ชิโอะปังสูตรใหม่ ไม่ใส่เกลือ ใส่ผงชูรส อร่อยโลกลืม - อ.เจษฎา บอกแล้ว อันตรายไหม

ชิโอะปังสูตรใหม่ ไม่ใส่เกลือ ใส่ผงชูรส อร่อยโลกลืม อ.เจษฎา บอกแล้ว ใส่ได้จริงไหม อันตรายหรือเปล่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant
ปัจจุบันเมนูขนมยอดฮิตในช่วงหลังที่หลายคนเริ่มผลิตมาขายมากขึ้น คือ ชิโอะปัง โดยเอกลักษณ์เด่นสุดอยู่ที่การโรยเกลือด้านบน เวลาขนมเข้าปากก็จะติดรสความเค็มมาด้วย
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Narinda Thongprajak โพสต์เล่าประสบการณ์การทำชิโอะปังสูตรใหม่ รอบนี้ไม่ได้โรยด้วยเกลือ แต่โรยด้วยผงชูรส รสชาติออกมากลมกล่อมแบบไม่น่าเชื่อ
ส่วนสาเหตุที่คิดใช้เกลือ มันเกิดจากความไม่ตั้งใจ เหตุเกิดจาก ก่อนหยุดยาวเธอเก็บครัว แล้วเอาถุงผงชูรสเทใส่กระปุกแก้วใส่เกลือแทนไปก่อน ส่วนวันกลับมาทำขนม เกลือที่โต๊ะทำขนมหมด เลยมาเอาที่ชั้นเครื่องปรุง ก็หยิบตามความเคยชิน มารู้ตัวอีกทีตอนเก็บครัว
ด้านนายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่า การใส่ผงชูรสแทนเกลือ สามารถกินได้ และได้โซเดียมน้อยกว่าเกลือด้วย ทั้งที่เหยาะในปริมาณเท่ากัน