กรมอุตุฯ ออกประกาศเตือน 7 จังหวัดภาคใต้เจอฝนหนัก - ภาคเหนืออากาศหนาวต่อเนื่อง

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนประชาชน ภาคเหนือ-อีสานเจออากาศหนาว ส่วน 7 จังหวัดภาคใต้เจอฝนตกหนักต่อเนื่อง พร้อมเตือนระวังน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลัน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ฉบับที่ 23 (362/2568) เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง และช่องแคบมะละกา
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สำหรับประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นลง กับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็น ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้งและลมแรง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน
ได้แผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบนแล้ว
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง