มิสจาเมกา ตกเวทีแรง รอบพรีลิมฯ มิสยูนิเวิร์ส 2025 - บอสณวัฒน์ อัปเดตอาการแล้ว

          มิสจาเมกา ตกเวทีแรง ระหว่างเดินชุดราตรีในรอบพรีลิมฯ มิสยูนิเวิร์ส 2025 แฟน ๆ ช็อกแห่ส่งกำลังใจ ล่าสุด ด้าน บอสณวัฒน์ อัปเดตอาการแล้ว 

มิสจาเมกา ตกเวที
ภาพจาก Instagram meekiimodez

มิสจาเมกา ตกเวที
ภาพจาก Instagram meekiimodez

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 การประกวด Miss Universe 2025 ในรอบ Preliminary เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด ในระหว่างที่สาวงามตัวแทนจากแต่ละประเทศกำลังเดินเฉิดฉายในชุดราตรีบนเวที ปรากฏว่า กาเบรียล เฮนรี (Gabrielle Henry) มิสยูนิเวิร์สจาเมกา เกิดพลัดตกจากเวที ท่ามกลางความตกใจของแฟน ๆ ผู้ชมจำนวนมาก

มิสจาเมกา ตกเวที
ภาพจาก Instagram meekiimodez

มิสจาเมกา ตกเวที
ภาพจาก Instagram meekiimodez

          โดยมีคลิปวิดีโอเหตุการณ์เผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นว่า มิสยูนิเวิร์สจาเมกา เดินอวดโฉมในชุดราตรีสีเหลืองทอง ก่อนที่จะตกเวทีไปอย่างกะทันหัน หลังจากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่หลายคนเข้าไปให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที ในขณะที่ผู้ชมในฮอลล์ต่างพากันส่งเสียงให้กำลังใจ 

มิสจาเมกา ตกเวที
ภาพจาก TikTok @misscrownthailand

มิสจาเมกา ตกเวที
ภาพจาก TikTok @misscrownthailand
 
          ในเวลาต่อมาทางด้าน บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้ออกมาไลฟ์พูดคุยและอัปเดตอาการล่าสุดของมิสยูนิเวิร์สจาเมกา โดยเผยว่า เธอปลอดภัยแล้ว อยู่โรงพยาบาล ได้รับบาดเจ็บมีแผลเล็กน้อย แต่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรง  

          ส่วนสาเหตุเบื้องต้น ณวัฒน์ กล่าวว่า "ไม่รู้น้องตกไปได้อย่างไร น้องอาจจะเบลอ ๆ ก่อนขึ้นเวทีรู้สึกเหมือนว่าน้องมีอาการสั่น อาจจะกดดันมากเกินไป แต่ไม่เป็นไร โชคดีที่สมองไม่เป็นอะไร ไม่มีส่วนไหนหัก ไม่มีใครอยากให้ตก แต่น้องอาจจะไม่ได้ระวัง" 



