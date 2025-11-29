HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ลูก 5 ขวบ ร้องกลางดึกบ่อย พ่อแอบใส่ปากกาอัดเสียงในกระเป๋า สิ่งที่ได้ยินยิ่งกว่าฝันร้าย

 
           ลูก 5 ขวบ ร้องไห้กลางดึกบ่อย พ่อคาใจแอบใส่ปากกาบันทึกเสียงในกระเป๋านักเรียน จนได้ยินความจริง ยิ่งกว่าฝันร้าย

เสียงในห้องเรียนลูกชาย ยิ่งกว่าฝันร้าย
ภาพจาก Weibo 

             เด็กอาจนอนละเมอ หรือฝันร้ายเป็นเรื่องปกติ แต่หากลูกน้อยมีพฤติกรรมตื่นมาร้องไห้กลางดึกหลายครั้ง แน่นอนว่าคนเป็นพ่อแม่ย่อมรู้สึกไม่สบาย และสงสัยว่ามีเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนหรือไม่ แต่หากไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดก็ไม่สามารถทำอะไรได้ คุณพ่อรายหนึ่งจึงตัดสินใจแอบใส่ปากกาบันทึกเสียงในกระเป๋าของลูก และสิ่งที่เขาได้ยินทำเอาช็อกอย่างคาดไม่ถึง    

             วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า นายหวัง (นามสมมุติ) อาศัยในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ประเทศจีน ไม่เร็ว ๆ นี้เขาได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่น่าตกใจเกี่ยวกับลูกชายวัย 5 ขวบ ซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ก่อนหน้านี้ลูกชายเคยบอกกับเขาว่า ถูกครูตีที่โรงเรียน เขาและภรรยาเข้าใจว่า อาจจะเพราะเด็กซน จึงถูกครูดุ และในตอนนั้นคุณครูก็ยอมรับว่าได้ตีมือลูกเบา ๆ ครอบครัวจึงไม่ได้ติดใจอะไร 

             อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นลูกชายของเขากลับมีพฤติกรรมแปลก ๆ ในตอนกลางดึก เขามักจะตื่นขึ้นมาร้องไห้ ตอนแรกครอบครัวคิดว่าเขาอาจจะแค่ฝันร้าย แต่ลูกชายของเขาเป็นเช่นนี้บ่อยครั้ง หลังจากผ่านไปหลายวัน ด้วยความข้องใจและสงสัยอย่างไม่จบสิ้น ในที่สุดพ่อจึงแอบใส่ปากกาขนาดเล็กที่สามารถบันทึกเสียงได้ไปในกระเป๋านักเรียนของลูกชาย 

             กระทั่งลูกชายกลับมาจากโรงเรียนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พ่อจึงนั่งฟังเสียงบันทึกที่อัดไว้หลายชั่วโมง ก่อนที่เขาจะได้ยินสิ่งที่ทำให้รู้สึกสั่นสะเทือนไปทั้งตัว ความจริงปรากฏว่า สถานที่ลูกชายไปนั้นไม่ใช่ห้องเรียนอันอบอุ่นอย่างที่คิด แต่เป็นโลกแห่งฝันร้ายของเด็กน้อยที่ปกครองโดยคุณครูใจยักษ์ 2 คน

เสียงในห้องเรียนลูกชาย ยิ่งกว่าฝันร้าย
ภาพจาก Weibo 

             ในคลิปเสียงตอนหนึ่ง คุณครูหญิงรายหนึ่งได้ห้ามไม่ให้เด็ก ๆ ในชั้นพูดคุยกัน พร้อมทั้งขู่ว่า "หากใครพูด จะเย็บปิดปาก" นอกจากนี้ คุณครูอีกรายยังตะโกนเสียงดังว่า "ห้ามดื่มน้ำก่อนเข้านอน ! ห้ามเข้าห้องน้ำตอนนอน ถ้าจำเป็นก็กลั้นเอาไว้ หากใครเข้าห้องน้ำตอนเข้านอน จะต้องไปยืนในห้องเก็บของ ไม่ใช่ในห้องเรียน !"

             ผู้เป็นพ่อรู้สึกตกใจกับเสียงของคุณครูที่ได้ยินมาก จึงได้แจ้งเรื่องไปยังตำรวจ ทางเจ้าหน้าที่จึงให้ความช่วยเหลือทำให้ครอบครัวสามารถตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนได้ นายหวังใช้เวลานานถึง 11 วันในการตรวจดูกล้องวงจรปิด กระทั่งเขาได้พบภาพที่เจ็บปวดใจ 

             คุณครู 2 คนตีศีรษะเด็กหลายครั้งอย่างเชี่ยวชาญและใจเย็น พวกเธอยังโยนผ้าห่ม และหมอนของเด็กลงพื้นแล้วเตะอย่างรุนแรง ไม่เพียงเท่านั้น ลูกชายของเขายังถูกลงโทษโดยบังคับให้ยืนนาน ๆ ที่มุมห้องหลายครั้ง ครั้งละหลายชั่วโมง ไปจนถึงครึ่งวัน บางวันก็โดนลงโทษถึง 3 ครั้ง โดยไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ 

เสียงในห้องเรียนลูกชาย ยิ่งกว่าฝันร้าย
ภาพจาก Weibo 

             หลังจากเรื่องราวถูกเปิดเผย ในตอนแรกทางโรงเรียนได้เสนอเงินชดเชยจำนวน 100,000 หยวน (ราว 450,000 บาท) เพื่อไม่ให้ครอบครัวเผยแพร่เรื่องนี้ แต่นายหวังปฏิเสธทันทีโดยทันที เพราะไม่เพียงแค่ลูกชายของเขาที่ถูกทำร้าย แต่เด็กอีกหลายคนก็ตกเป็นเหยื่อด้วยเช่นกัน เขาในฐานะพ่อจึงยอมไม่ได้ 

             หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยในรายงานของสื่อ ทางหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดำเนินการจัดการ โดยได้สั่งพักงานคุณครู 2 ราย ในขณะที่ตำรวจได้เข้ามาสอบสวนตามขั้นตอนทางกฎหมาย   


ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, Sina


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลูก 5 ขวบ ร้องกลางดึกบ่อย พ่อแอบใส่ปากกาอัดเสียงในกระเป๋า สิ่งที่ได้ยินยิ่งกว่าฝันร้าย โพสต์เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:24:55 6,877 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย