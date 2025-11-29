ลูก 5 ขวบ ร้องกลางดึกบ่อย พ่อแอบใส่ปากกาอัดเสียงในกระเป๋า สิ่งที่ได้ยินยิ่งกว่าฝันร้าย

ลูก 5 ขวบ ร้องไห้กลางดึกบ่อย พ่อคาใจแอบใส่ปากกาบันทึกเสียงในกระเป๋านักเรียน จนได้ยินความจริง ยิ่งกว่าฝันร้าย
ภาพจาก Weibo
เด็กอาจนอนละเมอ หรือฝันร้ายเป็นเรื่องปกติ แต่หากลูกน้อยมีพฤติกรรมตื่นมาร้องไห้กลางดึกหลายครั้ง แน่นอนว่าคนเป็นพ่อแม่ย่อมรู้สึกไม่สบาย และสงสัยว่ามีเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนหรือไม่ แต่หากไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดก็ไม่สามารถทำอะไรได้ คุณพ่อรายหนึ่งจึงตัดสินใจแอบใส่ปากกาบันทึกเสียงในกระเป๋าของลูก และสิ่งที่เขาได้ยินทำเอาช็อกอย่างคาดไม่ถึง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า นายหวัง (นามสมมุติ) อาศัยในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ประเทศจีน ไม่เร็ว ๆ นี้เขาได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่น่าตกใจเกี่ยวกับลูกชายวัย 5 ขวบ ซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ก่อนหน้านี้ลูกชายเคยบอกกับเขาว่า ถูกครูตีที่โรงเรียน เขาและภรรยาเข้าใจว่า อาจจะเพราะเด็กซน จึงถูกครูดุ และในตอนนั้นคุณครูก็ยอมรับว่าได้ตีมือลูกเบา ๆ ครอบครัวจึงไม่ได้ติดใจอะไร
อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นลูกชายของเขากลับมีพฤติกรรมแปลก ๆ ในตอนกลางดึก เขามักจะตื่นขึ้นมาร้องไห้ ตอนแรกครอบครัวคิดว่าเขาอาจจะแค่ฝันร้าย แต่ลูกชายของเขาเป็นเช่นนี้บ่อยครั้ง หลังจากผ่านไปหลายวัน ด้วยความข้องใจและสงสัยอย่างไม่จบสิ้น ในที่สุดพ่อจึงแอบใส่ปากกาขนาดเล็กที่สามารถบันทึกเสียงได้ไปในกระเป๋านักเรียนของลูกชาย
กระทั่งลูกชายกลับมาจากโรงเรียนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พ่อจึงนั่งฟังเสียงบันทึกที่อัดไว้หลายชั่วโมง ก่อนที่เขาจะได้ยินสิ่งที่ทำให้รู้สึกสั่นสะเทือนไปทั้งตัว ความจริงปรากฏว่า สถานที่ลูกชายไปนั้นไม่ใช่ห้องเรียนอันอบอุ่นอย่างที่คิด แต่เป็นโลกแห่งฝันร้ายของเด็กน้อยที่ปกครองโดยคุณครูใจยักษ์ 2 คน
ภาพจาก Weibo
ผู้เป็นพ่อรู้สึกตกใจกับเสียงของคุณครูที่ได้ยินมาก จึงได้แจ้งเรื่องไปยังตำรวจ ทางเจ้าหน้าที่จึงให้ความช่วยเหลือทำให้ครอบครัวสามารถตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนได้ นายหวังใช้เวลานานถึง 11 วันในการตรวจดูกล้องวงจรปิด กระทั่งเขาได้พบภาพที่เจ็บปวดใจ
คุณครู 2 คนตีศีรษะเด็กหลายครั้งอย่างเชี่ยวชาญและใจเย็น พวกเธอยังโยนผ้าห่ม และหมอนของเด็กลงพื้นแล้วเตะอย่างรุนแรง ไม่เพียงเท่านั้น ลูกชายของเขายังถูกลงโทษโดยบังคับให้ยืนนาน ๆ ที่มุมห้องหลายครั้ง ครั้งละหลายชั่วโมง ไปจนถึงครึ่งวัน บางวันก็โดนลงโทษถึง 3 ครั้ง โดยไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ
ภาพจาก Weibo
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยในรายงานของสื่อ ทางหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดำเนินการจัดการ โดยได้สั่งพักงานคุณครู 2 ราย ในขณะที่ตำรวจได้เข้ามาสอบสวนตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, Sina