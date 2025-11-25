เมียห่วงจับใจ ผัวหายในน้ำท่วมหาดใหญ่ วอนคนช่วยหาจนโป๊ะ ที่แท้เปิด รร. เริงรักกับกิ๊ก

เมียสุดห่วง ผัวหายไปกับน้ำท่วมหาดใหญ่ ติดต่อไม่ได้ ร้องขอคนช่วย ก่อนความจริงปรากฏ โป๊ะเรื่องชู้รัก เปิดโรงแรมเริงรักกับกิ๊กสาว แม้ลูกยังเล็ก
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Sinchew รายงานข่าวซึ่งเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโซเชียลมีเดียของมาเลเซีย เมื่อสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ แต่ยังทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวหนึ่งเกิดรอยร้าว เมื่อความลับของสามีถูกเปิดโปงเพราะน้ำท่วม
โดยหญิงในมาเลเซีย ได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเปิดเผยผ่านโซเชียล เล่าว่าไม่นานมานี้เธอเพิ่งได้รับข้อความจากภรรยาคนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ สามีของหญิงคนนี้กับเพื่อนร่วมงานติดอยู่ที่หาดใหญ่เพราะน้ำท่วม ฝ่ายภรรยาที่ติดต่อเขาไม่ได้จึงเป็นห่วงและกังวลมาก
"เธอบอกว่าลูกยังเล็กอยู่เลย และร้องจะหาพ่อ จึงหวังว่าเราจะสามารถช่วยยืนยันสถานการณ์ของสามีเธอได้" ผู้โพสต์ระบุ
โดยสาเหตุที่หญิงคนนั้นติดต่อมาหาผู้โพสต์ เนื่องจากเธอมีญาติอยู่ที่หาดใหญ่ เธอจึงวานให้ญาติช่วยไปเช็กดูสามีของหญิงคนนั้น แต่ไม่คิดว่าจะมีเหตุคดีพลิก เมื่อสามีที่ควรเป็นผู้ประสบภัย และน่าจะกำลังเป็นทุกข์อยู่อย่างเดียวดาย กลับมีช่วงเวลาดี ๆ อยู่กับใครอีกคนแทน
ปรากฏว่าฝ่ายสามีโกหกภรรยา ว่าเดินทางมาหาดใหญ่กับกลุ่มเพื่อนร่วมงาน แต่แท้จริงแล้วเขามาหาดใหญ่ กับ "เพื่อนร่วมงานหญิง" แถมยังพักอยู่ห้องเดียวกันในโรงแรมตลอด 4 วันที่ผ่านมา
"เพื่อนร่วมงานคนนั้นจริง ๆ แล้วเป็นผู้หญิง และทั้งคู่ก็อยู่ในห้องเดียวกันมาหลายวันแล้ว" ผู้โพสต์ระบุ
สุดท้าย เธอจึงสรุปว่า "คุณผู้ชายทั้งหลาย โปรดรักลูกเมียที่บ้านให้มากกว่านี้ ถ้าคุณไม่ละอาย อย่างน้อยก็เคารพพระเจ้าบ้าง"
ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew