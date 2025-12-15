พล.ต.ต. ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง เสียชีวิตในรถหน้าบ้าน หลังฆ่าตัวตาย คาดปมมาจากความเครียดเรื่องโรคประจำตัว เช็กรูปสุดท้ายตอนปฏิบัติภารกิจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี
วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า พล.ต.ต. ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตหน้าบ้านพัก ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบหน้าบ้านมีรถยนต์นิสสัน เทียร์น่า สีดำ จอดอยู่ ภายในรถมีศพ พล.ต.ต. ธนานันท์วิชญ์ นั่งอยู่ที่เบาะฝั่งซ้ายของคนขับ และมีปืนลูกโม่ .38 ตกอยู่
เบื้องต้น คาดว่า พล.ต.ต. ธนานันท์วิชญ์ เครียดจากโรคประจำตัว (โรคซึมเศร้า) หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบสาเหตุอีกครั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี
ขอบคุณข้อมูลจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand