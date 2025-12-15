HILIGHT
เปิดสาเหตุเบื้องต้น พล.ต.ต. ธนานันท์วิชญ์ ฆ่าตัวตาย รูปภารกิจสุดท้ายฐานะตำรวจ

 
          พล.ต.ต. ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง เสียชีวิตในรถหน้าบ้าน หลังฆ่าตัวตาย คาดปมมาจากความเครียดเรื่องโรคประจำตัว เช็กรูปสุดท้ายตอนปฏิบัติภารกิจ



พล.ต.ต. ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง ฆ่าตัวตาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี

          วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายงานว่า พล.ต.ต. ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตหน้าบ้านพัก ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบหน้าบ้านมีรถยนต์นิสสัน เทียร์น่า สีดำ จอดอยู่ ภายในรถมีศพ พล.ต.ต. ธนานันท์วิชญ์ นั่งอยู่ที่เบาะฝั่งซ้ายของคนขับ และมีปืนลูกโม่ .38 ตกอยู่

          เบื้องต้น คาดว่า พล.ต.ต. ธนานันท์วิชญ์ เครียดจากโรคประจำตัว (โรคซึมเศร้า) หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบสาเหตุอีกครั้ง

พล.ต.ต. ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง ฆ่าตัวตาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี

          ขณะเดียวกัน เมื่อเช็กภารกิจสุดท้ายที่ออกสื่อ พบว่า พล.ต.ต. ธนานันท์วิชญ์ เป็นตัวแทนมอบเงินเพื่อนำไปช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ จำนวน 6 หมื่นบาท โดยเงินนี้มาจากเงินที่กลุ่มตำรวจร่วมกันบริจาคนั่นเอง

พล.ต.ต. ธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง ฆ่าตัวตาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี


ขอบคุณข้อมูลจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand 


