สลดรัก สะพานสารสิน คู่รักชนราวสะพาน-จมทะเลดับ เผยปมเครียดจนไร้ทางออก

 
          คู่รักขับรถชนราวสะพานสารสิน ตกทะเลกลางดึกเสียชีวิต เผยปมเครียดไร้ทางออกเรื่องความสัมพันธ์จนเลือกที่จะจากลา

สลดรัก สะพานสารสิน
ภาพจาก  เฟซบุ๊ก Andamanfocus อันดามันโฟกัส

สลดรัก สะพานสารสิน
ภาพจาก  เฟซบุ๊ก Andamanfocus อันดามันโฟกัส

          วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เดลินิวส์ รายงานว่า วานนี้ (19 พฤศจิกายน) เจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกันช่วยกู้ซากรถกระบะโตโยต้า วีโก้ 4 ประตู สีดำ หลังประสบเหตุพุ่งชนราวสะพานสารสินและตกลงสู่ทะเล เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

          ภายในรถพบผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาย อายุ 49 ปี และหญิง อายุ 39 ปี ทั้งคู่เป็นแฟนกัน หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คน ส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง และรอญาติมารับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ จ.สุราษฎร์ธานี เบื้องต้นสาเหตุน่าจะเกิดจากความเครียดเรื่องงาน เรื่องความรัก และเรื่องครอบครัว

          เจ้าหน้าที่กู้ภัย ให้ข้อมูลว่า ในอดีตสะพานสารสินเป็นสถานที่ซึ่งเคยเกิดเหตุสะเทือนใจของคู่รักที่โด่งดังเมื่อปี 2516 ที่ผ่านมาก็มีคนคิดสั้นทั้งแบบเดี่ยว แบบคู่ มาแล้วหลายครั้ง หตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งที่มีคู่รักเดินทางมาจบชีวิตร่วมกัน สร้างความสะเทือนใจ รวมทั้งก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ในแบบเดียวกันนี้ขึ้นซ้ำอีก

สลดรัก สะพานสารสิน
ภาพจาก  เฟซบุ๊ก Andamanfocus อันดามันโฟกัส

สลดรัก สะพานสารสิน
ภาพจาก  เฟซบุ๊ก Andamanfocus อันดามันโฟกัส

        จากการตรวจสอบในรถพบเอกสารสำคัญและภาพถ่ายที่ทั้งสองเคยไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ ซึ่งตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีปัจจัยจากปัญหาความรักและการไม่ยอมรับจากผู้ใหญ่บางฝ่าย อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่จะสอบสวนอย่างละเอียดต่อไป 

สลดรัก สะพานสารสิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Anchalee KB

สลดรัก สะพานสารสิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Anchalee KB


ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ 



20 พฤศจิกายน 2568
