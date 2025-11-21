HILIGHT
ลุงกับป้าเคว้ง คนหลอกทำไอศกรีมมาส่งที่โรงเรียน สุดท้ายเกิดเรื่องซึ้งใจจนเป็นไวรัล

          คุณครูรวมตัวกันเหมาไอศกรีม 3,000 บาท แจกนักเรียนฟรี หลังลุงป้าถูกมิจฉาชีพหลอกให้ทำไอศกรีมมาส่ง แต่ติดต่อคนสั่งไม่ได้

คุณครูรวมตัวกันเหมาไอศกรีม หลังลุงป้าถูกมิจฉาชีพหลอกให้ทำมาส่ง
ภาพจาก TikTok @gimnoii 

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวชวนใจฟูของผู้ใช้ TikTok @gimnoii
เป็นภาพของบรรดานักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ที่ยืนเข้าแถวยาวเพื่อรอกินไอศกรีม เนื่องจากคุณครูช่วยกันเหมามาแจกให้ฟรี ๆ เพราะอยากที่จะช่วยเหลือคุณลุงคุณป้ารถขายไอศกรีมที่โดนมิจฉาชีพหลอกลวง

คุณครูรวมตัวกันเหมาไอศกรีม หลังลุงป้าถูกมิจฉาชีพหลอกให้ทำมาส่ง
ภาพจาก TikTok @gimnoii 

          คลิปดังกล่าวระบุข้อความว่า "เมื่อคุณลุงคุณป้าโดนมิจฉาชีพหลอกให้ทำไอศกรีม 3,000 บาท มาส่งที่โรงเรียน แต่มาถึงโรงเรียนติดต่อใครไม่ได้เลย คุณครูกิม ครูเนม ครูปุ่ม ครูทิพย์ ครูโมบาย เลยตัดสินใจเป็นเจ้าภาพ เหมาเลี้ยงครูและนักเรียนแทนเลยค่ะ ช่วยกันคนละนิดละหน่อย อนุโมทนาบุญนะคะ"

          นอกจากนี้ยังฝากเตือนถึงเหล่าพ่อค้าแม่ค้าว่า "ช่วงนี้มีมิจฉาชีพหลอกคนสั่งของมาลงโรงเรียนกันเยอะมาก อย่าหลงเชื่อ ตรวจสอบดี ๆ ก่อน เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ"

คุณครูรวมตัวกันเหมาไอศกรีม หลังลุงป้าถูกมิจฉาชีพหลอกให้ทำมาส่ง
ภาพจาก TikTok @gimnoii 

คุณครูรวมตัวกันเหมาไอศกรีม หลังลุงป้าถูกมิจฉาชีพหลอกให้ทำมาส่ง
ภาพจาก TikTok @gimnoii 

          ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมน้ำใจของเหล่าคุณครูที่เข้ามาช่วยเหลือคุณลุงคุณป้าขายไอศกรีมที่โดนมิจฉาชีพหลอกสั่งของกินจนเสียหาย โดยแนะนำว่าถ้าเจอลูกค้าสั่งของเยอะ ๆ ให้เอะใจไว้ก่อน และควรจะเก็บเงินล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง



