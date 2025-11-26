จุกอก... กู้ภัยฝ่าน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยครอบครัว 5 ชีวิต ติดในบ้าน 4 วัน สุดเศร้าไปไม่ทัน 1 ชีวิตที่ดับไป เพียงไม่นานก่อนไปถึง
มหาอุทกภัยภาคใต้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปรานีใคร แม้กู้ภัยจะระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ที่ตกค้าง แต่ด้วยอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงจำนวนผู้ประสบภัยที่มีมาก จึงทำให้เกิดเรื่องราวน่าเศร้าขึ้นในหลาย ๆ ครั้ง
ภาพจาก Prasit Sunamthaworn
รวมถึงกรณีล่าสุด ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Prasit Sunamthaworn หนึ่งในชุดกู้ภัยจากภาคเหนือ ซึ่งล่องใต้มาช่วยเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ ได้โพสต์เมื่อคืนวานนี้ (25 พฤศจิกายน 2568) บอกเล่าถึงหนึ่งในเคสที่หนักที่สุด ที่ทีมของเขาเคยพบเจอ
ภาพจาก Prasit Sunamthaworn
คุณตาต้อง เจาะหลังคาเป็นรูเล็ก ๆ แล้วตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ...ทั้งที่แทบไม่มีแรงเหลืออยู่แล้ว
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ในพื้นที่มืดสนิท น้ำเชี่ยวแรงจนเรือแทบทรงตัวไม่ได้ แต่เสียงร้องเบา ๆ ที่บ้านข้าง ๆ ได้ยิน...ทำให้เกิดปาฏิหาริย์ เพื่อนบ้านส่งสัญญาณและชี้พิกัดให้ทีมกู้ภัยของเราเข้าไปทันที
พวกเราฝ่าความมืด ฝ่าสายน้ำ และในที่สุดก็ถึงบ้านหลังนั้น เราต้องพังหลังคาบ้านเข้าไป เพื่อช่วยทุกชีวิตออกมา คุณตา คุณยาย และเด็กชายทั้งสอง... พวกเขารอดชีวิต ปลอดภัย
แต่เรื่องที่ทำให้หัวใจพวกเราหนักที่สุดคือ... แม่ของเด็ก เราไปไม่ทัน เธอหมดแรงอยู่ก่อนหน้าไม่นานนัก ต้านความหนาว ความหิว และความอ่อนล้ามาหลายวัน และสิ้นลม...เพียงไม่นานก่อนที่ทีมเราจะเข้าไปถึง
ภาพจาก Prasit Sunamthaworn
ตอนที่เราอุ้มร่างเธอออกมา ทุกคนในทีมเงียบสนิท ตนเอง...ยอมรับว่า กลั้นน้ำตาไม่ไหวจริง ๆ
มันคือความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากเห็น แต่เราทำดีที่สุดแล้ว ทุกวินาทีเราวิ่งแข่งกับเวลาอย่างสุดกำลัง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวนี้ ขอให้คุณแม่ผู้จากไป... ได้ไปสู่ภพภูมิที่สงบ
ทั้งนี้ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเศร้าใจกับความสูญเสียที่เเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จุกอกมาก ต่างให้กำลังใจทีมงานที่ทุ่มเทความพยายามเต็มที่ พร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
ภาพจาก Prasit Sunamthaworn