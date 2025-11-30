HILIGHT
โบนัสบริษัทแอร์ ยังไม่จบ เปิดยอดข้อเสนอ 2 ฝั่งที่ทำเจรจาถึง 10 รอบ ตัวแปรคือทอง 3 บาท

 
          ท่านเปา รายงาน พนักงานโรงงานแอร์ชื่อดังขอโบนัส 8 เดือน เงินพิเศษ 24,000 บาท และทองคำ 3 บาท การเจรจายังไม่ลงตัว หลังบริษัทขอเปลี่ยนเป็นจ่ายเงินแทนทอง

โบนัสบริษัทแอร์ ยังไม่จบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก ท่านเปา มีการรายงานเรื่องสหภาพโรงงานบริษัทแอร์แห่งหนึ่ง เรียกเงินโบนัส มีการเจรจารอบที่ 10 แล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ลงตัว โดยแต่ละฝั่งมีข้อเสนอต่างกัน ดังนี้

ฝั่งสหภาพฯ ยื่นข้อเสนอ


          - โบนัส 8 เดือน + เงินพิเศษ 24,000 บาท

          - ทองคำ 3 บาท สำหรับพนักงานที่อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ในขณะที่บริษัทเสนอเพียงว่า


          - โบนัส 6 เดือน + เงินพิเศษ 12,000 บาท

          - และให้ เงิน 40,000 บาทแทนทองคำ 3 บาท (เฉพาะพนักงานอายุงาน 10 ปีขึ้นไป และต้องไม่เคยลา นอกจากลาพักร้อนเท่านั้น

          ผลการเจรจา พนักงานส่วนใหญ่ไม่พอใจ มองว่าบริษัทมีผลกำไร 6 พันล้าน สภาพคล่องดีเยี่ยม แต่กลับไม่แจกทองที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติยาวนานกว่า 30 ปี จนเสียกำลังใจ และจะยกระดับการกดดันต่อไป หากไม่สามารถหาข้อสรุปได้




