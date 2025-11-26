HILIGHT
น้ำท่วมหาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อดังเจอขโมยของตอนไฟดับ อ้างเจ้าสัวรวยแล้ว ให้ช่วยชาวบ้าน

 
            น้ำท่วมหาดใหญ่ยังวิกฤต ร้านสะดวกซื้อดังเจอน้ำท่วมหนักจนปิด พบของเกลี้ยงเหลือแต่ชั้นว่าง มีบางส่วนเข้ามากวาดของไป อ้างเจ้าสัวรวยแล้ว ถือว่าช่วยชาวบ้าน

น้ำท่วมหาดใหญ่ยังวิกฤต
ภาพจาก X @mr_whathapened

            สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ โดยเฉพาะน้ำท่วมหาดใหญ่ยังคงวิกฤตหนัก เนื่้องจากมีชาวบ้านติดอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากมาแล้วหลายวัน บางส่วนยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจนเริ่มไม่มีน้ำและอาหารแล้วด้วยนั้น

            วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้ X @mr_whathapened โพสต์คลิปของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่เจอกับน้ำท่วมอย่างหนัก โดยร้านนั้นไม่ได้เปิดให้บริการแล้ว แต่เปิดประตูทิ้งไว้ ส่วนด้านในสังเกตว่าแทบไม่เหลือสินค้าบนชั้นวาง 

น้ำท่วมหาดใหญ่ยังวิกฤต
ภาพจาก X @mr_whathapened

            เจ้าของโพสต์ระบุว่า เห็นพนักงาน..หาดใหญ่ โพสต์ว่าหลังจากที่น้ำมาแล้วไฟดับ คนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงและคนในร้านกวาดของกันฉ่ำ ต้นทางบอกเจ้าสัวรวยแล้วก็ถือว่าช่วยชาวบ้าน

น้ำท่วมหาดใหญ่ยังวิกฤต
ภาพจาก X @mr_whathapened

            ขณะที่ในโลกออนไลน์ในพื้นที่พบว่าร้านสะดวกซื้อบางสาขายังเปิดอยู่ แต่ว่าแทบไม่เหลือสินค้าโดยเฉพาะของกินเช่นกัน คาดว่าน่าจะถูกคนเหมาซื้อไปตลอดช่วงที่ผ่านมา และทางร้านไม่สามารถเติมสินค้าเพิ่มได้เพราะถูกน้ำท่วม

             นอกจากนี้บางคงยังเข้ามาเตือนสติว่า ร้านสะดวกซื้อบางสาขาก็เป็นแฟรนไชส์ ดังนั้นการที่ถูกยกเค้าไปเกลี้ยงแบบนี้ ทางเจ้าของสาขาเองก็ได้รับความเดือดร้อนไม่ต่างจากผู้ประสบภัยคนอื่น

อัปเดตล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:45:22
