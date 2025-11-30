จิตดี โพสต์อาลัยถึง นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 กับประโยคที่ชอบใช้ทักทาย

จิตดี โพสต์อาลัยถึง นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 ที่เสียชีวิต พร้อมคำทักทายที่ทักเป็นประจำ ไม่น่าเชื่อเลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jitdee Sridee
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Jitdee Sridee ของจิตดี ศรีดี ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง มีการโพสต์อาลัยถึง นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 ที่เสียชีวิตอย่างกะทันหันว่า
"เจ้ กลับแล้วหรอ" ยิ้มหล่อ คำทักทาย มาวันนี้ 30 พ.ย. 68 พี่ช็อกมากนะนัท พี่เสียใจจริง ๆ ขอให้นัทน้องรักสู่สุคติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jitdee Sridee
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jitdee Sridee
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jitdee Sridee
