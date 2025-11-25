ดราม่า หนุ่มสาวโรงงานดัง ประท้วงขอเพิ่มโบนัส มองได้ 5 เดือน + 12,000 น้อยเกินไป

พนักงานโรงงานที่ชลบุรี รวมตัวประท้วง มองโบนัส 5 เดือน บวกอีก 12,000 บาท น้อยเกินไป ทำชาวเน็ตแห่ถกกันเดือดหลายมุม
จากกรณี พนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ชลบุรี รวมตัวกันประท้วงประเด็นได้โบนัส 5 เดือน + 12,000 บาท น้อยกว่าปีก่อนที่ได้รับ 7 เดือน + 21,000 บาท ทำให้เกิดความไม่พอใจ เพราะมองว่าปีนี้บริษัทมีกำไรสูงกว่าเดิม แต่ผลตอบแทนกลับลดลง
การเจรจาระหว่างตัวแทนบริษัทและสหภาพแรงงานดำเนินมาถึงครั้งที่ 9 แล้ว โดยล่าสุดบริษัทขยับข้อเสนอขึ้นเป็น 9 เดือน + 12,000 บาท แต่พนักงานยังคงไม่พอใจ ทำให้การประท้วงยังคงเกิดขึ้นต่อไป
ประเด็นดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ แบ่งเป็นสองมุมมอง เช่น แม้ตามกฎหมายแรงงานโบนัสจะไม่ใช่สิทธิขั้นพื้นฐาน แต่หลายคนมองว่าบริษัทควรสะท้อนความเป็นธรรมต่อพนักงาน โดยเฉพาะในปีที่กำไรเติบโตจากแรงงานของคนทำงานเอง
ส่วนอีกด้านก็มีเสียงโต้ว่า ได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญแล้ว หรือ ไม่พอใจก็ลาออกไป นอกจากนี้ยังเกิดความกังวลว่า หากแรงงานเรียกร้องมากเกิน ธุรกิจอาจย้ายฐานผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก หนุ่มสาวโรงงาน โพสต์ระบุว่า ตามข้อเท็จจริงทางกฎหมาย นายจ้างไม่ถูกบังคับให้ต้องจ่ายโบนัส แต่หากโบนัสถูกระบุไว้ในสัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือข้อตกลงกับสหภาพแรงงาน นายจ้าง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด การจ่ายโบนัสถือเป็นผลตอบแทนพิเศษ ที่นายจ้างสามารถกำหนดเกณฑ์ เงื่อนไข หรือแม้แต่การตัดสินใจว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายได้ หากไม่มีการระบุไว้ในเอกสารทางการใด ๆ ทั้งสิ้น