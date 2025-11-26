CEO สาว เล่าความสะพรึงน้ำท่วมหาดใหญ่ คืนเดียวพินาศยับ สร้างธุรกิจ 10 ปี น้ำซัดในวันเดียว

CEO สาวหาดใหญ่ เผยฝนถล่มกลางดึกจนน้ำท่วมมิดชั้น 1 ท่ามกลางเสียงลมกรีดดังทั้งคืน ราวอยู่ในหนังหายนะ ธุรกิจที่สร้างมากว่า 10 ปี พังพินาศในคืนเดียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tipwadee Sitthibusaya
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 หมอบุ๋ย แพทย์หญิงทิพวดี สิทธิบุศย์ CEO TYP Medical หาดใหญ่ จ.สงขลา โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Tipwadee Sitthibusaya เล่าประสบการณ์เผชิญน้ำท่วมหาดใหญ่ น้ำท่วมสูงมิดชั้น 1 ท่ามกลางเสียงลมคำราม ฝนกระหน่ำไม่หยุด จนบ้านเรือน คลินิก ร้านค้าถูกน้ำพัดเสียหายแทบหมดสิ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tipwadee Sitthibusaya
โพสต์ดังกล่าว เล่าว่า เมื่อคืนท่วมมิดชั้น 1 โดนตัดน้ำ ตัดไฟ มีแต่เสียงคนตะโกนกับเสียงสัตว์ กำแพงหมู่บ้านถล่ม 2 ฝั่ง ฝนก็กดถล่มลงมาแบบรัว ๆ เหมือนอยู่ในหนังเรื่อง ตะลุมพุก เสียงลมหมุนแบบ high pitch ทั้งคืน ประตูหน้าต่างสั่นไปหมด นอนไม่หลับ น้ำก็ขึ้นเรื่อย ๆ
โรงพยาบาลทีวายพี ที่เพิ่งขออนุญาต และน้ำท่วมไปถึงขอบหน้าต่างบนในวันที่ได้รับใบอนุญาต เศร้า ๆ ทำมา 10 ปี น้ำพาไปในวันเดียว เฮ้อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tipwadee Sitthibusaya
รูปที่ 3 นั่งมองพี่ชายคนนั้นที่อยู่บนหลังคา จากบ้านผู้ร่วมชะตากรรม นั่งตากฝนบนหลังคา ใต้เสื้อกันฝนแกมีอาหารที่เอาเสื้อบังไว้ ไม่มีเรือผ่านมาซักลำทั้งวันแล้ว ร้องไห้เลย สงสารแก อดทนไว้นะพี่
ร้านกาแฟ ที่เพิ่งลงเครื่องและเสร็จ 99% ท่วมยับไม่เหลือ คลินิกฟัน ก็ไม่เหลือ ท่วมแบบรอบประวัติศาสตร์จริง ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tipwadee Sitthibusaya
ได้รับข้อความที่ทุกคนส่งมาแล้ว ขอบคุณทุก ๆ คนมาก ๆ นะ เราก็หนัก แต่คนอื่นเขาก็หนักกว่าเรา บีบมือให้กำลังใจกันนะ หาดใหญ่ต้องรอด