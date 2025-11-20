มิสจาเมกา ตกเวทีแรง รอบพรีลิมฯ มิสยูนิเวิร์ส 2025 - บอสณวัฒน์ อัปเดตอาการแล้ว

มิสจาเมกา ตกเวทีแรง ระหว่างเดินชุดราตรีในรอบพรีลิมฯ มิสยูนิเวิร์ส 2025 แฟน ๆ ช็อกแห่ส่งกำลังใจ ล่าสุด ด้าน บอสณวัฒน์ อัปเดตอาการแล้ว
ภาพจาก Instagram meekiimodez
ภาพจาก Instagram meekiimodez
ภาพจาก Instagram meekiimodez
ภาพจาก Instagram meekiimodez
ภาพจาก TikTok @misscrownthailand
ภาพจาก TikTok @misscrownthailand
ส่วนสาเหตุเบื้องต้น ณวัฒน์ กล่าวว่า "ไม่รู้น้องตกไปได้อย่างไร น้องอาจจะเบลอ ๆ ก่อนขึ้นเวทีรู้สึกเหมือนว่าน้องมีอาการสั่น อาจจะกดดันมากเกินไป แต่ไม่เป็นไร โชคดีที่สมองไม่เป็นอะไร ไม่มีส่วนไหนหัก ไม่มีใครอยากให้ตก แต่น้องอาจจะไม่ได้ระวัง"
ภาพจาก Instagram meekiimodez
ภาพจาก Instagram meekiimodez
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 การประกวด Miss Universe 2025 ในรอบ Preliminary เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด ในระหว่างที่สาวงามตัวแทนจากแต่ละประเทศกำลังเดินเฉิดฉายในชุดราตรีบนเวที ปรากฏว่า กาเบรียล เฮนรี (Gabrielle Henry) มิสยูนิเวิร์สจาเมกา เกิดพลัดตกจากเวที ท่ามกลางความตกใจของแฟน ๆ ผู้ชมจำนวนมาก
ภาพจาก Instagram meekiimodez
ภาพจาก Instagram meekiimodez
โดยมีคลิปวิดีโอเหตุการณ์เผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นว่า มิสยูนิเวิร์สจาเมกา เดินอวดโฉมในชุดราตรีสีเหลืองทอง ก่อนที่จะตกเวทีไปอย่างกะทันหัน หลังจากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่หลายคนเข้าไปให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที ในขณะที่ผู้ชมในฮอลล์ต่างพากันส่งเสียงให้กำลังใจ
ภาพจาก TikTok @misscrownthailand
ภาพจาก TikTok @misscrownthailand
ในเวลาต่อมาทางด้าน บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้ออกมาไลฟ์พูดคุยและอัปเดตอาการล่าสุดของมิสยูนิเวิร์สจาเมกา โดยเผยว่า เธอปลอดภัยแล้ว อยู่โรงพยาบาล ได้รับบาดเจ็บมีแผลเล็กน้อย แต่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรง
