ขึ้นรถไฟฟ้าอยู่ดี ๆ ผู้โดยสารเจอคนล้วงกระเป๋าตรงหน้า แต่ดูแปลก ๆ สงสัยจนตาค้าง

ผู้โดยสารขึ้นรถไฟฟ้า เจอคนล้วงกระเป๋าตรงหน้า แต่ดูแปลก ๆ ทำตาค้าง กลายเป็นประเด็นร้อน คนวิจารณ์เดือด
ภาพจาก Threads
ภาพจาก Threads
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์บนรถไฟฟ้าในฮ่องกง ถูกแชร์เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย ในขณะที่ผู้โดยสารกำลังเดินทางอยู่ตามปกติ สายตากลับเหลือบไปเห็นพฤติกรรมที่น่าตกใจบางอย่าง เมื่อมีการ "แอบล้วงกระเป๋า" และไม่ใช่ในรูปแบบมิจฉาชีพแต่อย่างใด
โดยคลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียล แสดงให้เห็นว่า มีคู่ชายหญิงคู่หนึ่งกำลังยืนโดยสารบนรถไฟฟ้าสายหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางไปยังย่านงูเตาก๊อก ทางตะวันออกของเกาลูนในฮ่องกง ทั้งสองยืนหันหน้าเข้าหากัน ฝ่ายหญิงสวมชุดกระโปรงยีนส์สีเข้ม สะพายกระเป๋าข้าง ส่วนผู้ชายใส่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้น เอามือโหนจับราว
ระหว่างนั้นอยู่ ๆ ฝ่ายหญิงก็เอามือข้างหนึ่งล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงด้านหน้าของฝ่ายชาย ก่อนที่ขยับมือไปมาด้านใน โดยอาศัยจังหวะที่รถไฟเคลื่อนตัวไปด้วย เพื่อไม่ให้คนจับสังเกตได้ ขณะที่ด้านหลังของพวกเขามีผู้โดยสารนั่งอยู่เต็มที่นั่งและดูเหมือนว่าจะก้มหน้าเล่นโทรศัพท์จนไม่ได้สังเกต
ภาพจาก Threads
อย่างไรก็ดี มีผู้โดยสารบางรายที่แอบสังเกตเห็นพฤติกรรมความผิดปกติ จึงได้ถ่ายคลิปวิดีโอมาแชร์บนโซเชียลมีเดีย ก่อนที่จะกลายเป็นกระแสร้อนแรง ผู้คนพากันเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด หลายคนกล่าวตำหนิพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้
"เมื่อบอกว่ามีคนล้วงกระเป๋าบนรถไฟฟ้า ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เห็น"
"คิดว่าไม่มีคนเห็น แต่ที่ไหนได้"
"เหมือนเธอกำลังหาอะไรอยู่"
"หรือเธอจะพยายามหาที่จับเพื่อทรงตัว"
"มีเด็กสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ด้านหลังพวกเขา โชคดีที่เธอกำลังเล่นโทรศัพท์"
"เรื่องประหลาดบนรถไฟฟ้าวันนี้"
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01