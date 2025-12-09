HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ระทึก แผ่นดินไหวขนาด 7.6 เขย่าญี่ปุ่น - อาฟเตอร์ช็อก 6.4 เพิ่มความเสี่ยงเกิด Megaquake

          ญี่ปุ่นแผ่นดินไหว 7.6 แมกนิจูด ซ้ำเจออาฟเตอร์ช็อกรุนแรง คนเร่งอพยพจากพื้นที่เสี่ยง บาดจ็บ 30 ราย เช้านี้ยกเลิกประกาศเตือนสึนามิ 3 เมตรแล้ว 

แผ่นดินไหวขนาด 7.6 เขย่าญี่ปุ่น
ภาพจาก STR / JIJI PRESS / AFP

          วันที่ 9 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ชาแนลนิวส์เอเชีย รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ความรุนแรง 7.6 แมกนิจูด บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น เมื่อช่วงกลางดึกวานนี้ (8 ธันวาคม) โดยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ระบุว่า มีคลื่นสึนามิซัดเข้าแนวชายฝั่งหลายครั้ง ส่วนยอดผู้บาดเจ็บขณะนี้มีรายงานอยู่ที่ 30 ราย 

          แผ่นดินไหว 7.6 แมกนิจูด เกิดขึ้นนอกชายฝั่งเมืองมิซาวะ ทางตะวันออกของจังหวัดอะโอโมริ เมื่อเวลา 21.15 น. วันที่ 8 ธันวาคม ตามเวลาท้องถิ่น ในระดับความลึก 44 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องรีบอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง ในขณะที่ยังเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาอีกกว่า 13 ครั้ง รุนแรงสูงสุด 6.4 แมกนิจูด 
 
          ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ประกาศเตือนว่า อาจมีสึนามิสูง 3 เมตร ประทะชายฝั่งด้านแปซิฟิกของญี่ปุ่น โดยมีรายงานว่าเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าถึงชายฝั่งหลายครั้ง รวมถึงสึนามิสูง 70 เซนติเมตร บริเวณท่าเรือคุจิ จังหวัดอิวาเตะ และสึนามิสูง 50 เซนติเมตร นอกชายฝั่งของภูมิภาคอื่น ๆ 

          กระทั่งช่วงเช้าวันนี้ (9 ธันวาคม) กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจึงได้ยกเลิกคำเตือนสึนามิ 

          เจ้าหน้าที่ยังเตือนว่าอาจจะเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมา และยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอภิมหาแผ่นดินไหว (Megaquake) ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่า 8 แมกนิจูด 

แผ่นดินไหวขนาด 7.6 เขย่าญี่ปุ่น
ภาพจาก GREG BAKER / AFP

          ด้านสถานีโทรทัศน์ NHK อ้างว่า พนักงานโรงแรมในเมืองฮาชิโนเฮะของจังหวัดอะโอโมริ กล่าวว่า ทางโรงแรมมีหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหว ขณะที่เจ้าของร้านสะดวกซื้อรายหนึ่งชี้ว่า เขาไม่เคยเจอการสั่นรุนแรงขนาดนี้มาก่อน และเขายังโชคดีที่ระบบไฟฟ้ายังใช้ได้ในพื้นที่ ขณะที่ชาวบ้าน 2,7000 ชีวิต ในอะโอมิริ อยู่ในสภาพไม่มีไฟฟ้าใช้ 

          อนึ่ง ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตามแนววงแหวนแห่งไฟ และแผ่นดินไหวก็เป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยากยิ่ง แต่ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้เพิ่มโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงบริเวณร่องลึกนินไค นอกชายฝั่งญี่ปุ่น ในอีก 30 ปีข้างหน้า อยู่ที่ 75-82 เปอร์เซ็นต์  
  
          ต่อมาในเดือนมีนาคม รัฐบาลญี่ปุ่นได้เผยแพร่ข้อมูลประมาณการใหม่อีกครั้ง ระบุว่า อภิมหาแผ่นดินไหวและสึนามิที่จะตามมา อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 298,000 ราย และมีความเสียหายสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 63.7 ล้านล้านบาท) 

ขอบคุณข้อมูลจาก CNAJapan Meteorological AgencyNikkei Asia


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ระทึก แผ่นดินไหวขนาด 7.6 เขย่าญี่ปุ่น - อาฟเตอร์ช็อก 6.4 เพิ่มความเสี่ยงเกิด Megaquake อัปเดตล่าสุด 9 ธันวาคม 2568 เวลา 12:14:07 2,972 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย