แข่งขันนอนราบ นอนสบาย ๆ บนฟูกไม่ต้องทำอะไร มีกฎแค่ 1 ข้อ ผู้ชนะทำได้ 33 ชั่วโมง

จีนจัดแข่งขันนอนราบ นอนสบาย ๆ บนฟูกไม่ต้องทำอะไร โดยมีกฎแค่ 1 ข้อ ผู้ชนะทำไปได้ 33 ชั่วโมง เผยไอเดียที่มาจากไหน
ภาพจาก Douyin
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพการแข่งขันสุดแปลกตาได้รับความสนใจ และกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงบนสังคมออนไลน์ของจีน เมื่อมีคนหนุ่มสาวจำนวนมากพากันไปนอนเรียงรายอยู่กลางห้างสรรพสินค้าเป็นเวลานานต่อเนื่องกว่าหลายสิบชั่วโมง เพื่อหาผู้ชนะที่จะ "นอนราบ" ได้นานที่สุด
การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องนอนแบรนด์หนึ่ง โดยอาศัยกระแสจากคำว่า นอนราบ (Lying flat) ซึ่งเป็นศัพท์สแลงในภาษาจีนที่ได้รับความนิยม เรียกว่า "ทังผิง" หมายถึง ปรากฏการณ์ที่คนรุ่นใหม่ในประเทศจีนปฏิเสธการทำงานหนักและการแข่งขันสูง หันมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้อยู่รอดไปวัน ๆ หมดความทะเยอทะยาน เลือกที่จะนอนอยู่บ้าน มากกว่าการออกไปเสาะแสวงหาการทำงานหนัก
โดยการแข่งขันนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 10.18 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองเป่าโถว เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของจีน ผู้เข้าแข่งขันมีกฎกติกาเพียง 1 ข้อคือ ต้องนอนราบไปกับฟูกที่นอนตลอดเวลา โดยห้ามลุกขึ้นนั่งหรือไปไหน แม้กระทั่งไปเข้าห้องน้ำ ผู้ที่นอนได้นานที่สุดจะได้รับรางวัลไป
ในระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันสามารถพลิกตัวได้ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่น อ่านหนังสือ หรือเล่นโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้สั่งอาหารมากินได้ แต่ทุกอย่างต้องทำในท่านอนราบเท่านั้น โดยผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่ใช้วิธีการใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องการเข้าห้องน้ำ
ภาพจาก Douyin
จนในที่สุดก็ได้ผู้ชนะที่ 1 เป็นชายหนุ่มวัย 23 ปี ได้รับเงินรางวัลไป 3,000 หยวน (ราว 13,700 บาท) ส่วนผู้ที่ได้ที่ 2 และที่ 3 ได้เงินรางวัลไป 2,000 หยวน (ราว 9,100 บาท) และ 1,000 หยวน (ราว 4,500 บาท) ตามลำดับ
ภาพจาก Douyin
โดยหนุ่มผู้ชนะ (ไม่เปิดชื่อ) ได้กล่าวว่า "ผมมาเข้าแข่งขันโดยไม่ได้คิดอะไร แฟนผมส่งลิงก์มาให้ผมและแนะนำให้ผมลองดู ผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากนัก ระหว่างการแข่งขัน ผมคิดจะยอมแพ้ แต่แฟนผมบอกให้ผมสู้ต่อไป" สำหรับเงินรางวัล เขาตั้งใจจะนำไปเลี้ยงหม้อไฟเพื่อน ๆ ที่พากันมาให้กำลังใจ รวมทั้งนำอาหารและเครื่องดื่มมาให้เขาระหว่างการแข่งขัน
การแข่งขันครั้งนี้ถูกถ่ายทอดสดไปทางโซเชียลมีเดีย มีผู้ชมโดยรวมมากกว่า 10 ล้านคน และมียอดคอมเมนต์ถล่มทลาย หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นหลากหลาย บ้างก็บอกว่า "ถ้าเป็นฉัน ฉันเชื่อว่าสามารถทำได้ 70 ชั่วโมง" ขณะที่อีกส่วนตั้งคำถามว่า "จุดประสงค์ของการแข่งขันนี้คืออะไร ?"
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post