้าสั่งสลัดโรล แต่กลับเจอของแถมติดมาด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Itsmenínx

ลูกค้าสั่งสลัดโรล แต่กลับเจอของแถมติดมาด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Itsmenínx

ลูกค้าสั่งสลัดโรล แต่กลับเจอของแถมติดมาด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Itsmenínx

ลูกค้าสั่งสลัดโรล แต่กลับเจอของแถมติดมาด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Itsmenínx

ลูกค้าสั่งสลัดโรล แต่กลับเจอของแถมติดมาด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Itsmenínx

ลูกค้าสั่งสลัดโรล แต่กลับเจอของแถมติดมาด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Itsmenínx







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลูกค้าสั่งเมนูสายสุขภาพ พบทากชวนสะพรึง เตือนเจอแบบนี้รีบทิ้ง ห้ามล้างกินต่อเด็ดขาด อัปเดตล่าสุด 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:09:15
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย