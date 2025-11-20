HILIGHT
ร้านเช่ารถแฉ ทีมแข่งแสบเนียนเช่ารถ ที่แท้เอาไปถอดอะไหล่ โผล่งานแข่งดัง


          เจ้าของร้านรถเช่าเชียงใหม่ แฉทีมแข่งรถเช่ารถไปถอดอะไหล่ใส่รถแข่งกลางงานดังสนาม 700 ปี เตือนอย่าหาทำ เข้าข่ายผิดกฎหมาย

ทีมแข่งเช่ารถ แยกชิ้นส่วนอะไหล่
เจ้าของร้านรถเช่า ตรวจเช็กความเสียหาย /ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถเช่าเชียงใหม่ราคาถูก เช่ารถเชียงใหม่ ชมคาร์เร้นท์ 

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 บนโลกออนไลน์มีกระแสพูดถึงเหตุการณ์ที่ร้านให้บริการรถเช่าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาเล่าความแสบของทีมแข่งรถที่เช่ารถจากทางร้านไป แล้วนำไปถอดอะไหล่ช่วงล่างด้านหลังออก ก่อนเอาอะไหล่ไปใช้แทนในรถแข่งที่นำมาลงแข่ง โดยไม่ได้แจ้งให้ทางร้านทราบ ระหว่างการแข่งขันรถที่สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
          
          โดยโพสต์จากเจ้าของร้าน ระบุว่า งานแข่งรถ 700 ปีเชียงใหม่ 2568 วันที่ 15 พฤศจิกายน ลูกค้าเช่ารถจากที่ร้าน แล้วถอดอะไหล่ออกจากรถไปใส่รถแข่งในทีมตัวเอง เพราะหาซื้ออะไหล่ ณ ตอนนั้นไม่ได้ มันต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยหรือ? หน้ามืดตามัว ไม่รู้ผิดรู้ถูก แก้ปัญหาแบบนี้เลยหรือ? คงเคยทำมาหลายครั้งจนเป็นนิสัย เพราะในกลุ่มผู้ประกอบการรถเช่าด้วยกันก็บอกว่าเคยเจอเหตุการณ์คล้ายกันในงานแข่งเมื่อปีที่แล้ว (แต่อาจจะเป็นคนละทีม ตรงนี้ไม่มีข้อมูลที่แน่นอน)
          
ทีมแข่งเช่ารถ แยกชิ้นส่วนอะไหล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถเช่าเชียงใหม่ราคาถูก เช่ารถเชียงใหม่ ชมคาร์เร้นท์ 

          การแข่งขันรถมีหลายทีม บางทีมก็มีจรรยาบรรณดีมาก แต่บางทีมก็ไร้จรรยาบรรณแบบนี้ก็มี ร้านไม่ได้เหมารวม แต่สำหรับเคสนี้เธอเห็นกับตา และมันเกิดขึ้นจริง ๆ อย่าหาทำ เพราะอาจได้ติดคุกกันยกทีม 

ทีมแข่งเช่ารถ แยกชิ้นส่วนอะไหล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถเช่าเชียงใหม่ราคาถูก เช่ารถเชียงใหม่ ชมคาร์เร้นท์ 
          
          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน เธอตามสัญญาณ GPS ไปที่รถ (ตามภาพ สถานที่สนามกีฬา 700 ปี เชียงใหม่) พบทีมงานเซอร์วิสทั้งหมด และได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการทีม ทีมงานยืนยันว่าจะรับผิดชอบ เปลี่ยนอะไหล่ใหม่จากศูนย์ให้ทั้งหมด จำนวน 3 ชิ้น พร้อมชดเชยค่าขาดประโยชน์จากการปล่อยเช่า ชมได้นำรถกลับมาที่ร้านในคืนวันนั้นเวลาประมาณ 20.00 น. เพื่อรอนำไปยังศูนย์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ตอนนี้รถจอดอยู่ที่ศูนย์และกำลังรออะไหล่
          
          ทางทีมสปอนเซอร์รถแข่งโทร. มาแจ้งว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการตัดสินใจของทีมเซอร์วิสที่เป็นเจ้าของรถ ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อทีมผลิตภัณฑ์ที่เป็นแค่สปอนเซอร์ในการแข่งขันเท่านั้น เธอลงบันทึกประจำวันเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน แต่ยังไม่ได้แจ้งความใด ๆ
          
          โพสต์นี้มีเจตนาเตือนภัยผู้ประกอบการรถเช่า และทุกสังกัดในวงการแข่งรถว่าการทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง หากกระทบต่อหน่วยงานใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

ทีมแข่งเช่ารถ แยกชิ้นส่วนอะไหล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถเช่าเชียงใหม่ราคาถูก เช่ารถเชียงใหม่ ชมคาร์เร้นท์ 

