ระทึก แผ่นดินไหวขนาด 7.6 เขย่าญี่ปุ่น - อาฟเตอร์ช็อก 6.4 เพิ่มความเสี่ยงเกิด Megaquake

ญี่ปุ่นแผ่นดินไหว 7.6 แมกนิจูด ซ้ำเจออาฟเตอร์ช็อกรุนแรง คนเร่งอพยพจากพื้นที่เสี่ยง บาดจ็บ 30 ราย เช้านี้ยกเลิกประกาศเตือนสึนามิ 3 เมตรแล้ว
ภาพจาก STR / JIJI PRESS / AFP
วันที่ 9 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ชาแนลนิวส์เอเชีย รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ความรุนแรง 7.6 แมกนิจูด บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น เมื่อช่วงกลางดึกวานนี้ (8 ธันวาคม) โดยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ระบุว่า มีคลื่นสึนามิซัดเข้าแนวชายฝั่งหลายครั้ง ส่วนยอดผู้บาดเจ็บขณะนี้มีรายงานอยู่ที่ 30 ราย
แผ่นดินไหว 7.6 แมกนิจูด เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเมืองมิซาวะ ทางตะวันออกของจังหวัดอะโอโมริ เมื่อเวลา 21.15 น. วันที่ 8 ธันวาคม ตามเวลาท้องถิ่น ในระดับความลึก 44 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องรีบอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง ในขณะที่ยังเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาอีกกว่า 13 ครั้ง รุนแรงสูงสุด 6.4 แมกนิจูด
ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ประกาศเตือนว่า อาจมีสึนามิสูง 3 เมตร ประทะชายฝั่งด้านแปซิฟิกของญี่ปุ่น โดยมีรายงานว่าเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าถึงชายฝั่งหลายครั้ง รวมถึงสึนามิสูง 70 เซนติเมตร บริเวณท่าเรือคุจิ จังหวัดอิวาเตะ และสึนามิสูง 50 เซนติเมตร นอกชายฝั่งของภูมิภาคอื่น ๆ
กระทั่งช่วงเช้าวันนี้ (9 ธันวาคม) กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจึงได้ยกเลิกคำเตือนสึนามิ
เจ้าหน้าที่ยังเตือนว่าอาจจะเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมา และยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอภิมหาแผ่นดินไหว (Megaquake) ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่า 8 แมกนิจูด
ภาพจาก GREG BAKER / AFP
ด้านสถานีโทรทัศน์ NHK อ้างว่า พนักงานโรงแรมในเมืองฮาชิโนเฮะของจังหวัดอะโอโมริ กล่าวว่า ทางโรงแรมมีหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหว ขณะที่เจ้าของร้านสะดวกซื้อรายหนึ่งชี้ว่า เขาไม่เคยเจอการสั่นรุนแรงขนาดนี้มาก่อน และเขายังโชคดีที่ระบบไฟฟ้ายังใช้ได้ในพื้นที่ ขณะที่ชาวบ้าน 2,7000 ชีวิต ในอะโอมิริ อยู่ในสภาพไม่มีไฟฟ้าใช้
อนึ่ง ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตามแนววงแหวนแห่งไฟ และแผ่นดินไหวก็เป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยากยิ่ง แต่ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้เพิ่มโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงบริเวณร่องลึกนินไค นอกชายฝั่งญี่ปุ่น ในอีก 30 ปีข้างหน้า อยู่ที่ 75-82 เปอร์เซ็นต์
ต่อมาในเดือนมีนาคม รัฐบาลญี่ปุ่นได้เผยแพร่ข้อมูลประมาณการใหม่อีกครั้ง ระบุว่า อภิมหาแผ่นดินไหวและสึนามิที่จะตามมา อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 298,000 ราย และมีความเสียหายสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 63.7 ล้านล้านบาท)
ขอบคุณข้อมูลจาก CNA, Japan Meteorological Agency, Nikkei Asia