HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชิโอะปังสูตรใหม่ ไม่ใส่เกลือ ใส่ผงชูรส อร่อยโลกลืม - อ.เจษฎา บอกแล้ว อันตรายไหม

          ชิโอะปังสูตรใหม่ ไม่ใส่เกลือ ใส่ผงชูรส อร่อยโลกลืม อ.เจษฎา บอกแล้ว ใส่ได้จริงไหม อันตรายหรือเปล่า

ชิโอะปังสูตรใหม่ อันตรายหรือเปล่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant

          ปัจจุบันเมนูขนมยอดฮิตในช่วงหลังที่หลายคนเริ่มผลิตมาขายมากขึ้น คือ ชิโอะปัง โดยเอกลักษณ์เด่นสุดอยู่ที่การโรยเกลือด้านบน เวลาขนมเข้าปากก็จะติดรสความเค็มมาด้วย

ชิโอะปังสูตรใหม่ อันตรายหรือเปล่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Narinda Thongprajak โพสต์เล่าประสบการณ์การทำชิโอะปังสูตรใหม่ รอบนี้ไม่ได้โรยด้วยเกลือ แต่โรยด้วยผงชูรส รสชาติออกมากลมกล่อมแบบไม่น่าเชื่อ

          ส่วนสาเหตุที่คิดใช้เกลือ มันเกิดจากความไม่ตั้งใจ เหตุเกิดจาก ก่อนหยุดยาวเธอเก็บครัว แล้วเอาถุงผงชูรสเทใส่กระปุกแก้วใส่เกลือแทนไปก่อน ส่วนวันกลับมาทำขนม เกลือที่โต๊ะทำขนมหมด เลยมาเอาที่ชั้นเครื่องปรุง ก็หยิบตามความเคยชิน มารู้ตัวอีกทีตอนเก็บครัว

ชิโอะปังสูตรใหม่ อันตรายหรือเปล่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant

ชิโอะปังสูตรใหม่ อันตรายหรือเปล่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant

          ด้านนายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่า การใส่ผงชูรสแทนเกลือ สามารถกินได้ และได้โซเดียมน้อยกว่าเกลือด้วย ทั้งที่เหยาะในปริมาณเท่ากัน






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชิโอะปังสูตรใหม่ ไม่ใส่เกลือ ใส่ผงชูรส อร่อยโลกลืม - อ.เจษฎา บอกแล้ว อันตรายไหม โพสต์เมื่อ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 16:59:15
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย