จุกอก... กู้ภัยฝ่าน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยครอบครัว 5 ชีวิต เศร้า 1 ชีวิตดับลง ไม่นานก่อนไปถึง

 
             จุกอก... กู้ภัยฝ่าน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยครอบครัว 5 ชีวิต ติดในบ้าน 4 วัน สุดเศร้าไปไม่ทัน 1 ชีวิตที่ดับไป เพียงไม่นานก่อนไปถึง 

กู้ภัยฝ่าน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยครอบครัว 5 ชีวิต เศร้าไปไม่ทัน 1 ชีวิต
ภาพจาก Prasit Sunamthaworn 

             มหาอุทกภัยภาคใต้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปรานีใคร แม้กู้ภัยจะระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ที่ตกค้าง แต่ด้วยอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงจำนวนผู้ประสบภัยที่มีมาก จึงทำให้เกิดเรื่องราวน่าเศร้าขึ้นในหลาย ๆ ครั้ง 

             รวมถึงกรณีล่าสุด ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Prasit Sunamthaworn หนึ่งในชุดกู้ภัยจากภาคเหนือ ซึ่งล่องใต้มาช่วยเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ ได้โพสต์เมื่อคืนวานนี้ (25 พฤศจิกายน 2568) บอกเล่าถึงหนึ่งในเคสที่หนักที่สุด ที่ทีมของเขาเคยพบเจอ 

กู้ภัยฝ่าน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยครอบครัว 5 ชีวิต เศร้าไปไม่ทัน 1 ชีวิต
ภาพจาก Prasit Sunamthaworn 

             โดยระบุว่า เคสนี้เป็นครอบครัว 5 ชีวิต ซึ่งรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในบ้านที่น้ำท่วมสูงมิดหลังคา คุณตาอายุ 88 ปี คุณยายอายุ 82 ปี เด็กชายอายุ 11 และ 12 ปี กับแม่ของเด็ก ที่อายุเพียง 30 กว่า ๆ ทั้งครอบครัวติดอยู่ในบ้าน 4 วันเต็ม ไม่มีอาหาร ไม่มีแรง จะขยับไปไหนก็ไม่ได้

             คุณตาต้อง เจาะหลังคาเป็นรูเล็ก ๆ แล้วตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ...ทั้งที่แทบไม่มีแรงเหลืออยู่แล้ว

             เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ในพื้นที่มืดสนิท น้ำเชี่ยวแรงจนเรือแทบทรงตัวไม่ได้ แต่เสียงร้องเบา ๆ ที่บ้านข้าง ๆ ได้ยิน...ทำให้เกิดปาฏิหาริย์ เพื่อนบ้านส่งสัญญาณและชี้พิกัดให้ทีมกู้ภัยของเราเข้าไปทันที

             พวกเราฝ่าความมืด ฝ่าสายน้ำ และในที่สุดก็ถึงบ้านหลังนั้น เราต้องพังหลังคาบ้านเข้าไป เพื่อช่วยทุกชีวิตออกมา คุณตา คุณยาย และเด็กชายทั้งสอง... พวกเขารอดชีวิต ปลอดภัย

กู้ภัยฝ่าน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยครอบครัว 5 ชีวิต เศร้าไปไม่ทัน 1 ชีวิต
ภาพจาก Prasit Sunamthaworn 

             แต่เรื่องที่ทำให้หัวใจพวกเราหนักที่สุดคือ... แม่ของเด็ก เราไปไม่ทัน เธอหมดแรงอยู่ก่อนหน้าไม่นานนัก ต้านความหนาว ความหิว และความอ่อนล้ามาหลายวัน และสิ้นลม...เพียงไม่นานก่อนที่ทีมเราจะเข้าไปถึง

             ตอนที่เราอุ้มร่างเธอออกมา ทุกคนในทีมเงียบสนิท ตนเอง...ยอมรับว่า กลั้นน้ำตาไม่ไหวจริง ๆ

             มันคือความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากเห็น แต่เราทำดีที่สุดแล้ว ทุกวินาทีเราวิ่งแข่งกับเวลาอย่างสุดกำลัง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวนี้ ขอให้คุณแม่ผู้จากไป... ได้ไปสู่ภพภูมิที่สงบ

             ทั้งนี้ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเศร้าใจกับความสูญเสียที่เเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จุกอกมาก ต่างให้กำลังใจทีมงานที่ทุ่มเทความพยายามเต็มที่ พร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย 

กู้ภัยฝ่าน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยครอบครัว 5 ชีวิต เศร้าไปไม่ทัน 1 ชีวิต
ภาพจาก Prasit Sunamthaworn 


โพสต์เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:43:17
