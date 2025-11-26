HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

CEO สาว เล่าความสะพรึงน้ำท่วมหาดใหญ่ คืนเดียวพินาศยับ สร้างธุรกิจ 10 ปี น้ำซัดในวันเดียว

           CEO สาวหาดใหญ่ เผยฝนถล่มกลางดึกจนน้ำท่วมมิดชั้น 1 ท่ามกลางเสียงลมกรีดดังทั้งคืน ราวอยู่ในหนังหายนะ ธุรกิจที่สร้างมากว่า 10 ปี พังพินาศในคืนเดียว 

CEO สาว เล่านาทีฝนถล่ม น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tipwadee Sitthibusaya

           วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 หมอบุ๋ย แพทย์หญิงทิพวดี สิทธิบุศย์ CEO TYP Medical หาดใหญ่ จ.สงขลา โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Tipwadee Sitthibusaya เล่าประสบการณ์เผชิญน้ำท่วมหาดใหญ่ น้ำท่วมสูงมิดชั้น 1 ท่ามกลางเสียงลมคำราม ฝนกระหน่ำไม่หยุด จนบ้านเรือน คลินิก ร้านค้าถูกน้ำพัดเสียหายแทบหมดสิ้น

CEO สาว เล่านาทีฝนถล่ม น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tipwadee Sitthibusaya

           โพสต์ดังกล่าว เล่าว่า เมื่อคืนท่วมมิดชั้น 1 โดนตัดน้ำ ตัดไฟ มีแต่เสียงคนตะโกนกับเสียงสัตว์ กำแพงหมู่บ้านถล่ม 2 ฝั่ง ฝนก็กดถล่มลงมาแบบรัว ๆ เหมือนอยู่ในหนังเรื่อง ตะลุมพุก เสียงลมหมุนแบบ high pitch ทั้งคืน ประตูหน้าต่างสั่นไปหมด นอนไม่หลับ น้ำก็ขึ้นเรื่อย ๆ

           โรงพยาบาลทีวายพี ที่เพิ่งขออนุญาต และน้ำท่วมไปถึงขอบหน้าต่างบนในวันที่ได้รับใบอนุญาต เศร้า ๆ ทำมา 10 ปี น้ำพาไปในวันเดียว เฮ้อ

CEO สาว เล่านาทีฝนถล่ม น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tipwadee Sitthibusaya

           รูปที่ 3 นั่งมองพี่ชายคนนั้นที่อยู่บนหลังคา จากบ้านผู้ร่วมชะตากรรม นั่งตากฝนบนหลังคา ใต้เสื้อกันฝนแกมีอาหารที่เอาเสื้อบังไว้ ไม่มีเรือผ่านมาซักลำทั้งวันแล้ว ร้องไห้เลย สงสารแก อดทนไว้นะพี่

           ร้านกาแฟ ที่เพิ่งลงเครื่องและเสร็จ 99% ท่วมยับไม่เหลือ คลินิกฟัน ก็ไม่เหลือ ท่วมแบบรอบประวัติศาสตร์จริง ๆ

CEO สาว เล่านาทีฝนถล่ม น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tipwadee Sitthibusaya

           ได้รับข้อความที่ทุกคนส่งมาแล้ว ขอบคุณทุก ๆ คนมาก ๆ นะ เราก็หนัก แต่คนอื่นเขาก็หนักกว่าเรา บีบมือให้กำลังใจกันนะ หาดใหญ่ต้องรอด


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
CEO สาว เล่าความสะพรึงน้ำท่วมหาดใหญ่ คืนเดียวพินาศยับ สร้างธุรกิจ 10 ปี น้ำซัดในวันเดียว โพสต์เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:13:35 5,144 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย