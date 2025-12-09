หนุ่มโชว์หวาน สานรักรุ่นย่า ห่างกัน 60 ปี โชว์ดูดน้ำ-กอด คนสงสัยจริงหรือเค้ก

คู่รักต่างวัย โชว์หวานดูดน้ำจากหลอดต่อกัน กอด-เต้น จนเป็นไวรัล พบอายุห่างกัน 60 ปี อ้างไม่หวังมรดก จนสงสัยจริงหรือเค้ก ชี้จุดเอ๊ะ
โดยคู่รักดังกล่าวคือ คาโอรุ วัย 83 ปี กับ อาโออิ แฟนหนุ่มวัย 23 ปี ทั้งคู่เป็นที่รู้จักจากการทำช่องยูทูบรวมถึง TikTok @kaorutoaoicp ซึ่งบันทึกโมเมนต์ของคู่รัก ที่มีทั้งการโชว์ความหวาน ดูดกาแฟจากหลอดต่อกัน สวมกอด และเต้นด้วยกัน โดยที่ฝ่ายชายเป็นหนุ่มหล่อ รูปร่างผอมบาง ส่วนฝ่ายหญิงเป็นหญิงสูงวัย ซึ่งแม้จะอายุมากถึง 83 ปี แต่ยังดูแข็งแรงและร่าเริงสดใส
เมื่อมีคนถาม อาโออิ ว่าหวังในมรดกของ คาโอรุ หรือไม่ ชายหนุ่มปฏิเสธอย่างหนักแน่น อ้างว่าเขารู้จำนวนเงินที่เหลืออยู่ของคาโอรุดี ส่วนคาโอรุก็บอกว่า ด้วยอายุเท่านี้ เธอไม่มีเงินทำอะไรแล้ว
ความรักนั้นไม่จำกัดอายุ แต่หลาย ๆ ครั้งความรักต่างวัยก็กลายมาเป็นที่สนใจ พร้อม ๆ กับสร้างความสงสัยแก่ผู้ที่พบเจอ ดังเช่นเรื่องราวของคู่รักอายุห่างกัน 60 ปี ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกลายเป็นที่สนใจบนโลกออนไลน์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
หนึ่งในคลิปที่โด่งดังของทั้งคู่ คือการเอาทะเบียนสมรสไปยื่นที่สำนักงาน ซึ่งแม้จะไม่ได้มีภาพขณะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ แต่ก็มีการตัดเสียงออกมาประกอบ จนคลิปดังกล่าวเป็นไวรัล 1.4 ล้านวิว อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าทางการจะไม่ได้รับรองใบทะเบียนสมรสที่ทั้งคู่ทำขึ้นเอง
ภาพและคลิปที่ปรากฏทำเอาชาวเน็ตช็อกไปตาม ๆ กัน จนอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามว่าสิ่งที่เห็นอยู่นั้นเป็นเรื่องจริงหรือคอนเทนต์ เพราะนอกจากอายุที่แตกต่างกันมากแล้ว บางคนยังตั้งข้อสังเกตว่าทั้งคู่ไม่เคยจูบกันออกกล้องจริง ๆ แม้หลายครั้งจะเล่นมุกตลกเชิง 18+ แต่ก็ดูเหมือนจะมีแค่ คาโอรุ ที่เป็นฝ่ายรุก ส่วนแฟนหนุ่มไม่ค่อยตอบสนองนัก และลังเลบางครั้ง
นอกจากนี้ ข้อมูลจาก yomiuri.co.jp ชี้ว่า คู่รักมีการโปรโมตเครื่องดื่มสุขภาพเป็นครั้งคราว ทำให้หลายคนสงสัยว่าพวกเขาน่าจะทำเงินได้มหาศาล โดยมีการเปิดเผยรายได้ในเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 616,160 เยน แถมทั้งคู่ยังมีต้นสังกัดเป็นเอเจนซี่วิดีโอครีเอเตอร์ รวมถึงเคยปรากฏในโฆษณาหลายชิ้น จึงสงสัยกันว่าจริง ๆ แล้วทั้งคู่เป็นเพียงนักแสดงหรือไม่
รายงานเผยว่า ทั้งคู่พบกันผ่านหลานชายของฝ่ายหญิง และตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็น โดยทั้งคู่มีแผนไปดิสนีย์แลนด์ด้วยกันกับหลานชายของคาโอรุ แต่เขายกเลิกนัดตอนนาทีสุดท้าย ทำให้ทั้งคู่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน นอกจากนี้เรื่องราวของพวกเขายังเคยถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างประเทศหลายสำนัก รวมถึงเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ โดยได้รับเสียงตอบรับเชิงบวก
