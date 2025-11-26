HILIGHT
นาทีบีบใจ พ่ออุ้มลูกน้อยตากฝนบนหลังคา กู้ภัยรุดช่วย รับเจ้าหนูลงตะกร้า ดึงลงเรือ

 
           ครอบครัว 7 คน ตากฝนบนหลังคา พ่ออุ้มลูกแน่น ชุดกู้ภัยรุดช่วยรับลงตะกร้า นาทีบีบใจพ่อ ก่อนช่วยหนูน้อยได้ปลอดภัย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

            ยังคงวิกฤตหนักสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ฝนยังคงตกหนัก ชาวบ้านจำนวนมากที่ไม่สามารถอยู่ในบ้านได้ จำต้องนั่งตากฝนรอความช่วยเหลืออยู่บนหลังคาบ้าน 

            ล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา (25 พฤศจิกายน 256) เฟซบุ๊ก ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน  ด้เผยแพร่คลิปขณะชุดกู้ภัย เข้าช่วยเหลือครอบครัว 7 คน ที่พ่ออุ้มลูกตากฝนอยู่บนหลังคา ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลืออย่างระมัดระวัง เพื่อให้สามารถรับตัวมาได้อย่างปลอดภัยทั้งพ่อลูก

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

            โดยชุดกู้ภัยได้ส่งตะกร้าติดแปลบอร์ดขึ้นไปก่อน ให้พ่อนำลูกห่อผ้าแล้ววางลงตะกร้า พร้อมย้ำว่าต้องวางเด็กให้เร็วที่สุด เพราะยิ่งช้าลูกก็ยิ่งหนาว จากนั้นจึงค่อย ๆ ดึงตะกร้าลงมายังเรือกู้ภัย ซึ่งเด็กน้อยก็ได้ส่งถึงมือญาติอย่างปลอดภัย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน


