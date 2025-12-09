HILIGHT
เขมรเปิดภาพตึกกาสิโน โนมทอดา โดนกระสุนปืนใหญ่ไทย สภาพเสียหายยับ

          สื่อกัมพูชา ปล่อยภาพตึกกาสิโน โนมทอดา โดนกระสุนพรุนตลอดแนว ชี้ถูกกระสุนปืนใหญ่ไทยยิง พบยังใส่ความไทยเรื่องแก๊สพิษ

          วันที่ 9 ธันวาคม 2568 Fresh News สื่อกัมพูชา มีการเผยแพร่ภาพอาคารกาสิโน โนมทอดา ใน จ.โพธิสัตว์ ที่ถูกกระสุนปืนใหญ่จากไทยยิง จนปรากฏรอยกระสุนจำนวนมาก พร้อมอ้างว่าทหารไทยดำเนินการยิงโจมตีอย่างต่อเนื่อง ในเวลา 04.58 - 05.25 น.

          นอกจากนี้ ในรายงานยังยังกล่าวหาไทย เรื่องการใช้แก๊สพิษรวมถึงโดรนสอดแนมในพื้นที่ก่อนจะเปิดฉากใช้กระสุนปืนใหญ่ยิงอย่างต่อเนื่อง  

