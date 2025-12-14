เปิด 5 คำทำนายเขย่าโลก ปี 2026 หมอดูตาบอดชื่อดัง บาบา วานก้า ฟังแล้วขนลุก

เปิด 5 คำทำนายเขย่าโลก ปี 2026 ของหมอดูตาบอดชื่อดัง บาบา วานก้า ฟังแล้วขนลุก มีทั้งเรื่อง AI และนอกโลก
ภาพจาก Баба Ванга
ใกล้จะผ่านพ้นปีเก่า และเข้าสู่ปีใหม่ ในทุก ๆ ปีจะมีคำทำนายจากหมอดูชื่อดังมากมาย แต่แน่นอนว่าหนึ่งในหมอดูที่คำทำนายโด่งดังเป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลก คือ บาบา วานก้า (Baba Vanga) แม่หมอดูตาบอดชาวบัลแกเรีย เจ้าของฉายานอสตราดามุสแห่งบอลข่าน ซึ่งได้คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเอาไว้ล่วงหน้ามาหลายปีแล้ว
ล่าสุด (14 ธันวาคม 2568) เว็บไซต์ The Economic Times และ Times of India ได้รวบรวม 5 คำทำนายอันน่าขนลุกของ บาบา วานก้า สำหรับปี 2026 ซึ่งได้ถูกเผยแพร่สะพัดบนโซเชียลมีเดีย โดยเธอเชื่อว่าในปีหน้าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ระดับโลกหลายประการที่อาจนำไปสู่หายนะ
1. ปัญญาประดิษฐ์ครอบงำมนุษย์
จากคำทำนายบางส่วน บาบา วานก้า ได้ทำนายว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเริ่มเข้ามาแทนที่การตัดสินใจของมนุษย์ราวปี 2026 ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวัน เธอทำนายว่าในปี 2026 AI อาจมีความก้าวหน้าอย่างมาก และอาจถึงขั้นครอบงำมนุษยชาติได้ คำทำนายของเธอกล่าวว่า "AI อาจมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มากกว่าที่เคยเป็นมา ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมและการพึ่งพา"
2. การเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตนอกโลกครั้งแรก
บาบา วานก้า ได้ทำนายเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงเกี่ยวกับการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว เธอคาดการณ์ว่า การติดต่อครั้งแรกกับมนุษย์ต่างดาวจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปีหน้า เธอยังพูดถึงยานอวกาศขนาดใหญ่ที่จะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก มีการกล่าวว่า ในปี 2026 "เราจะได้รับการติดต่อจากอารยธรรมที่ไม่รู้จัก"
3. ผู้นำรัสเซียที่แข็งแกร่ง
คำทำนายของบาบา วานก้าได้บอกใบ้ถึงบุคคลที่จะได้รับอิทธิพลระดับโลก และเปลี่ยนแปลงพลวัตอำนาจระหว่างประเทศ เธอได้ทำนายว่า "บุคคลสำคัญชาวรัสเซียที่มักถูกเรียกว่าปรมาจารย์ หรือผู้นำโลกจะก้าวขึ้นมามีอำนาจในปี 2026"
4. ความปั่นป่วนทางสภาพภูมิอากาศและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
คำทำนายของบาบา วานก้า เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ มีการกล่าวหลายครั้งถึงสัญญาณเตือนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี 2026 ซึ่งรวมถึงอุทกภัยครั้งใหญ่ ภัยแล้ง และสภาพอากาศสุดขั้ว ที่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทั่วโลกได้
บาบา วานก้า ยังได้ทำนายถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี 2026 ซึ่งอาจรวมถึงการล่มสลายของระบบสกุลเงิน ความล้มเหลวของธนาคาร การพังทลายของตลาดหุ้น และภาวะเงินเฟ้อสูง
5. เอเชียจะเป็นมหาอำนาจโลก ?
บาบา วานก้า ได้ทำนายไว้ว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางอำนาจของโลกไปสู่เอเชีย หรือจีน ในปี 2026 ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางดินแดน หรือการขยายอำนาจ
อย่างไรก็ตาม คำทำนายเหล่านี้เป็นเพียง คำกล่าวอ้างที่ผ่านการตีความ และไม่ได้รับการยืนยันใด ๆ ดังนั้นผู้อ่านควรใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
ขอบคุณข้อมูลจาก The Economic Times, Times of India